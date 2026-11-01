امریکی درمیانی انتخابات 2026: کانگریس پر کنٹرول کی جدوجہد
امریکی درمیانی انتخابات 2026 میں ووٹرز کا رجحان، معیشت، مہنگائی اور ایران کی جنگ کا اثر۔ گھریلو ایوان اور سینٹ کے سیٹوں کی تقسیم کا تفصیلی جائزہ۔
امریکہ کے شہری 3 نومبر کو درمیانی انتخابات میں رائے دہی کے لیے پولنگ اسٹیشنز جا رہے ہیں، جہاں ریاستی جماعت ریپبلکنز اور اپوزیشن جمہوریت پسند کانگریس کے کنٹرول کے لیے سخت مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ انتخابات امریکی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا نتیجہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے باقی ماندہ دور اقتدار میں ان کے قانون سازی کے ایجنڈے کو متاثر کرے گا۔ عوامی تشویش کا مرکز معاشی مسائل، بڑھتی ہوئی مہنگائی، ہجرت کی پالیسیاں اور ایران کے ساتھ جاری جنگ پر عوامی نااطمینانی ہے۔
امریکی درمیانی انتخابات کا تاریخی پس منظر
امریکہ میں درمیانی انتخابات وہ پولنگ ہوتی ہے جو صدر کے چار سالہ دور اقتدار کے درمیانی حصے میں منعقد ہوتی ہے، حالانکہ اس میں صدر کا انتخاب نہیں ہوتا۔ ان انتخابات کا مقصد گھریلو ایوان نمائندوں اور امریکی سینٹ دونوں ایوانوں کی ساخت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ اس بار گھریلو ایوان کے تمام 435 نشستیں اور سینٹ کی کل 100 نشستوں میں سے 35 نشستیں عوام کے سامنے ہیں۔ اس وقت ریپبلکنز کے پاس گھریلو ایوان میں ہلکی سی اکثریت ہے جہاں ان کے پاس 219 نشستیں ہیں جبکہ جمہوریت پسندوں کے پاس 214 نشستیں ہیں۔ ایک نشست خالی ہے جبکہ ایک آزاد ارکانِ پارلیمنٹ مستقل طور پر ریپبلکنز کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں۔ ایوان میں اکثریت کے لیے کم از کم 218 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔Also readوزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر عمر عبداللہ نے بھارتی صحافی سے شادی کرلی
سینٹ کی صورتحال بھی قابل غور ہے جہاں ریپبلکنز کے پاس 53 نشستیں ہیں جبکہ جمہوریت پسندوں کے پاس 45 نشستیں ہیں۔ دو آزاد سینٹرز جمہوریت پسندوں کے ساتھ اتحادی بن کر کام کرتے ہیں، جس سے جمہوریت پسندوں کی مؤثر قوت 47 تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سال سینٹ کے 35 سیٹوں میں سے 33 باقاعدہ انتخابات اور دو خصوصی انتخابات کے ذریعے بھرے جائیں گے۔ جمہوریت پسندوں کو اکثریت حاصل کرنے کے لیے چار اضافی نشستوں کی ضرورت ہے، جبکہ ریپبلکنز اپنی بالادستی برقرار رکھنے کی کوشش میں ہیں۔ ممکن ہے کہ دونوں ایوانوں کا کنٹرول مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس چلا جائے، جس سے تقسیم شدہ کانگریس کا منظر نامہ وجود میں آ سکتا ہے۔
معاشی چیلنج اور ایران کی جنگ کا اثر
اس الیکشن مہم میں معیشت، مہنگائی اور ہجرت کی پالیسیاں سب سے بڑے کلیدی مسائل بنی ہوئی ہیں۔ ضروری اشیا اور خدمات، بشمول ایندھن، کھانے کی اشیاء، رہائش اور صحت کی دیکھ بھال کی قیمتوں میں اضافے نے امریکی خاندانوں پر مالی بوجھ ڈال دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے آٹھ جنگوں کو روکا ہے، تاہم ایران کے ساتھ تناؤ اور جنگ کے قیام نے ان کے بیانیے کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ ایران کی جنگ نے امریکی معیشت پر شدید دباؤ پیدا کیا ہے، جس کا سب سے بڑا اثر مہنگائی کی صورت میں نظر آیا ہے، جو ووٹرز کے لیے ایک بڑی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔
اس جنگ کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑے ہیں، جس نے کئی ممالک میں مالی غیر یقینی صورتحال کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ناقدین نے بار بار سوال اٹھایا ہے کہ کیا انتظامیہ کی پالیسیاں واقعی امریکہ پہلے کے نعرے پر پوری اترتی ہیں یا پھر اسرائیل کی مفادات کے زیادہ قریب ہیں۔ امریکی معاشرے میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو لے گہری سیاسی تقسیم پائی جاتی ہے، اور جنگ کے خلاف اطمینان کی کمی عوامی سیاسی بحث کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر انتخابی ماحول کو انتہائی حساس بنا رہے ہیں، جہاں ہر ووٹ کی اہمیت واضح ہے۔
ووٹنگ کا رجحان اور سیاسی اثرات کا تجزیہ
اگرچہ باضابطہ ووٹنگ کا دن 3 نومبر ہے، لیکن لاکھوں امریکیوں نے قبل از وقت ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کر چکے ہیں۔ تاہذا، 54.4 ملین سے زائد ووٹرز نے انتخابات کے روز سے پہلے ہی اپنا ووٹ ڈال دیا ہے، جو درمیانی انتخابات میں عوامی شرکت کی وسیع تر عکاسی کرتا ہے۔ حتمی نتائج کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ریپبلکنز دونوں ایوانوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ پاتے ہیں یا جمہوریت پسندوں کی جانب سے حاصل کردہ اضافی سیٹس توازن میں تبدیلی لاتے ہیں۔ اگر دونوں ایوانوں میں سے کسی ایک پر بھی جمہوریت پسندوں کی کامیابی ہوتی ہے، تو صدر ٹرمپ کے لیے قانون سازی کے نفاذ میں قابل ذکر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔
صدر کا عہدہ برقرار رہے گا، لیکن مخالفت والے ایوان کے زیر اثر ان کی حکومت کی فیصلہ سازی اور پالیسیوں کے فروغ میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ گھریلو ایوان کی نشستیں آبادی کے تناسب میں تقسیم ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ آبادی والی ریاستوں کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب، سینٹ میں ہر ریاست کی دو نشستیں ہوتی ہیں، چاہے اس کی آبادی کتنی ہی کم ہو، جو کہ 100 ارکان پر مشتمل ایوان میں مجموعی تعداد کو طے کرتی ہے۔ سینٹرز کے چھ سالہ دورانیے ہوتے ہیں، لیکن ان کا انتخاب دو سال کے وقفے سے ہوتا ہے، جس میں تقریباً ایک تہائی ارکان ہر دو سال میں منتخب ہوتے ہیں۔ اس ساخت کے تحت 35 سیٹوں کا تعین اس سال ہو رہا ہے، جو امریکی سیاست کے مستقبل کا فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے۔
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