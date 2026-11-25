امریکہ میں مسافر طیارہ سمندر میں گریا، تمام 6 مسافر ہلاک
امریکہ میں نیو اورلینز سے فلوریڈا جانے والا سیسنا 210 طیارہ خلیج میکسیکو میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار تمام 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔
امریکی ریاست مسریپی کے ساحل کے قریب واقع خلیج میکسیکو میں ایک مسافر طیارہ سمندر میں گرنے کا سنگین حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب نیو اورلینز سے روانہ ہو کر فلوریڈا کے شہر فورٹ مائرز کی طرف جا رہا سیسنا 210 نامی ہلکا طیارہ سمندر میں گر گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں مسافروں سمیت تمام افراد کی لاشیں برآمد ہو چکی ہیں، جس سے علاقے میں غم و غصے کا رجحان پایا جا رہا ہے۔
طیارہ سے رابطہ منقطع ہونے کی تفصیلات
امریکی کوسٹ گارڈ کے ترجمان نے بتایا کہ ریاست الاباما کے فضائی ٹریفک کنٹرول مرکز نے سہ پہر تقریباً 3 بج کر 45 منٹ پر اس طیارے سے رابطہ منقطع ہونے کی اطلاع دی تھی۔ رابطہ منقطع ہونے کے فوراً بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا، جس میں کئی گھنٹے کھلے سمندر میں تلاش و بچاؤ کی کارروائی شامل تھی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ طیارہ پاسکاگولا اور ہارن آئی لینڈ کے درمیان علاقے میں سمندر میں گر گیا تھا، جہاں سے تلاش شروع کی گئی۔Also readنیویارک امریکا میں کرونا وائرس کا مرکز بن گیا
بہت ہی مشکل خراب موسم اور کھلے سمندر کی لہروں کے باوجود تلاش کاروں نے کچھ دیر بعد 3 حفاظتی جیکٹس، لائف رافٹ اور طیارے کے کیبن کو پانی میں تیرتا ہوا پایا۔ غوطہ خوروں نے طیارے کے ڈھانچے کے اندر سے تمام 6 افراد کی لاشیں برآمد کر لیں، جس سے ہلاکتوں کی تعداد حتمی طور پر ثابت ہوئی۔
تحقیقی کمیٹی کی تشکیل اور اسباب کا تعین
تاحال اس افسوسناک واقعے کی درست وجہ کا تعین نہیں کیا جا سکا ہے، لیکن امریکی وفاقی ادارہ برائے ہوا بازی اور قومی ادارہ برائے تحفظِ ٹرانسپورٹ نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیدی ہے۔ اس کمیٹی کا مقصد طیارے کی کارروائی، میکانکی خرابی اور موسمی حالات کا احاطہ کرتے ہوئے حتمی رپورٹ تیار کرنا ہے۔
ہلاکتوں کی تفصیلات اور ریسکیو کارروائی
طیارے میں سوار افراد کی تفصیلات کی رپورٹنگ میں شامل نہیں ہیں، تاہم تمام 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مقامی پولیس اور فائر بریگیڈ نے بھی ریسکیو کارروائی میں مدد کی، لیکن طیارے کے ٹوٹنے کے بعد بچاؤ کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔
مقامی اور بین الاقوامی ردعمل
یہ واقعہ بین الاقوامی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے بھی کور کیا ہے، جس نے اسے خلیج میکسیکو میں پیش آنے والا ایک سنگین حادثہ قرار دیا ہے۔ مقامی لوگوں اور متاثرہ خاندانوں کے اہل خانہ کو اب سوگ منانا پڑ رہا ہے، جبکہ حکام کی جانب سے تحقیقات کا عمل مکمل ہونے تک مزید معلومات فراہم نہیں کی جائیں گی۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics