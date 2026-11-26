امریکی دوستوں نے اکیڈور کے پہاڑ پر شطرنج کھیل کر عالمی ریکارڈ توڑ دیا
ایڈم وائننگر اور جوشوا ہوسٹ نے اکیڈور کے پہاڑ چمبورازو پر 20 ہزار 593 فٹ بلندی پر شطرنج کھیل کر گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جو 31 مارچ کو ہوا
امریکہ سے تعلق رکھنے والے دو گہرے دوستوں نے اکیڈور کے پہاڑ چمبورازو کی چوٹی پر شطرنج کھیل کر گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ 31 مارچ کو ایکواڈور کے صوبے بولیوار میں واقع اس پہاڑ کی چوٹی پر سطح سمندر سے 20 ہزار 593 فٹ بلندی پر انہوں نے یہ تاریخی کھیل پیش کیا۔ 32 سالہ ایڈم وائننگر اور 44 سالہ جوشوا ہوسٹ نے مل کر سب سے زیادہ بلندی پر بورڈ یا پارٹی گیم کھیلنے کا عالمی اعزاز اپنے نام کیا۔
نیا ریکارڈ اور قدیم دستاویزات کا موازنہ
اس تاریخی کارنامے کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے کئی ماہ کی تیاری اور محنت کی تھی۔ چند ماہ قبل ان دونوں نے اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کی تھی لیکن خراب موسمی حالات کی وجہ سے وہ چوٹی تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنی کوششوں کو کامیابی سے ہمکن کر کے سابقہ عالمی ریکارڈ کو 200 فٹ کے واضح فرق سے پیچھے چھوڑ دیا۔Also readجناب مِلڈر کی شاندار بولنگ نے بنگلہ دیش کو 2-0 سے شکست دے دی
اس سے قبل برطانوی شہری ٹم ما اور نیل لافٹن نے 2024 میں نیپال کے پہاڑ پوتھا ہنچولی پر 20 ہزار 393 فٹ کی بلندی پر شطرنج کھیل کر یہ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔ ایڈم وائننگر اور جوشوا ہوسٹ نے اس بلندی کو عبور کرتے ہوئے ثابت کیا کہ وہ کھیل کی دنیا میں نئی مثال قائم کر سکتے ہیں اور یہ اعزاز ان کے نام رہے گا۔
لاعبوں کے جذبات اور کھیل کا معیار
ایڈم وائننگر نے گنیز ورلڈ ریکارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ شطرنج ان کا پسندیدہ کھیل ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر یہ کھیل کھیلنے کا تجربہ انتہائی شاندار تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اوکسیجن کی کمی اور سرد موسم کے باوجود انہوں نے اپنے کھیل پر مکمل کنٹرول برقرار رکھا۔
دونوں دوستوں نے اپنی دوستی اور کھیل کی دلچسپی کو مشترکہ مقصد بنایا جس سے وہ دنیا کی سب سے بلند بلندیوں پر کھیل سکیے۔ ایڈم وائننگر نے مزید دلچسپ انداز میں کہا کہ اگر کوئی ان کا ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہوا تو وہ دوبارہ 200 فٹ زیادہ بلندی پر جا کر نیا ریکارڈ قائم کریں گے۔
اس قسم کے انتہائی مشکل کھیلوں میں حصہ لینے والوں کے لیے یہ ایک بڑا تحفہ ہے جو انہوں نے خود کو ثابت کیا۔ ان کا یہ طریقہ کار دکھاتا ہے کہ کیسے غیر معمولی حالات میں بھی انسانی حوصلہ اور کھیل کی محبت نئی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔
اگلے مراحل اور ممکنہ تبدیلیاں
اس ریکارڈ کے توٹنے کے بعد اب دنیا بھر کے شطرنج کھلاڑی نئے چیلنجز کی تلاش میں ہیں۔ ایڈم وائننگر نے واضح کیا کہ یہ سلسلہ ہر بار جاری رہے گا جب تک کوئی انہیں اس بلندی پر شکست نہ دے دے۔ ان کا مقصد صرف ریکارڈ توڑنا نہیں بلکہ کھیل کو نئے سرے سے متعارف کرانا ہے۔
اکیڈور کے مقامی انتظامیہ اور سیاحتی اداروں کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو ملک کی سیاحت کو فروغ دے سکتی ہے۔ چمبورازو پہاڑ اب انٹرنیشنل لیول پر ایک اہم سیاحتی اور کھیلوں کا مرکز بن چکا ہے۔
آئندہ وقت میں یہ معلوم ہوگا کہ کیا کوئی دوسرا شخص یا ٹیم اس چیلنج کو قبول کرتی ہے یا نہیں۔ موجودہ ریکارڈ کے تحفظ کے لیے ان دونوں دوستوں کی تیاریاں بھی جاری ہیں تاکہ کوئی دوسرا اسے آسانی سے توڑ نہ سکے۔
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