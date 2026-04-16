امریکی صدر کا لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان: علاقائی امن کی کوششیں تیز

امریکی صدر نے لبنان کے جوزف عون اور اسرائیل کے بینجمن نتن یاہو کے ساتھ کامیاب بات چیت کے بعد 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا۔ یہ پیش رفت خطے میں دیرپا امن کے قیام کی کوششوں کا حصہ ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کے رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بعد لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر نے بتایا کہ انہوں نے لبنان کے جوزف عون اور اسرائیل کے بینجمن نتن یاہو کے ساتھ انتہائی کامیاب مذاکرات کیے ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اپنے ممالک کے درمیان امن کے قیام کے مقصد کے تحت 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اسرائیل اور لبنان کے نمائندوں نے واشنگٹن میں 34 سال بعد پہلی ملاقات کی، جس
میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی شرکت کی۔ ٹرمپ کے مطابق، انہوں نے نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، اور چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف ڈین کین کو اسرائیل اور لبنان کے ساتھ مل کر دیرپا امن کے حصول کے لیے کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکی صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے دنیا بھر میں نو تنازعات کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا ہے اور اس کوشش کو اپنا دسواں قدم قرار دیا ہے، جس کو مکمل کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ دریں اثنا، پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز (سی ڈی ایف) فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تہران کے دورے کے دوران ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف سے ملاقات کی، جو امن مذاکرات کے سلسلے میں جاری ہے۔ میڈیا کے مطابق، یہ ملاقات ایرانی دارالحکومت میں ہوئی جہاں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے ایک روز قبل، عاصم منیر نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے دوران، عباس عراقچی نے مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ممالک خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مضبوط اور مشترکہ عزم رکھتے ہیں، جو ان کے گہرے دوطرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق، تہران کا یہ دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عالمی برادری خطے میں تناؤ کو کم کرنے اور پائیدار امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز اور پاکستان کے اعلیٰ عسکری حکام کا علاقائی امن کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ رابطے، یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خطے میں سیاسی اور سفارتی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ امریکی صدر کے بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تنازعات کے حل کے لیے ذاتی طور پر دلچسپی لے رہے ہیں اور اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان ایک اہم پیش رفت ہے، جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی آئے گی اور مستقبل میں مزید مثبت پیش رفت کی راہ ہموار ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تہران کے دورے اور ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کا مقصد بھی خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ علاقائی امن میں تعمیری کردار ادا کیا ہے اور اس دورے کو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ مضبوط تعلقات اور مشترکہ امن کے عزائم، ان ملاقاتوں کو مزید اہمیت دیتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ وضاحت کہ یہ دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے، اس امر کو اجاگر کرتی ہے کہ پاکستان ایک غیر جانبدار اور موثر ثالث کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ یہ صورتحال امریکہ کی جانب سے خطے میں امن کے قیام کی کوششوں اور پاکستان کی اس میں کردار ادا کرنے کی خواہش کو تقویت دیتی ہے
امریکی صدر لبنان اسرائیل جنگ بندی علاقائی امن
امریکا نے کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری یا معلومات پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان کیاامریکا نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ مسلح تنظیم کتائب حزب اللہ کے سربراہ کو گرفتار کروانے یا معلومات فراہم کرنے پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان کیا ہے۔
شادی کا وعدہ کر کے چھری کے زور پر خاتون سے جنسی زیادتی، ملزم کو 10 سال قید کی سزا
Punjab to introduce electric buses in 10 districtsAccording to the plan, 100 electric buses will arrive this month, 350 more by mid-May, and an additional 264 by the end of June.
Punjab approves electric bus expansion across 10 districtsAccording to the plan, 100 electric buses will arrive this month, 350 more by mid-May, and an additional 264 by the end of June.
Turkey to hold funerals for victims of school shootingThe funerals will be for eight children aged 10 and 11 and a 55-year-old teacher, the local authorities said
US President announces 10-day ceasefire in LebanonWASHINGTON: US President Donald Trump held a telephone conversation with Lebanese President Joseph Aoun, during which they discussed ce
