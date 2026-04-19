امریکا کی عالمی حیثیت پر لوکاشینکو کا شدید وار: طاقت اور پالیسیوں پر سوالات

بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے امریکا کی خارجہ پالیسی اور عالمی سطح پر اس کے کردار پر سخت اور برملا تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکا ایران جیسے ملک کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے میں ناکام رہا ہے، تو اسے چین جیسی ابھرتی ہوئی عالمی طاقت سے براہ راست محاذ آرائی سے باز رہنا چاہیے۔ روسی میڈیا کو دیے گئے ایک تفصیلی انٹرویو کے دوران، لوکاشینکو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں اپنائی گئی پالیسیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان پالیسیوں نے یہ حقیقت عیاں کر دی ہے کہ امریکا اس قدر طاقتور
نہیں ہے جس قدر اسے سمجھا جاتا رہا ہے۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ اگر امریکا ایران کے خلاف اپنی پالیسیوں میں کامیابیاں حاصل نہیں کر سکا، تو پھر چین جیسے مضبوط اور بڑی معاشی و فوجی قوت رکھنے والے ملک کا سامنا کرنا اس کے لیے مزید مشکل اور ناممکن ثابت ہو سکتا ہے۔ لوکاشینکو نے امریکا کے اصل محرکات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ امریکا کا بنیادی مفاد تیل اور گیس کے قدرتی وسائل پر اپنا کنٹرول قائم رکھنا ہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی مداخلت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے اپنے خلاف امریکی جانب سے عائد کیے گئے 'آمر' ہونے کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اصل آمریت تو امریکا کی اپنی خارجہ پالیسیوں میں نظر آتی ہے، خاص طور پر کیوبا، وینزویلا اور مشرقِ وسطیٰ کے خطوں میں ان کی پالیسیوں کو بطور مثال پیش کیا۔ ان کا مؤقف تھا کہ امریکا خود کو جمہوریت اور انسانی حقوق کا علمبردار کہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہاں نہ تو حقیقی معنوں میں جمہوریت رائج ہے اور نہ ہی انسانی حقوق کا مکمل احترام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مغربی ممالک کے انسانی حقوق کے دعووں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کی ایک مثال کے طور پر اسرائیل کے کہنے پر امریکا کی جانب سے ایک خود مختار ملک میں ایک اسکول پر کیے گئے حملے کا ذکر کیا، جس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ماہرین کے مطابق، لوکاشینکو کا یہ بیان عالمی سیاست میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بڑی طاقتوں کے درمیان جاری مسابقت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس وقت امریکا، چین اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان تعلقات مسلسل تناؤ کا شکار ہیں اور مستقبل میں ان تعلقات میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ یہ صورتحال عالمی امن اور استحکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔
