امریکہ کے صدر ٹرمپ نے فوجی آپریشن کو روکنے کا فیصلہ کیا

📆06/05/2026 3:10 am
📰DunyaNews
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ہارموز کے پانی کے راستے سے امریکی فوجی آپریشن کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد ایران کے ساتھ ایک معاہدے کے لئے بات چیت کرنا ہے جو ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کا خاتمہ کرے۔ امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور دیگر ممالک کے مطالبے پر فوجی آپریشن کو روک دیا ہے، جس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے مابین ایک معاہدے کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے بات چیت کر رہے ہیں، جس کے تحت ایران اور امریکہ کے مابین جنگ ختم ہو سکے گی۔

