امریکہ کا ایرانی آئل ٹینکرز پر قبضے کا منصوبہ، خطے میں کشیدگی میں اضافے کا خدشہ

امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایرانی آئل ٹینکروں اور تجارتی جہازوں پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر نئے نظام کا اعلان کیا ہے اور غیر ملکی جنگی جہازوں کے داخلے پر پابندی عائد کی ہے۔
امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایران ی آئل ٹینکروں اور تجارتی جہازوں کو ضبط کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس پیش رفت سے خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، اس اقدام کا مقصد ایران پر اس حد تک دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے اور اپنے متنازع جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ کو کچھ رعایتیں فراہم کرے۔ دوسری جانب، ایران کی پاسدارانِ انقلاب نے آبنائے ہرمز پر ایک نئے نظام کے نفاذ کا
اعلان کیا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت، اس اہم سمندری راستے سے گزرنے والے ہر جہاز کے لیے ایرانی بحریہ سے پیشگی اجازت حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ پاسدارانِ انقلاب کے مطابق، تمام تجارتی جہازوں کو ایران کی جانب سے مقرر کردہ مخصوص راستوں پر ہی سفر کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ، غیر ملکی جنگی جہازوں کے اس علاقے میں داخلے پر سخت پابندی عائد ہوگی۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ، ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے امریکی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے دراصل ایران کو نہیں بلکہ اپنے اتحادیوں کی ناکہ بندی کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرمپ کے بیانات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایران نے حال ہی میں لبنان میں جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز کھولنے کا عندیہ دیا تھا۔ تاہم، بعد میں ایران نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ جب تک امریکہ اپنے غیر قانونی اقدامات ختم نہیں کرتا، اس وقت تک اس اہم آبی گزرگاہ کو مکمل طور پر بحال نہیں کیا جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھی تو عالمی تیل کی ترسیل اور عالمی معیشت پر اس کے گہرے اور منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکہ کی جانب سے کچھ نئی تجاویز پیش کی گئی ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، آبنائے ہرمز میں تیل سے بھرے دو بھارتی ٹینکرز پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کی تصدیق مودی سرکار نے کردی ہے۔ ان واقعات نے خطے کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق، امریکہ کا یہ منصوبہ کہ وہ ایرانی آئل ٹینکروں اور تجارتی جہازوں کو بین الاقوامی سمندروں میں ضبط کرے گا، خطے میں پہلے سے موجود عدم استحکام کو مزید ہوا دے گا۔ یہ اقدام ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک نیا حربہ سمجھا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد ایران کو آبنائے ہرمز کے تنازع اور اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے لچک دکھانے پر مجبور کرنا ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ اگر ایران اپنے جوہری عزائم پر قائم رہا تو خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، امریکہ ایران کی تیل کی برآمدات کو محدود کر کے اس کی معاشی طاقت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، جو بالآخر اس کے علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایران نے اس صورتحال پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاسدارانِ انقلاب نے آبنائے ہرمز کے علاقے میں اپنی بحری صلاحیتوں کو بڑھانے اور سلامتی کے نئے انتظامات کا اعلان کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان اقدامات کا مقصد سمندری راستوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اور کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت کو روکنا ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ کا بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران امریکہ کے ان اقدامات کو اپنے خلاف جارحیت قرار دے رہا ہے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کا یہ موقف کہ جب تک امریکہ پابندیاں ختم نہیں کرتا، اس وقت تک آبنائے ہرمز کی مکمل بحالی ممکن نہیں، دراصل ایک بڑا سیاسی اور اقتصادی دباؤ بڑھانے کا حربہ ہے۔ ماہرین کی آراء سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے عالمی سطح پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے مصروف سمندری راستوں میں سے ایک ہے اور یہاں سے تیل کی بڑی مقدار دنیا کے مختلف ممالک کو برآمد کی جاتی ہے۔ اگر اس راستے کی بندش ہوتی ہے یا اس میں خلل پڑتا ہے، تو عالمی تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے عالمی معیشت میں سست روی آ سکتی ہے اور تیل پر انحصار کرنے والے ممالک شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں، سفارتی کوششیں اور مذاکرات ہی اس مسئلے کا واحد حل نظر آتے ہیں، بصورت دیگر خطے میں ایک بڑا بحران جنم لے سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے خبر کہ انہوں نے امریکہ کی نئی تجاویز کا جائزہ لیا ہے، پاکستان کی علاقائی سلامتی کے تناظر میں اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان، جو اس خطے میں ایک اہم ملک ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی سے براہ راست متاثر ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس خبر کی تفصیلات دستیاب نہیں ہیں، مگر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور اقتصادی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوگا۔ آبنائے ہرمز میں دو بھارتی ٹینکرز پر فائرنگ کے واقعے نے صورتحال کو مزید گھمبیر کر دیا ہے۔ اگرچہ اس واقعے کی تفصیلات اور ذمہ داران کے بارے میں ابھی تک مکمل وضاحت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ خطے میں بحری سلامتی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ اس طرح کے واقعات غلط فہمیوں کو بڑھا سکتے ہیں اور غلط حساب سے کسی بڑے تنازع کا سبب بن سکتے ہیں۔ مودی سرکار کی جانب سے اس کی تصدیق نے اس خبر کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس خطے میں تناؤ کس حد تک بڑھ رہا ہے۔ یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی، آبنائے ہرمز کا تنازع، اور اس طرح کے حالیہ واقعات خطے کو ایک غیر مستحکم صورتحال کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ عالمی برادری کو اس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لینے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے
ایران امریکہ آبنائے ہرمز تیل جوہری پروگرام