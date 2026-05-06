امریکہ-ایران تنازعہ: ٹرمپ کے لیے طویل مدتی جمود کا خطرہ

امریکہ اور ایران کے درمیان دو مہینے سے زیادہ وقت گذر چکا ہے کہ جنگ میں کوئی واضح فتح حاصل نہیں ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کو خطرہ ہے کہ یہ جمود مزید طویل ہو سکتا ہے، جس سے عالمی معیشت پر اثرات جاری رہیں گے اور ٹرمپ پر مزید دباؤ ڈالے گا۔ ایران کی نئی پیشکش کے باوجود، جنگ کے خاتمی میں جمود کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
ایک غیر حل شدہ تنازعہ کے باعث عالمی معیشت پر اثرات، خاص طور پر امریکہ میں پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، جاری رہے گا، جو ٹرمپ پر مزید دباؤ ڈالے گا، جن کی سرکاری سرشماری میں گرائی آئی ہے۔ واشنگٹن (ریٹرز) – دو مہینے سے زیادہ وقت گذر چکا ہے کہ ایک تنازعہ میں کوئی واضح عسکری یا سیاسی فتح حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو خطرہ ہے کہ ایران کے ساتھ جمود کا حالٹا مزید طویل ہو سکتا ہے اور یہ امریکہ اور دنیا کے لیے پہلے سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے جو جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے تھا۔ دونوں طرف سے ظاہری طور پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں بالہ کا مالک ہیں اور اپنی پوزیشنیں بہت دور ہیں، تو کوئی واضح راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، حتیٰ کہ ایران نے بات چیت کی نئی پیشکش بھی پیش کی ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو اسے فوری طور پر رد کر دیا۔ ایک غیر حل شدہ تنازعہ کے باعث عالمی معیشت پر اثرات، خاص طور پر امریکہ میں پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، جاری رہے گا، جو ٹرمپ پر مزید دباؤ ڈالے گا، جن کی سرکاری سرشماری میں گرائی آئی ہے، اور نواںبر کے مڈ ٹرم انتخابات سے پہلے ریپبلکن امیدواروں کے لیے مزید مشکل بنے گا۔ یہ نقصانات ایک عمیق مسئلہ کو روشن کرتے ہیں: جنگ نے ٹرمپ کے بیان کردہ زیادہ تر مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اگرچہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی لہریں نے ایران کی عسکری صلاحیتوں کو بڑی حد تک کمزور کر دی ہیں، لیکن ٹرمپ کے اکثر تبدیل ہونے والے جنگی مقاصد – جیسے کہ حکومت کی تبدیلی یا ایران کے نیوکلیئر ہتھیاں پر روک لگانا – ابھی تک حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ جنگ کا جمود مزید طویل ہو جانے کا خوف بڑھ گیا ہے جب ٹرمپ نے اپنے مذاکراتیوں کی اسلام آباد کی یاترا کو منسلک کر دیا اور پھر ایران کے جنگ کو روکنے کے لیے پیشکش کو رد کر دیا، جو 8 اپریل سے جنگ کی خاتمی معاہدہ کے تحت معطل تھی۔ طہران نے پیشکش کی کہ نیوکلیئر پروگرام کی بحث کو جنگ کے正式 خاتمی تک اور ہارموز کی خلیج کے دوبارہ کھولنے پر معاہدہ تک ٹھیک کر دیں۔ یہ ٹرمپ کے لیے قابل قبول نہیں تھا، جو نے نیوکلیئر مسئلہ کو ابتدائی طور پر حل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جمعرات کو ایران کی ریاستی خبرگزاری IRNA نے رپورٹ کی کہ طہران نے پاکستان کے مذاکراتیوں کے ذریعے ایک تجدید شدہ پیشکش بھیجی تھی، جس سے عالمی تیل کی قیمتوں میں گرائی آئی تھی جو ایران کے خلیج کو بند کرنے کے بعد بڑی حد تک بڑھ گئی تھیں۔ ٹرمپ نے صحافیوں کو کہا کہ وہ پیشکش سے 'مضبوط' نہیں ہیں، اگرچہ وہ نے فون پر جاری رابطے کا ذکر کیا۔ جنگ کے خاتمی میں خلیج پر ایران کی کنٹرول سے تیل کی بحری راستے پر کنٹرول حاصل نہ ہونے کا خطرہ ہے کہ ٹرمپ کی میراث پر بڑا اثر پڑے گا۔ 'وہ امریکہ کے صدر کے طور پر یاد کیے جائیں گے جو نے دنیا کو کم امنیتی بنایا'، کہا لاورا بلومنفلڈ، جو واشنگٹن میں جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مشرق ادنیہ کے ماہر ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی سخن گار اولیویا ویلز نے کہا کہ ایران پر عسکری اور معاشی دباؤ کے باعث ایران کی 'بے ہوشی' بڑھ رہی ہے، اور ٹرمپ 'تمام کارڈوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اپنے لیے بہترین معاہدہ کرنے کے لیے تمام وقت رکھتے ہیں۔' اپنے اگلے قدموں کے بارے میں غیر یقینی حالت میں اور کوئی واضح خاتمی پلان نہ ہونے کے باعث، ٹرمپ نے پرائیویٹ میٹنگز میں ایران پر طویل مدتی بحری جمود کا امکان پیش کیا ہے، ممکن ہے کہ مہینوں تک، جس کا مقصد ایران کی تیل کے ایکسپورٹس کو مزید دباؤ ڈالنا اور اسے نیوکلیئر ہتھیاں پر معاہدہ کرنے پر مجبور کرنا ہے، ایک وائٹ ہاؤس آفیشل نے نامی طور پر کہا۔ ساتھ ہی، وہ نے عسکری کارروائی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے 'قصر اور طاقتور' حملوں کی سیریز کے لیے آپشن تیار کیے ہیں، ساتھ ہی خلیج کے ایک حصہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی، جس سے بحری راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، اکسیوس نے جمعرات کو رپورٹ کی۔ یورپی دیپلوماٹس نے کہا کہ اپنے حکومتوں کے لیے، جن کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات جنگ کے باعث تنگ ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ موجودہ صورت حال کا جاری رہنا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ امریکہ اور اپنے اتحادیوں پر طاقتور اثر انداز ہوا ہے، ایک غیر سابقہ انرژی سپلائی شاک کو پیدا کر دیا ہے، خلیج میں بحری راستے کو بند کر دیا ہے، جہاں جنگ سے پہلے ٹینکر کا ترافک آزادانہ چل رہا تھا، جو دنیا کے تیل کے ایک پنجم حصے کو لے کر چل رہا تھا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایران کو یہ علم ہے کہ وہ جنگ کے بعد بھی یہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے۔ 'ایران نے جانا ہے کہ، حتیٰ کہ کمزور حالت میں بھی، وہ خلیج کو اپنے مرضے کے مطابق بند کر سکتا ہے'، کہا جون ایلٹرمین آف دی سنٹر فار سٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز، واشنگٹن میں۔ 'یہ علم ایران کو جنگ سے پہلے سے زیادہ طاقتور بناتا ہے۔' جو صدر کے عہدہ پر آئے تھے کہ وہ خارجی مداخلت سے بچنے کا وعدہ کرکے آئے تھے، نے بھی اپنے 28 فروری کو ایران پر حملہ کرنے کے بعد اپنے اہم بیان کردہ مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں: ایران کے نیوکلیئر ہتھیاں پر روک لگانا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد جون میں ایک بڑا ذخیرہ ہائیلی اینریچڈ یورینیم اب بھی دفن ہے اور اسے بازیافت کر کے بم بنانے کے لیے مزید پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ وہ امریکہ سے اپنے حق کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ یورینیم کو سہولتی مقاصد کے لیے ایچا کرنا چاہتا ہے۔ ویلز، وائٹ ہاؤس کی سخن گار، نے کہا کہ ٹرمپ نے 'تمام عسکری مقاصد حاصل کیے ہیں یا سرپاس کر گئے ہیں،' جن میں 'یقینی بنانا شامل ہے کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکتا۔' ٹرمپ کے بیان کردہ جنگی مقاصد میں سے ایک اور – ایران کو لبانان کے حزب اللہ، یمن کے حوثی اور فلسطینی حماس جیسے پراکسی گروپوں کے لیے حمایت روکنے پر مجبور کرنا – بھی حاصل نہیں ہوا ہے.
ایک غیر حل شدہ تنازعہ کے باعث عالمی معیشت پر اثرات، خاص طور پر امریکہ میں پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، جاری رہے گا، جو ٹرمپ پر مزید دباؤ ڈالے گا، جن کی سرکاری سرشماری میں گرائی آئی ہے۔ واشنگٹن (ریٹرز) – دو مہینے سے زیادہ وقت گذر چکا ہے کہ ایک تنازعہ میں کوئی واضح عسکری یا سیاسی فتح حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو خطرہ ہے کہ ایران کے ساتھ جمود کا حالٹا مزید طویل ہو سکتا ہے اور یہ امریکہ اور دنیا کے لیے پہلے سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے جو جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے تھا۔ دونوں طرف سے ظاہری طور پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں بالہ کا مالک ہیں اور اپنی پوزیشنیں بہت دور ہیں، تو کوئی واضح راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، حتیٰ کہ ایران نے بات چیت کی نئی پیشکش بھی پیش کی ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو اسے فوری طور پر رد کر دیا۔ ایک غیر حل شدہ تنازعہ کے باعث عالمی معیشت پر اثرات، خاص طور پر امریکہ میں پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، جاری رہے گا، جو ٹرمپ پر مزید دباؤ ڈالے گا، جن کی سرکاری سرشماری میں گرائی آئی ہے، اور نواںبر کے مڈ ٹرم انتخابات سے پہلے ریپبلکن امیدواروں کے لیے مزید مشکل بنے گا۔ یہ نقصانات ایک عمیق مسئلہ کو روشن کرتے ہیں: جنگ نے ٹرمپ کے بیان کردہ زیادہ تر مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اگرچہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی لہریں نے ایران کی عسکری صلاحیتوں کو بڑی حد تک کمزور کر دی ہیں، لیکن ٹرمپ کے اکثر تبدیل ہونے والے جنگی مقاصد – جیسے کہ حکومت کی تبدیلی یا ایران کے نیوکلیئر ہتھیاں پر روک لگانا – ابھی تک حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ جنگ کا جمود مزید طویل ہو جانے کا خوف بڑھ گیا ہے جب ٹرمپ نے اپنے مذاکراتیوں کی اسلام آباد کی یاترا کو منسلک کر دیا اور پھر ایران کے جنگ کو روکنے کے لیے پیشکش کو رد کر دیا، جو 8 اپریل سے جنگ کی خاتمی معاہدہ کے تحت معطل تھی۔ طہران نے پیشکش کی کہ نیوکلیئر پروگرام کی بحث کو جنگ کے正式 خاتمی تک اور ہارموز کی خلیج کے دوبارہ کھولنے پر معاہدہ تک ٹھیک کر دیں۔ یہ ٹرمپ کے لیے قابل قبول نہیں تھا، جو نے نیوکلیئر مسئلہ کو ابتدائی طور پر حل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جمعرات کو ایران کی ریاستی خبرگزاری IRNA نے رپورٹ کی کہ طہران نے پاکستان کے مذاکراتیوں کے ذریعے ایک تجدید شدہ پیشکش بھیجی تھی، جس سے عالمی تیل کی قیمتوں میں گرائی آئی تھی جو ایران کے خلیج کو بند کرنے کے بعد بڑی حد تک بڑھ گئی تھیں۔ ٹرمپ نے صحافیوں کو کہا کہ وہ پیشکش سے 'مضبوط' نہیں ہیں، اگرچہ وہ نے فون پر جاری رابطے کا ذکر کیا۔ جنگ کے خاتمی میں خلیج پر ایران کی کنٹرول سے تیل کی بحری راستے پر کنٹرول حاصل نہ ہونے کا خطرہ ہے کہ ٹرمپ کی میراث پر بڑا اثر پڑے گا۔ 