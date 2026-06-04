امریکہ-ایران کی نئی عسکری کشیدگی اور عارضی آتش بندی کی خطرناک حدِ بندش

امریکہ اور ایران کے مابین حالیہ فوجی ردعمل، عارضی آتش بندی کے مستقبل اور بین الاقوامی مارکیٹ پر اس کے اثرات کی تفصیل۔
امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں حال ہی میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں دونوں فریقین نے اپریل کے مہینے میں نافذ ہونے والے عارضی آتش بندی کے بعد سے سب سے زیادہ سنگین تفادات کا تبادلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے معاونین کو نجی طور پر بتایا کہ وہ ایران کے ساتھ جاری عارضی آتش بندی کو اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک کہ تہران کی فوجیں امریکی جنگی عملے کو براہ راست ہلاک نہ کر دیں۔ یہ معلومات اسی روز وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کی جانب سے فراہم کی گئی ہے۔ ٹرمپ کا یہ رویہ وسیع پیمانے پر علاقائی جنگ کے خطرے سے بچنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ محدود واقعات اور کشیدگی کو طویل مدت تک برداشت کرنے کو تیار ہیں، بجائے اس کے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ کا خطرہ مول لیا جائے۔ اس پیش رفت کے ساتھ ہی ایران نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جن میں ایک شخص کی جان بھی گئی۔ اس کے علاوہ ہرمز کی بحر میں کشیدگی نے عالمی منڈیوں اور توانائی کے رسد پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ تہران نے اس اسٹریٹیجک پانی کے راستے کے تجارتی ٹریفک پر پابندیاں عائد کی ہیں جبکہ امریکہ نے ایران ی بندرگاہوں کو نشانہ بناتے ہوئے دباؤ بڑھایا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیلو نے یہ فوجی ردعمل دفاعی کارروائیوں کے طور پر پیش کیا اور واضح کیا کہ اگر ایران نہ گھوڑے تو امریکہ نہ گھوڑے، لیکن ردعمل لازمی ہے۔ دوسری جانب، پاکستان نے تمام فریقین سے اپیل کی ہے کہ وہ عارضی آتش بندی کے معاہدے کی مکمل پابندی کریں اور اس کی مدت کو برقرار رکھیں۔ فارن آفس کے ترجمان نے کہا کہ عارضی آتش بندی کی خلاف ورزیاں اور دوبارہ تصادم کشمکش کے پرامن حل کے لیے اہم رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان ، بطور ثالث اور مصلّح، تمام متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ رابطہ جاری رکھنے اور سفارتکاری کی کوششوں کو جاری رکھنے کا اقدمہ کرتا ہے۔ اس دوران پاکستان کی تجارتی خسارہ 11 ماہ میں ریکارڈ 34.
75 ارب ڈالر پر پہنچ گیا ہے، جو ملکی معیشت پر اضافی دباؤ ڈال رہا ہے
امریکہ ایران حکومتِ امریکہ ہرمز کی ناحیہ پاکستان