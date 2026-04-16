امریکی صدر کی صحافیوں کے خلاف کارروائی، آزادی اظہار پر سوالات

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی حکومت کی جانب سے ناقد صحافیوں کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں اور قانونی کارروائیوں پر ایک گہری نظر، اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں صحافتی آزادیوں کے تحفظ کا تجزیہ۔
موجودہ امریکی حکومت اور امریکی صدر، ڈونلڈ ٹرمپ ، کئی نقاد امریکی صحافیوں سے سخت ناراض ہیں۔ اِس کا اندازہ اِس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 11 اپریل 2026 کو نائب امریکی صدر (جے ڈی وانس) ایرانیوں سے امن مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئے تو اُنہی 15 چنیدہ امریکی صحافیوں کو اپنے ساتھ لائے جو ٹرمپ حکومت کے ہر طرح سے حمائیتی سمجھے جاتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کی نقاد امریکی صحافیوں سے ناراضی روز افزوں ہے۔ جب اسلام آباد میں جے ڈی وانس ایرانیوں سے مذاکرات کر رہے تھے، اُنہی لمحات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان یوں
سامنے آیا: 'جس بیہودگی سے ایران، امریکہ (جنگ بندی کے حوالے سے) 10 نکاتی جعلی منصوبہ رپورٹ کیا گیا اور اِس بارے غلط معلومات پھیلائیں، اِن کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔' امریکی صدر کی امریکی صحافیوں کو دی جانے والی آئے روز کی دھمکیوں کی بنیاد پر بجا طور پر سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ میں بھی صحافتی آزادیاں قدرے سُکڑ اور سمٹ کر رہ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ممتاز امریکی اخبار کے خلاف 10 ارب ڈالر کا ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا تھا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا: 'اس اخبار نے بدنام زمانہ Epstein Files میں میرا نام بِلا وجہ شامل کر دیا ہے۔ میرا تو اس (جیفری ایپسٹن) سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔' 13 اپریل 2026 کو امریکی ڈسٹرکٹ جج Darrin Gayles نے مذکورہ ہتک عزت مقدمے کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سناتے ہوئے لکھا: 'ڈونلڈ ٹرمپ اور اُن کے وکلا اِس اخبار کے رپورٹر اور مالک کے خلاف ہتکِ عزت کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔' جناب ڈونلڈ ٹرمپ مخالف صحافیوں کے حق میں آنے والے فیصلے سے سخت پریشان ہیں، مگر مذکورہ اخبار اور صحافیوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دیکھا دیکھی امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ (Pete Hegseth) بھی آزاد منش امریکی صحافیوں پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے آگے بڑھ آئے۔ امریکی صحافی مگر ہار ماننے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہیں۔ وہ امریکی آئین میں دی گئی صحافتی آزادیوں کے تحفظ کے لیے عدالتوں کے دروازوں پر مسلسل دستک دے رہے ہیں۔ اِس سے نظر آتا ہے کہ ابھی امریکی حکمران اور اسٹیبلشمنٹ امریکی میڈیا پر مکمل غلبہ پانے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ امریکی وزیر دفاع (پیٹ ہیگستھ) نے اپنے اور امریکی صدر (ڈونلڈ ٹرمپ) کے کئی ناقد اور مخالف صحافیوں پر پابندیاں عائد کی تھیں کہ وہ نہ تو پینٹاگان (امریکی وزارتِ دفاع کا ہیڈ کوارٹر) کی خبریں رپورٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پینٹاگان کے دفاتر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پیٹ ہیگستھ کے جابرانہ حکم سے ناقد صحافیوں کو Pentagon Press Corps ہی سے نکال باہر کر دیا گیا تھا۔ جس وقت اِس حکم کا اعلان کیا گیا، اُس وقت ناقد امریکی صحافی پینٹاگان کی ایک بریفنگ میں شریک تھے۔ زیرِ عتاب صحافیوں نے مگر یہ حکم خاموشی سے سننے سے نہ صرف انکار کر دیا، بلکہ اُسی وقت مذکورہ پریس بریفنگ کا مقاطعہ بھی کر دیا۔ زیرِ پابندی صحافیوں نے فوری طور پر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا۔ جن امریکی صحافیوں نے انصاف کے حصول کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اُن کی قیادت امریکہ کے ایک ممتاز ترین اخبار کے صحافی کر رہے تھے۔ کسی اور اخبار نویس بھی درخواست گزار صحافیوں میں شامل تھے۔ عدالت میں درخواست دائر کیے جانے کے باوجود مذکورہ صحافی، اپنے ذرائع سے، پینٹاگان بارے رپورٹنگ کرتے رہے۔ یہ اقدام اِس امر کا بھی ثبوت ہے کہ صحافیوں پر اگرچہ کوئی سرکاری شعبہ پابندی عائد کر دے، مگر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی سے دستکش نہیں ہوتے۔ مارچ 2026 کے تیسرے ہفتے اِس مقدمے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ فیصلہ اُن صحافیوں کے حق میں آیا جنہوں نے امریکی وزیر دفاع، پینٹاگان اور امریکی صدر کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ 21 مارچ 2026 کو واشنگٹن کے فیڈرل جج Paul Friedman نے اپنے شاندار فیصلے میں لکھا: 'صحافیوں پر پینٹاگان کی جانب سے عائد کی گئی پابندیاں نہ صرف ناجائز ہیں بلکہ یہ پابندیاں امریکی آئین میں دی گئی آزادیِ اظہار کے حقوق سے متصادم بھی ہیں۔ پیٹ ہیگستھ و دیگر کی جانب سے (ناقد) صحافیوں پر لگائی پابندیاں امریکی آئین میں مندرج صحافتی آزادیوں کی پہلی اور پانچویں ترمیمی شق کے مخالف ہیں۔ اِن صحافتی آزادیوں پر پچھلے 250 برس سے مسلسل عمل ہو رہا ہے۔ اِن کی راہ میں ہرگز رکاوٹیں نہیں ڈالی جا سکتیں۔ جن امریکی دانشمندوں نے امریکی آئین لکھا اور ترتیب دیا تھا، اُنہیں یقینِ کامل تھا کہ امریکہ کی قومی سلامتی آزادیِ اظہار میں پنہاں ہے۔' ناقد امریکی صحافیوں نے اپنے حق میں اور امریکی حکومت (اور امریکی وزارتِ دفاع کے خلاف) آنے والے مذکورہ فیصلے پر واشنگٹن میں خوب جشن منایا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ فیصلہ آنے کے بعد ایک اخبار کے ترجمان (Charlie Stadtlander) نے کہا: 'اِس فیصلے پر ہم ہی نہیں، ساری امریکی قوم خوش ہے۔ آزاد منش صحافی اور امریکی آئین سرخرو ہوئے۔ امریکی عوام یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ اُن کی حکومتیں کیسے کام کر رہی ہیں۔ اگر ہماری وزارتِ دفاع کسی ملک کے خلاف ایکشن کرتی ہے تو عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ اِس حملے کی وجوہ کیا ہیں؟ اِس میں امریکہ اور امریکی عوام کے کیا مفادات ہیں؟ امریکی عوام کے دیے گئے ٹیکس ڈالرز کا مصرف کیسے اور کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ ہم سب امریکی صحافی ہر امریکی حکومت سے، عوامی مفاد میں، ہر قسم کا سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔' انصاف پسند امریکی جج نے انصاف پسند و انصاف کے متلاشی درخواست گزار امریکی صحافیوں کے حق میں جو فیصلہ سنایا ہے، یہ مثالی اور خاصا حوصلہ افزا ہے۔ اِس فیصلے میں ہم پاکستانی صحافیوں اور ہماری عدالتوں کے لیے بھی کئی اسباق پوشیدہ ہیں
