امریکہ اور ایران فریم ورک معاہدے کے قریب، جنگ بندی میں توسیع کی توقع

امریکی حکام کے مطابق، امریکہ اور ایران ایک ایسے فریم ورک معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں جو جنگ بندی میں توسیع کا باعث بن سکتا ہے، جس سے مزید مذاکرات کا موقع ملے گا۔ پاکستان، ترکیہ اور مصر اس عمل کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔
ایران ایک ایسے فریم ورک معاہدے کے قریب ہے جو جنگ بندی میں توسیع کا باعث بن سکتا ہے، جس سے مزید مذاکرات کا راستہ ہموار ہوگا۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق، پاکستان، ترکیہ اور مصر جنگ بندی کی موجودہ مدت کے اختتام سے قبل امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کو بحال کرانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ان مذاکرات کا بنیادی مقصد موجودہ تناؤ کو کم کرنا اور ایک ایسے سمجھوتے تک پہنچنا ہے جو خطے میں امن و استحکام لانے میں مددگار ثابت ہو۔ امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور فریم
ورک معاہدے کے امکانات روشن ہیں۔ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے، تو اس کا فوری اثر جنگ بندی میں توسیع کی صورت میں ظاہر ہوگا، جو کہ غیر فوجی جانوں کے تحفظ اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے ایک اہم پیشرفت ہوگی۔ امریکی حکومت کے ایک عہدیدار نے، جو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کر رہے تھے، انکشاف کیا کہ معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران کی اعلیٰ قیادت کو قائل کرنا ہے۔ اگرچہ ایرانی حکومت کے کچھ عناصر معاہدے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں، تاہم حتمی منظوری کے حصول کے لیے اعلیٰ سطح پر رضامندی ضروری ہے۔ امریکی حکام کے مطابق، ایران کی طرف سے جنگ بندی معاہدے پر آمادگی کی ایک بڑی وجہ اس کی معیشت پر امریکی ناکہ بندی کا اثر ہے۔ بندرگاہوں پر عائد پابندیوں کے باعث ایران کی اقتصادی صورتحال خاصی کمزور ہو چکی ہے اور ایران کو اس کا بخوبی علم ہے۔ امریکی عہدیداروں کا خیال ہے کہ ایران کے پاس اب مالی وسائل کی کمی ہے اور یہ صورتحال وینزویلا سے بھی ابتر ہو سکتی ہے اگر تیل کی پیداوار اور برآمدات متاثر رہیں۔ یہ معاشی دباؤ ایران کو ایک تعمیری حل تلاش کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق، اس فریم ورک معاہدے کا سب سے اہم نتیجہ جنگ بندی میں توسیع ہوگا۔ یہ توسیع نہ صرف براہ راست لڑائی کو روکنے میں مدد دے گی بلکہ دونوں فریقوں کو طویل المدتی مذاکرات کے لیے قیمتی وقت بھی فراہم کرے گی۔ تاہم، یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ فی الحال جنگ بندی میں توسیع پر باقاعدہ اتفاق رائے قائم نہیں ہوا ہے اور رابطے و بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پیش رفت کے ساتھ ہی، امریکہ نے حزب اللہ کے ایک اہم رہنما کی گرفتاری پر 10 ملین ڈالر کے انعام کا اعلان کیا ہے، جو کہ خطے میں امریکی پالیسیوں کے پیچیدہ اور متضاد پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ ادھر، اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات، جن میں امریکی سینیٹر مارکو روبیو نے بھی شرکت کی، ختم ہو گئے ہیں، جو علاقائی سفارت کاری میں مصروفیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ تمام واقعات خطے میں جاری سیاسی اور سفارتی سرگرمیوں کی عکاسی کرتے ہیں
