امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ برقرار، کئی اہم نکات پر اختلافات؛ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی تجاویز کا جائزہ لیا

ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی رابطوں میں پیش رفت کے ساتھ ساتھ اہم نکات پر اختلافات کو بھی اجاگر کیا ہے۔ وہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں جب کہ آبنائے ہرمز میں تیل بردار بھارتی ٹینکرز پر حملے کی تصدیق ہوگئی ہے۔
ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی رابطوں میں کچھ معاملات پر اتفاق ضرور ہوا ہے، تاہم کئی اہم نکات پر اب بھی اختلافات موجود ہیں۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ دباؤ، دھمکیوں اور ڈیڈ لائنز کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا جس کے بعد اب وہ بالواسطہ ذرائع سے پیغامات بھیجنے پر مجبور ہوگیا۔
انہوں نے کہا کہ ایران نے عارضی جنگ بندی اس لیے قبول کی تاکہ امریکہ کو اپنے مطالبات پورے کرنے کا موقع دیا جا سکے جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی اس لیے قبول کی کیونکہ میدان جنگ میں کامیابی ایران کو حاصل ہوئی۔
ایرانی اسپیکر کا مزید کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ اپنے بنیادی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے جن میں ایران میں حکومت کی تبدیلی اور اس کی میزائل و عسکری صلاحیتوں کو تباہ کرنا شامل تھا۔
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران، وینزویلا نہیں ہے۔
اسپیکر قالیباف کے مطابق، امریکہ نے ابتدا میں ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنائی تھی جس کا مقصد ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا تھا۔
تاہم، ان کے بقول، یہ حکمت عملی ناکام ثابت ہوئی اور ایران نے امریکہ کے دباؤ کے سامنے نہ جھکتے ہوئے اپنی علاقائی پالیسیوں اور دفاعی صلاحیتوں کو برقرار رکھا۔
اس کے برعکس، امریکہ نے خود کو ایک ایسی صورتحال میں پایا جہاں اسے ایران کے ساتھ کسی قسم کے رابطے کی ضرورت محسوس ہوئی۔
قالیباف نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کے باوجود ایران نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہے اور اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنی علاقائی طاقت اور اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے لیے اس پر دباؤ ڈالنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ ایران نے مختلف سفارتی چینلز کے ذریعے امریکہ کو اپنے موقف سے آگاہ کیا ہے اور وہ کسی بھی ایسے معاہدے کے لیے تیار ہے جو اس کے قومی مفادات کا تحفظ کرے۔
تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ ایران امریکہ کی جانب سے عائد کردہ کسی بھی غیر منصفانہ شرط کو تسلیم نہیں کرے گا۔
قالیباف نے اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب امریکہ ایران کے اقتدار اعلیٰ اور سلامتی کے معاملات کا احترام کرے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کی نئی تجاویز کا جائزہ لینے کا ذکر کیا، جن کی تفصیلات ابھی منظر عام پر نہیں آئیں۔
یہاں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ تجاویز کس معاملے سے متعلق ہیں، تاہم ایران اور امریکہ کے تناظر میں یہ قیاس آرائی کی جا سکتی ہے کہ ان کا تعلق جوہری معاہدے، علاقائی سلامتی یا ایران پر عائد پابندیوں سے ہو سکتا ہے۔
پاکستان کے آرمی چیف کا اس معاملے میں شامل ہونا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطے میں استحکام کے لیے پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ اور وہاں ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں تفصیلات کی عدم دستیابی کے باعث، ان تجاویز کی نوعیت اور اس کے ممکنہ اثرات پر فی الحال کوئی قطعی رائے قائم کرنا مشکل ہے۔
تاہم، یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان ایسے تنازعات میں ثالث کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر ان تجاویز کا تعلق ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک اہم سفارتی موقع ثابت ہو سکتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی، آبنائے ہرمز میں تیل سے بھرے دو بھارتی ٹینکرز پر فائرنگ کا واقعہ بھی انتہائی تشویشناک ہے۔
بھارتی وزارت خارجہ نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کسی پر عائد نہیں کی گئی ہے۔
اس طرح کے واقعات خطے میں تیل کی سپلائی کو متاثر کر سکتے ہیں اور بین الاقوامی تجارت کے لیے خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔
ایسے نازک دور میں، جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے، آبنائے ہرمز جیسے اہم آبی راستوں میں اس قسم کے واقعات مزید خدشات کو جنم دیتے ہیں۔
بھارت کی طرف سے اس واقعے کی تصدیق کرنا، اس کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔
یہ واقعہ علاقائی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔
اس طرح کے واقعات کی وجہ سے خطے میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے اور یہ عالمی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔
ان تمام واقعات کی روشنی میں، یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ خطے میں صورتحال انتہائی پیچیدہ اور نازک ہے۔
اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے، یہ امر اہم ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کی ناکامی کے باوجود، مختلف ذرائع سے رابطے جاری ہیں۔
ایران کا مؤقف واضح ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور قومی مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
صدر ٹرمپ کے انتظامیہ کے دور میں ایران پر عائد کی گئی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے نتیجے میں ایران کے اندرونی حالات پر کچھ اثرات مرتب ہوئے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر ایران نے اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کیا۔
اس کے برعکس، ایران نے اپنے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا ہے اور یہ امریکہ کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوا ہے۔
قالیباف کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے رابطے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی شرائط وہی ہوں گی جو اس کے قومی مفادات کے مطابق ہوں۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے امریکی تجاویز کا جائزہ لینا، پاکستان کے لیے ایک اہم سفارتی پیش رفت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر یہ تجاویز ایران اور امریکہ کے تعلقات کو معمول پر لانے میں مددگار ثابت ہوں۔
آبنائے ہرمز میں بھارتی ٹینکرز پر فائرنگ کا واقعہ، ایک الگ لیکن اہم مسئلہ ہے جو خطے میں تیل کی رسد اور بحری سلامتی کو متاثر کر سکتا ہے۔
اس واقعے کی تحقیقات اور اس کے ذمہ داروں کا تعین، خطے میں مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔
یہ سب واقعات مل کر خطے کی جیو پولیٹیکل صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں اور اس پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔
