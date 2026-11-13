امریکی فورسز نے برطانیہ میں غیر قانونی ڈرون کی کوشش کو ناکام بنایا
امریکی فضائیہ نے برطانیہ میں راف لیکنیتھ بیس پر ممکنہ غیر قانونی ڈرون سرگرمیوں کا جواب دیتے ہوئے صورتحال کو کنٹرول میں کر لیا ہے۔
امریکی فضائیہ کے ترجمانوں اور برطانیہ کی وزارت دفاع نے اتوار کے روز تصدیق کی کہ امریکی فورسز نے راف لیکنیتھ بیس پر ممکنہ غیر قانونی ڈرون سرگرمیوں کا سختی سے جواب دیا تھا۔
یہ واقعہ برطانیہ میں موجود امریکی جنگی طیاروں کے حامل ایک اہم فوجی تنصیب میں سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے نیا واقعہ ہے۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
بیس کی سیکیورٹی کی صورتحال اور تازہ ترین معلومات
ایک امریکی فضائیہ کے ترجمان کے بیان میں واضح طور پر کہا گیا کہ راف لیکنیتھ بیس پر کوئی بھی عملہ، طیارہ یا تہہ خانہ متاثر نہیں ہوا۔
برطانیہ کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے اس بات کی توثیق کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صورتحال اب مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔
بیس کی سرکاری فیس بک پوسٹ میں بھی عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ غیر قانونی ڈرون سمیت کسی بھی مشکوک سرگرمی کی رپورٹ کریں۔
ایرانی آپریٹوز کے الزامات اور راف فارفورڈ بیس کا تناظر
راف لیکنیتھ بیس پر اس ڈرون کی کوشش کے فوراً بعد امریکی وزارت انصاف نے تین مردوں کے خلاف الزامات عائد کیے ہیں جنہیں ایرانی آپریٹوز قرار دیا گیا ہے۔
یہ تینوں مرد راف فارفورڈ بیس پر ہونے والے دہشت گردانہ سازش میں ملوث قرار دیے گئے ہیں جو کہ ستمبر کے مہینے میں پیش آیا تھا۔
موسمی خرابی کے دوران ایک مقامی کسان نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ کئی سفید ونز بیس کے قریب مشکوک سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔
مبینہ سازش کی تفصیلات اور پولیس کی کارروائی
ایک امریکی دستاویز میں شناخت کردہ محمد علی الحسینی کو نامعلوم افراد کو ونز میں بیس جانے کی ہدایت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔
ان ونز میں ایندھن کے بیروں اور میٹل کے ٹکڑے پائے گئے تھے جو کہ شراپنل کے طور پر استعمال ہو سکتے تھے۔
برطانیہ کی پولیس نے مہینہ گزرنے کے بعد دو برطانوی شہریوں کے خلاف قومی سیکیورٹی کے جرائم میں مقدمہ درج کیا تھا۔
ایرانی دھمکیاں اور امریکی طیاروں کی منتقلی
اس تنازعے کے درمیان یو ایس جی ٹی ڈی نے ملڈن ہال ایئر بیس سے کم از کم ایک درجن سے زائد فضائی جہاز نکال لیے تھے۔
دی وال اسٹریٹ جرنل نے ایران سے ممکنہ دھمکی کی تصدیق کی ہے جو کہ امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے جواب میں سامنے آئی۔
ایران کے سیکیورٹی سربراہ محسن رضائی نے یورپ میں امریکی بیسوں پر حملے کی دھمکی دی ہے جو کہ علاقائی تناؤ میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔
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