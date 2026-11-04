امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد پیٹ ہیگسیتھ کے لیے نئی مشکلات کا امکان
امریکی وسط مدتی انتخابات میں ایوان نمائندگان کا کنٹرول ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں آنے سے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی ممکن ہے۔
امریکی وسط مدتی انتخابات کے حتمی نتائج سامنے آنے کے بعد ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کی برتری طے پا گئی ہے، جس کا براہ راست اثر امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ پر مرتب ہو رہا ہے۔ اس سیاسی تبدیلی کے بعد ہیگسیتھ کی وزارت جنگ میں کام کرنے میں اضافی مشکلات پیدا ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اب ایوان میں مخالفین کی تعداد زیادہ ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ ڈیموکریٹس کی اس کامیابی کے بعد ہیگسیتھ کو کانگریس کے اجلاسوں میں سخت سوالات اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
وزیر جنگ کے خلاف مواخذے کی ممکنہ کارروائی
پیٹ ہیگسیتھ کے خلاف مواخذے کی کارروائی میں تیزی لائی جانے کا امکان ہے، جو کہ ان کی موجودہ پالیسیوں اور فیصلوں پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ ڈیموکریٹس کی ایوان میں برتری کے باعث اب وہ وزیر جنگ کو اپنی پالیسیوں کی وضاحت کرنے پر مجبور کر سکیں گے، جس میں ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے کے فیصلے کا ذکر شامل ہے۔ رپورٹس کے مطابق کانگریس ارکان ہیگسیتھ سے جنگ کی حکمت عملی، اس کے اخراجات اور کانگریس کو اعتماد میں نہ لینے کے معاملے پر جواب طلب کرنا چاہتے ہیں۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
ریپبلکن رکن تھامس میسی کا اہم کردار
دلچسپ امر یہ ہے کہ ہیگسیتھ کے خلاف مواخذے کی قرارداد ستمبر 2026 میں ڈیموکریٹس نے نہیں بلکہ ریپبلکن رکن کانگریس تھامس میسی نے پیش کی تھی۔ اس قرارداد پر ممکنہ ووٹنگ سے بچنے کے لیے ریپبلکن قیادت نے ستمبر میں ایوان کا اجلاس مقررہ وقت سے پہلے ہی ختم کردیا تھا۔ اب ایوان میں ڈیموکریٹس کی برتری سے اس معاملے پر نئی سیاسی کشمکش پیدا ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اب ریپبلکن ارکان کی جانب سے ہیگسیتھ کی حمایت کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔
امریکی کانگریس کے ارکان کا سخت موقف
امریکی کانگریس کے ارکان کا ماننا ہے کہ وزیر جنگ نے ایران سے متعلق فیصلوں میں شفافیت برتنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جنگی حکمت عملی اور اس کے ممکنہ اخراجات کا جائزہ لینے کے لیے کانگریس کو مکمل اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان اس معاملے کو اپنی پہلی ترجیح بنانا چاہتے ہیں تاکہ وزیر جنگ کو اپنی پالیسیوں کی واکھوانی کرنا پڑے۔
آئندہ سیاسی کشمکش اور مستقبل کے مراحل
امریکی میڈیا کے مطابق اب ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کی برتری سے ہیگسیتھ کے لیے سیاسی ماحول انتہائی پرتنش ہو گیا ہے۔ مستقبل کے چند ہفتوں میں ایوان میں نئی کوششیں کی جا سکتی ہیں تاکہ ہیگسیتھ کو ان کے فیصلوں کی وضاحت کے لیے پیش کیا جا سکے۔ اگرچہ ریپبلکن ارکان کی حمایت ملنے کا امکان ہے، لیکن ڈیموکریٹس کی اکثریت کی وجہ سے ہیگسیتھ کو کانگریس کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ ان کی وزارت جنگ میں قیام کے لیے چیلنج کا باعث بن سکتا ہے۔
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