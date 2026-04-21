امریکی صدر کا ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان، حملے موخر

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کی درخواست پر ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کر دی ہے تاکہ تہران جنگ کے خاتمے کے لیے متفقہ تجاویز پیش کر سکے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی فوج اپنے متوقع حملے کو فی الحال ملتوی رکھے گی تاکہ تہران کو جنگ کے خاتمے کے لیے ایک متفقہ اور جامع تجاویز پیش کرنے کا مزید وقت مل سکے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان منگل کے روز سامنے آیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ پاکستانی ثالثوں کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ یہ جنگ بندی بدھ کے روز ختم ہونے والی تھی، تاہم اب اسے غیر معینہ مدت تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ میں نے اپنی فوج کو ہدایت کی ہے کہ وہ سمندری ناکہ بندی جاری رکھے، لیکن دوسری جانب حملوں کو اس وقت تک کے لیے روک دیا جائے جب تک ایران اپنی تجاویز پیش نہیں کرتا اور بات چیت کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ جاتی۔ اس معاملے پر تہران کی جانب سے کوئی فوری ردعمل سامنے نہیں آیا، البتہ نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نے کہا ہے کہ ایران کا حتمی موقف جلد ہی باضابطہ طور پر جاری کیا جائے گا۔
ٹرمپ کے اس اعلان سے چند گھنٹے قبل تک وہ جنگ بندی میں توسیع کی مخالفت کرتے ہوئے ایران کو تنبیہ کر رہے تھے کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ اچانک تبدیلی اس وقت سامنے آئی جب ایرانی حکام نے اپنی بندرگاہوں پر امریکی بحری ناکہ بندی کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جس کے بعد پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں ایران کی شرکت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بندرگاہوں کی ناکہ بندی کو جنگی اقدام اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران اپنی حدود کا دفاع کرنا جانتا ہے اور وہ کسی بھی قسم کی دھونس کے آگے جھکنے والا نہیں ہے۔
دوسری جانب ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی قیادت کے اندر اختلافات ڈپلومیٹک کوششوں کو سست کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی درخواست پر انہوں نے حملے کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایرانی رہنما ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کر سکیں۔
سیاسی مبصرین کے مطابق ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ ایرانی قیادت منقسم ہے، زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تہران سے رپورٹ کرتے ہوئے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد ایران میں ایک مربوط قیادت کام کر رہی ہے۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای اور ان کے قریبی حلقے گزشتہ 15 سال سے مل کر کام کر رہے ہیں اور وہ فیصلہ سازی کے اہم مراکز پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔
یاد رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 8 اپریل کو دو ہفتوں کی جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، لیکن لبنان کی صورتحال اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے معاملات پر تناؤ برقرار ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرے اور میزائل پیداوار کو محدود کرے، جبکہ تہران کا موقف ہے کہ پرامن جوہری توانائی ان کا حق ہے اور وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ یہ کشیدگی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دونوں فریقین کسی درمیانی راستے پر متفق نہیں ہو جاتے، اور فی الحال فریقین کے درمیان اعتماد کا فقدان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
امریکہ ایران جنگ بندی ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری