امریکن ایئر لائنس کا طیارہ فلوریدا سے شیکاگو جاتے ہوئے فینکس میں لینڈ ہوا
امریکن ایئر لائنز کا فلائٹ 1494 میں مسافر کے ہنگامی دروازے سے مداخلت کرنے پر طیارے کو فینکس میں موڑا گیا۔ ایف اے اے کے مطابق 2026 میں 1500 ایسے واقعات سامنے آئے ہیں اور خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔
امریکن ایئر لائنز کا مسافر طیارہ فلائٹ نمبر 1494، جو سن ڈائیگو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے شیکاگو کے اوہارے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا، منگل کی شام کو فینکس سکاای ہاربر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر محفوظ لینڈنگ کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ واقعہ 25 نومبر کی تیز صبح پیش آیا جب طیارہ پرواز کو شروع ہوئے تقریباً 40 منٹ بعد فضائی حد میں داخل ہوا تھا۔
مسافر کی مداخلت اور طیارے کی موڑائی
طیارے کے عملے اور دیگر مسافروں کی جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق، ایک مسافر نے اپنے مختص کردہ نشست سے اٹھ کر طیارے کے اگلے حصے کی طرف چلنا شروع کیا اور وہاں موجود ہنگامی نجات کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس مسافر نے عملے کے افسران کو اس بات کے باوجود اپنے مقام پر واپس آنے کا حکم نہیں مانا، جس کے نتیجے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی۔Also readکھلوے آرمی ش리와 किम की दक्षिण कोरिया के ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद हैरानी
اس سنگین واقعے کو روکنے کے لیے طیارے کے عملے کے ارکان اور باقی مسافروں نے مل کر اس فرد کو گرفتار کر لیا اور اسے قابو میں کر لیا۔ طیارے کا کیپٹن، جس کے نام کی تفصیل رپورٹ میں موجود نہیں ہے، نے محفوظ لینڈنگ کے لیے فوری طور پر فینکس میں موجود ایئرپورٹ کا انتخاب کیا، جہاں طیارہ کوئی نقصان پہنچائے بغیر محفوظ طور پر اتر گیا۔
فلاٹ میں ہنگامہ خیز رویے کے احصائی اعداد و شمار
امریکن ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (فی اے اے) کے تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سال 2026 کے دوران اب تک 1500 سے زائد ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں مسافروں کے طیارے کے اندر ہنگامہ خیز رویے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یہ تعداد ان خطرات کی عکاسی کرتی ہے جو موجودہ ایوی ایشن انڈسٹری کو درپیش ہیں۔
امریکن ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن نے تصدیق کی ہے کہ ہر ایسے واقعے کی تحقیقات کی جاتی ہیں، خاص طور پر اس طیارے کے معاملے میں جہاں ایک مسافر نے ہنگامی دروازے کے نظام کے ساتھ مداخلت کی تھی۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی مکمل جانچ پڑتال کر رہی ہے تاکہ طیارے کے موڑنے اور دروازے کے نظام پر ہونے والی مداخلت کی دقیق نوعیت کا تعین کیا جا سکے۔
قانونی اقدامات اور جرمانے کی رقم
فلاٹ 1494 کے حوالے سے، فلیگسٹو پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، جب طیارہ فینکس میں لینڈ ہوا تو اس مسافر کو طیارے سے باہر نکال کر حراست میں لے لیا گیا۔ عملے اور مسافروں کی جانب سے دیے گئے بیان کے مطابق اس مسافر کو طیارے سے ہٹایا گیا، جس کے بعد باقی 173 مسافر اور عملے کے ارکان شیکاگو کی جانب اپنی پرواز جاری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔
امریکن ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن کے قوانین کے تحت، ہر ایسے مسافر کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے جو عملے پر حملہ کرے، انہیں دھمکی دے، ڈرائے یا طیارے کے آپریشن میں مداخلت کرے۔ ایسے ہر خلاف ورزی پر انفرادی طور پر چار تھالی ڈالر چالیس ہزار چھ سو پچاس اور آٹھ (43658 ڈالر) تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، جو کہ موجودہ عرصے میں سب سے بڑا جرمانہ ہے۔
سیاحت اور شہری ردعمل کا تجزیہ
یہ واقعہ نہ صرف امریکن ایئر لائنز کے لیے ایک چیلنج ہے بلکہ عام مسافروں کے لیے بھی ایک اہم سبق ہے کہ طیارے کے اندر کیسیٹ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایف اے اے کی جانب سے ہر واقعے کا جائزہ لینے اور قانونی کارروائی کرنے کے عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایوی ایشن انڈسٹری اس قسم کے ہنگاموں کے خلاف سختی سے نمٹ رہی ہے۔
مسافروں کی جانب سے دی گئی معلومات اور عملے کے بیان کے مطابق، طیارے کے اندر موجود دیگر افراد نے فوری طور پر اس مسافر کو قابو میں کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے طیارہ اور اس کے تمام 173 مسافر محفوظ رہے۔ فلیگسٹو پولیس نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ اس واقعے کو لے کر مزید قانونی کارروائی کا امکان ہے اور وہ اس کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at BOLNETWORK
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime