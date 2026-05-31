امریکی وزیر خزانہ کا دعویٰ: ایران 37 برس بعد جوہری پروگرام چھوڑنے پر تیار

امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ ایران 37 سال میں پہلی بار جوہری پروگرام ترک کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے ڈیل کے قریب ہونے کا دعویٰ کیا مگر جلد بازی سے گریز کا اظہار کیا۔
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران 37 برس میں پہلی بار جوہری پروگرام چھوڑنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ایران پر معاشی پابندیاں اور اس کے تیل کی برآمدات روکنے کا سلسلہ جاری ہے اور ایران ی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اس پر دباؤ بڑھانے کی مہم کا بنیادی حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران 37 برس میں پہلی بار جوہری پروگرام ترک کرنے پر رضا مند ہوا ہے اور ایسا معاہدہ قبول نہیں ہو گا جو ایران کو جوہری ہتھیار کے حصول سے روکنے کی ضمانت نہ دے۔ اسکاٹ بیسنٹ نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کھولنا اور ایران کا جوہری ذخیرہ ضبط کرنا امریکی اہداف میں شامل ہیں اور ٹول ٹیکس کے بغیر آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی ہی ایران کی سنجیدگی کا اشارہ ہو گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران سے ممکنہ ڈیل پر اہم بیانات دیے ہیں۔ فاکس نیوز پر اپنی بہو لارا ٹرمپ کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے اور اگر اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ ٹرمپ نے بتایا کہ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا بلکہ کسی بھی طریقے سے انھیں حاصل نہ کرنے پر رضا مند ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس تبدیلی کو مذاکرات کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران نے متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین اور سعودی عرب پر حملے کیے ہیں اور ایران اس وقت بہت بری حالت میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں۔ امریکی حکام کے ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے تاہم دونوں اطراف سے احتیاط اور سخت موقف برقرار ہے۔ ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں اور اس کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی دباؤ جاری ہے جبکہ امریکہ اپنے مطالبات پر قائم ہے۔ آئندہ دنوں میں مذاکرات کے نتائج سے عالمی سطح پر استحکام اور تیل کی منڈیوں پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں.
