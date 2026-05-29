امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن کے معاہدے پر فائنل فیصلہ کیا

امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن کے معاہدے پر فائنل فیصلہ کیا
📆29/05/2026 3:20 pm
📰24NewsHD
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اب ایران کے ساتھ امن کے معاہدے پر فائنل فیصلہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی لمبی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ وہ اب Situation Room میں ملاقات کر رہے ہیں اور فائنل فیصلہ کر رہے ہیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اب ایران کے ساتھ امن کے معاہدے پر فائنل فیصلہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی لمبی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ وہ اب Situation Room میں ملاقات کر رہے ہیں اور فائنل فیصلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ایران کو کبھی بھی نہ صرف Nuclear Arms تیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ Hormuz Shipping Lane کھولنے پر بھی مجبور کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ ایران کی طرف سے Hormuz Strait میں موجود مائنز کو فورا ہی ہٹا دیئے جائیں گے اور امریکی بحریہ ایران کے پورٹس پر لگی Blockade کہیں ہٹا دی جائے گی۔ یہاں تک کہ تیل کے ٹینکرز اور دوسرے شپنگ ٹینکرز Hormuz Strait کے ذریعے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تاہم ایران کی طرف سے یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ کیا ایران نے اس پر اتفاق کیا ہے یا امریکی Blockade کو کبھی بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ Iran کی طرف سے enriched uranium Stockpiles کو امریکہ کی طرف سے ہٹایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہٹانے میں امریکہ اور ایران کی طرف سے مل کر کام کیا جائے گا اور انٹرنیشنل اٹامک ایجنس کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ Iran کی طرف سے enriched uranium Stockpiles کو امریکہ کی طرف سے ہٹانے کے بعد انہیں ڈسٹری ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ Iran کی طرف سے جنگ کے دوران ہونے والی نقصانات کے لئے کیا بھی پھر انعام دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ White House کی طرف سے ایران کے ساتھ investments کا بھی امکان ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کہا کہ Money کی کیا بھی Exchange نہیں ہو گیا جائے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ Money کی Exchange کی بات تک پہنچنے سے پہلے ہی کیا بھی ہو جائے گا.