'وہ امریکہ کے صدر کے طور پر یاد کیے جائیں گے جو نے دنیا کو کم امنیتی بنایا'، کہا لاورا بلومنفلڈ، جو واشنگٹن میں جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مشرق ادنیہ کے ماہر ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی سخن گار اولیویا ویلز نے کہا کہ ایران پر عسکری اور معاشی دباؤ کے باعث ایران کی 'بے ہوشی' بڑھ رہی ہے، اور ٹرمپ 'تمام کارڈوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اپنے لیے بہترین معاہدہ کرنے کے لیے تمام وقت رکھتے ہیں۔' اپنے اگلے قدموں کے بارے میں غیر یقینی حالت میں اور کوئی واضح خاتمی پلان نہ ہونے کے باعث، ٹرمپ نے پرائیویٹ میٹنگز میں ایران پر طویل مدتی بحری جمود کا امکان پیش کیا ہے، ممکن ہے کہ مہینوں تک، جس کا مقصد ایران کی تیل کے ایکسپورٹس کو مزید دباؤ ڈالنا اور اسے نیوکلیئر ہتھیاں پر معاہدہ کرنے پر مجبور کرنا ہے، ایک وائٹ ہاؤس آفیشل نے نامی طور پر کہا۔ ساتھ ہی، وہ نے عسکری کارروائی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے 'قصر اور طاقتور' حملوں کی سیریز کے لیے آپشن تیار کیے ہیں، ساتھ ہی خلیج کے ایک حصہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی، جس سے بحری راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، اکسیوس نے جمعرات کو رپورٹ کی۔ یورپی دیپلوماٹس نے کہا کہ اپنے حکومتوں کے لیے، جن کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات جنگ کے باعث تنگ ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ موجودہ صورت حال کا جاری رہنا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ امریکہ اور اپنے اتحادیوں پر طاقتور اثر انداز ہوا ہے، ایک غیر سابقہ انرژی سپلائی شاک کو پیدا کر دیا ہے، خلیج میں بحری راستے کو بند کر دیا ہے، جہاں جنگ سے پہلے ٹینکر کا ترافک آزادانہ چل رہا تھا، جو دنیا کے تیل کے ایک پنجم حصے کو لے کر چل رہا تھا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایران کو یہ علم ہے کہ وہ جنگ کے بعد بھی یہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے۔ 'ایران نے جانا ہے کہ، حتیٰ کہ کمزور حالت میں بھی، وہ خلیج کو اپنے مرضے کے مطابق بند کر سکتا ہے'، کہا جون ایلٹرمین آف دی سنٹر فار سٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز، واشنگٹن میں۔ 'یہ علم ایران کو جنگ سے پہلے سے زیادہ طاقتور بناتا ہے۔' جو صدر کے عہدہ پر آئے تھے کہ وہ خارجی مداخلت سے بچنے کا وعدہ کرکے آئے تھے، نے بھی اپنے 28 فروری کو ایران پر حملہ کرنے کے بعد اپنے اہم بیان کردہ مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں: ایران کے نیوکلیئر ہتھیاں پر روک لگانا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد جون میں ایک بڑا ذخیرہ ہائیلی اینریچڈ یورینیم اب بھی دفن ہے اور اسے بازیافت کر کے بم بنانے کے لیے مزید پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ وہ امریکہ سے اپنے حق کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ یورینیم کو سہولتی مقاصد کے لیے ایچا کرنا چاہتا ہے۔ ویلز، وائٹ ہاؤس کی سخن گار، نے کہا کہ ٹرمپ نے 'تمام عسکری مقاصد حاصل کیے ہیں یا سرپاس کر گئے ہیں،' جن میں 'یقینی بنانا شامل ہے کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکتا۔' ٹرمپ کے بیان کردہ جنگی مقاصد میں سے ایک اور – ایران کو لبانان کے حزب اللہ، یمن کے حوثی اور فلسطینی حماس جیسے پراکسی گروپوں کے لیے حمایت روکنے پر مجبور کرنا – بھی حاصل نہیں ہوا ہے
امریکہ-ایران تنازعہ ڈونالڈ ٹرمپ جنگی جمود نیوکلیئر ہتھیاں خلیج کی بحری راستے