امریکا کے بڑے بینکوں میں تکنیکی خرابی، ہزاروں آن لائن صارفین متاثر
امریکا میں جے پی مورگن چیس، بینک آف امریکا اور ویلز فارگو کی آن لائن بینکنگ سروسز میں خرابی سے ہزاروں صارفین متاثر ہوئے اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کا نظام بھی متاثر ہوا۔
امریکا کے بڑے بینکوں کی آن لائن سروسز میں اچانک پیدا ہونے والی تکنیکی خرابی کے باعث ہزاروں صارفین اپنے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ مسئلہ پیر کے روز دوپہر کے وقت سامنے آیا، جس کے بعد جے پی مورگن چیس ، بینک آف امریکا اور ویلز فارگو سمیت متعدد بینکوں کے صارفین کی شکایات درج ہونا شروع ہوئیں۔
اس خرابی کا اثر صرف اکاؤنٹس تک رسائی تک محدود نہیں رہا بلکہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کا نظام بھی متاثر ہوا۔ صارفین کو بینکنگ سروسز استعمال کرتے ہوئے ایرر میسیجز کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ کچھ بینکوں اور ادائیگی کے پلیٹ فارم زیل نے اپنے نظام کو معمول کے مطابق فعال قرار دیا۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
امریکی بینکوں کی آن لائن سروسز میں خرابی کی تفصیلات
چیس بینک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں تکنیکی خرابی کی تصدیق کی اور کہا کہ بینک کے اندرونی ہارڈویئر سسٹمز میں سافٹ ویئر کی خرابی کے باعث بعض خدمات متاثر ہوئیں۔ بینک کے مطابق اس کے اثرات دوسرے بینکوں تک بھی پہنچنے کا امکان ہے۔
ڈاؤن ڈیٹیکٹر پر موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق چیس بینک، ویلز فارگو، یو ایس بینک اور زیل سے متعلق مسائل کی شکایات سامنے آئیں۔ صارفین نے ایرر میسیجز کی نشاندہی کی، جس سے واضح ہوا کہ مسئلہ ایک ہی بینک تک محدود نہیں تھا۔
چیس بینک کے مطابق بعض مالیاتی ٹرانزیکشنز معمول سے زیادہ وقت لے رہی تھیں، تاہم صارفین اپنے اکاؤنٹس اور رقوم تک رسائی برقرار رکھ سکتے تھے۔ بینک نے خرابی کو عارضی قرار دیتے ہوئے اسے جلد دور کرنے کے لیے کوششیں شروع کرنے کا اعلان کیا اور سائبر حملے کے امکان کی تردید کی۔
چیس بینک، یو ایس بینک اور نیٹ باکس لیبز کے مؤقف
یو ایس بینک نے کہا ہے کہ اس کے اپنے سسٹمز براہ راست متاثر نہیں ہوئے، تاہم زیل کے ذریعے دوسرے بینکوں میں رقوم منتقل کرنے والے صارفین کو تاخیر کا سامنا ہوسکتا ہے۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ مسئلے کا اثر بینکوں کے درمیان رقوم کی منتقلی پر بھی پڑ سکتا ہے۔
نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر مینجمنٹ کمپنی نیٹ باکس لیبز کے چیف ایگزیکٹو کرس بیورز نے بی بی سی سے گفتگو میں کہا کہ ان مسائل کے پیچھے کسی سازش کے بجائے پرانے ٹیکنالوجی نظام اور تیزی سے ہونے والی تبدیلیاں بنیادی عوامل ہوسکتے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا کے کئی اہم ڈیجیٹل نیٹ ورکس 30 سے 40 سال پرانے ہیں، جنہیں جدید تقاضوں کے مطابق تیزی سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔
کرس بیورز نے مزید کہا کہ مصنوعی ذہانت (اے آئی) بھی پرانے نیٹ ورکس پر دباؤ بڑھا رہی ہے، جبکہ سائبر سیکیورٹی کے خطرات کے باعث سسٹمز میں تبدیلیاں اور سافٹ ویئر اپ ڈیٹس تیزی سے کرنا پڑ رہی ہیں۔ ان کے مطابق اس عمل میں ہر نئی تبدیلی تکنیکی خرابی کا خطرہ بھی بڑھا سکتی ہے۔
صارفین پر اثرات اور آئندہ خدشات
ابتدائی شکایات کے بعد ڈاؤن ڈیٹیکٹر پر رپورٹ ہونے والے مسائل کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے، تاہم بینکنگ سروسز میں تعطل کی مکمل وجوہات کا تاحال تعین نہیں ہوسکا۔ اس لیے متاثرہ صارفین کو ٹرانزیکشنز کی تصدیق کے لیے بینکوں کے باضابطہ اعلانات پر انحصار کرنا ہوگا۔
کرس بیورز نے خبردار کیا ہے کہ بینکاری، فضائی سفر، توانائی اور دیگر بنیادی شعبوں کے پرانے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر بڑھتے دباؤ کے باعث آنے والے مہینوں میں مزید بڑے تعطل دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ ان کے یہ خدشات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جدید ڈیجیٹل سسٹمز کی بروقت اپ گریڈیشن اہم ہو چکی ہے۔
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