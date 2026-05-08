امریکا نے ایرانی جہازوں پر حملہ کر کے بلوک ایڈے کی خلاف ورزی روک دی

امریکی قوتوں نے ایرانی پرچم والے چار جہازوں کو غیر فعال کر دیا ہے جو امریکی بلوک ایڈے کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکا نے ایرانی پورٹس پر بلوک ایڈے کا اعلان کیا تھا جب پاکستان میں سلامتی کی بات چیتں پچھلے مہینے میں ناکام رہی تھیں۔
امریکی قوتوں نے جمعہ کو دو ایرانی پرچم والے ٹینکرز پر گولی مار کر غیر فعال کر دیے جو امریکی بلوک ایڈے کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ واشنگٹن نے اب تک چار جہازوں کو زبردستی روک دیا ہے جن پر بلوک ایڈے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام ہے، جو 13 اپریل سے جاری ہے۔ امریکی بحریہ کے F/A-18 سپر ہارنٹ نے M/T Sea Star III اور M/T Sevda کو غیر فعال کر دیا ہے۔ امریکی مرکزِ افسانیہ (CENTCOM) نے ایک X پوسٹ میں کہا کہ غیر مطیع جہازوں کو ایران میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے دھواں کے کٹھے میں سیکورٹ پرائس مونسنوں سے گولیاں چلائی گئی۔ بدھ کو، ایک F/A-18 نے ایک اور ایرانی پرچم والے جہاز M/T Hasna کو غیر فعال کر دیا تھا، جس کے رڈر پر 20 ملی میٹر کی گن سے گولیاں چلائی گئی تھیں۔ 19 اپریل کو، ایرانی پرچم والے M/V Touska نے بلوک ایڈے کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی اور امریکی جنگی جہاز کے متعدد احذارات کو نظر انداز کیا۔ CENTCOM نے کہا کہ امریکی جنگی جہاز نے جہاز کے ایجن روم کو خالی کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد پانچ اینچ کی گن سے کئی گولیاں چلائی گئیں، جس سے جہاز غیر فعال ہو گیا۔ ایران کی قوتوں نے 28 فروری کو امریکی-اسرائیلی ہوائی حملے کے آغاز کے بعد ضروری ہورموز مضیق، جو تیل اور گیس کی شپمنٹ کے لیے ایک کلیدی راستہ ہے، کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا تھا۔ امریکا نے ایرانی پورٹس کا بلوک ایڈے کا اعلان کیا تھا جب پاکستان میں سلامتی کی بات چیتیں پچھلے مہینے میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائی تھیں
