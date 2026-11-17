امریکی حملے میں ایران کی قشم جزیرے پر میزائل سائٹ تباہ
امریکی فوجی طیاروں نے قشم جزیرے پر پاسداران انقلاب کی میزائل لانچنگ سائٹ کو تباہ کیا ہے۔ یہ کارروائی ایرانی جارحیت کے جواب میں دفاعی اقدام کے طور کی گئی۔
امریکی فوج ی حکام نے منگل کی صبح ایران کے زیرِ انتظام جزیرہ قشم پر ایک سرکاری میزائل لانچنگ سائٹ کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق، اس کارروائی میں انتہائی درست نشانہ لگانے والے جدید ہتھیار استعمال کیے گئے جن سے ایرانی دفاعی مرکز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ حملہ امریکی فوج ی اثاثوں اور اہلکاروں پر ایرانی جارحیت کے جواب میں ایک دفاعی اقدام کے طور پر کیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس حملے کو ایرانی فوجیہ کی طرف سے کیے گئے جارحانہ اقدامات کا واضح جواب قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی خطے میں امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے ناگزیر تھی۔
کارروائی کی تفصیلات اور دفاعی حکمت عملی
امریکی فوجی عہدیداروں نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ منگل کو کیے گئے حملے میں امریکی جنگی طیاروں نے انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ ان کے مطابق، یہ خاص طور پر اس لیے کی گئی کارروائی تھی تاکہ ایران کی جانب سے امریکی اہلکاروں اور فوجی اثاثوں کو نشانہ بنانے والی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق، قشم جزیرے کے علاقے ناریمان میں واقع فضائی دفاعی میزائل لانچر ہی اس حملے کا بنیادی ہدف تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہدف کی درستگی کو یقینی بنانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تاکہ شہری علاقوں کو ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکے۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
ایرانی حکام کا رد عمل اور شہری اثرات
ایرانی حکام نے بھی قشم جزیرے پر امریکی حملے کی تصدیق کی ہے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی سے شہری آبادی یا تجارتی مراکز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی سرکاری ذرائع نے واضح کیا کہ اس حملے کے نتائج صرف فوجی اور دفاعی ڈھانچے تک محدود تھے، جبکہ رہائشی اور تجارتی علاقوں پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔ تاہم، یہ کارروائی خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھانے کا سبب بنی ہے، کیونکہ اس سے قبل ایران نے بھی امریکی فوجی مراکز پر جوابی حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی فوج نے پہلے ہی بحرین میں قائم عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی ریڈار نظام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، جس کا مقصد ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کا جواب دینا تھا۔
بحرین میں امریکی ڈرون حملوں کا انکار
اسی دوران، امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے بحرین پر کیے گئے ڈرون حملے کے دعویٰ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ امریکی حکام نے وضاحت کی کہ بحرین کی جانب آ رہے ایرانی ڈرونز کو فضائی حدود میں ہی روک لیا گیا اور انہیں نقصان پہنچا دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے دوران امریکی فوجی ساز و سامان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی کوئی اہلکار زخمی ہوا۔ امریکی فوجی عہدیداروں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ ایرانی ڈرونز کا نشانہ بنانے والا عمل انتہائی موثر تھا، جس سے ایرانی فوجیہ کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملی۔ یہ وضاحت خطے میں جاری سفارتی کشمکش کے دوران امریکی موقف کو مزید واضح کرتی ہے۔
خطے میں اضافی کشیدگی اور مستقبل کے تجزیات
قشم جزیرے پر ہونے والے اس حملے نے خطے میں جہاں ایک طرف ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی کو بڑھایا ہے، وہاں دوسری طرف دیگر ممالک کے لیے بھی خطرے کا سبب بنا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے کیے گئے دعویٰ اور امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے دی گئی وضاحت کے درمیان واضح تضاد موجود ہے، جو مستقبل میں مزید تصادم کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس کا اثر علاقائی سلامتی کے استحکام پر پڑے گا۔ قشم جزیرہ ایران کی اہم دفاعی حیثیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور وہاں کی میزائل سائٹوں کا تباہ ہونا ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔
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