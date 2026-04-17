امریکہ میں دس جوہری سائنسدانوں کی پراسرار ہلاکتیں اور گمشدگیاں، تحقیقات جاری

امریکہ میں دس انتہائی اہم سائنس دانوں کے پراسرار حالات میں ہلاک یا لاپتہ ہونے کے واقعات نے ملک کے جوہری پروگرام اور سرکاری اداروں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ ان افراد کا تعلق ان حساس ترین شعبوں سے تھا جو قومی سلامتی کے لیے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں، جس کے باعث ان واقعات کی نوعیت پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان ہلاکتوں اور گمشدگیوں کے معاملات کا خود نوٹس لیا ہے اور ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے ڈیڑھ ہفتے میں
ان واقعات سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ان سائنس دانوں کا سرکاری اور حساس اداروں سے تعلق محض ایک اتفاق بھی ہوسکتا ہے، تاہم اس امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جاسکتا۔ اس معاملے میں سب سے نمایاں کیس اسٹیون گارسیا کا ہے، جو 48 سالہ سرکاری ٹھیکیدار تھے۔ انہیں آخری بار 28 اگست 2025 کو البوکرک میں ان کے گھر سے پیدل نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور ان کے ہاتھ میں ایک ہینڈ گن تھی۔ اسٹیون گارسیا کنساس سٹی نیشنل سیکیورٹی کیمپس میں پراپرٹی کے محافظ کے طور پر کام کرتے تھے، جو جوہری ہتھیاروں کے لیے غیر جوہری اجزاء تیار کرنے والا ایک انتہائی حساس ادارہ ہے۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق، اسٹیون گارسیا کے پاس ممکنہ طور پر حساس اثاثوں تک رسائی تھی اور وہ ایک اعلیٰ سطحی نگرانی کے عہدے پر بھی فائز تھے۔ اسی طرح، ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری (جے پی ایل) کے ایک ممتاز محقق، فرینک مائیوالڈ، 4 جولائی 2024 کو 61 سال کی عمر میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ ان کی موت کی وجہ عوامی طور پر ظاہر نہیں کی گئی۔ 16 فروری 2026 کو، کارل گرلمیر کو ان کے گھر کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ وہ Caltech کے ایک نامور فلکیاتی طبیعیات دان تھے جنہوں نے ناسا کے ساتھ مل کر نظام شمسی سے باہر موجود سیاروں اور پانی کی تلاش جیسے اہم سائنسی منصوبوں پر کام کیا تھا۔ اس قتل کی کوئی واضح وجہ تاحال سامنے نہیں آسکی ہے۔ مائیکل نامی ایک اور سائنس دان کی موت 30 جولائی 2023 کو 59 سال کی عمر میں ہوئی۔ وہ جیٹ پروپلژن لیبارٹری (جے پی ایل) میں ایک ماہر طبیعیات تھے اور شہابی پتھروں کے ماہر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ مائیکل کی موت کی وجہ بھی منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ مونیکا جیکنٹو رضا، جو جیٹ پروپلژن لیبارٹری میں ایک اور ملازمہ تھیں، 22 جون 2025 کو ایک ہائکنگ کے دوران پراسرار طور پر غائب ہو گئیں۔ مبینہ طور پر غائب ہونے سے کچھ دیر قبل وہ اپنے ایک کولیگ سے ملنے گئی تھیں۔ میلیسا کیسیاس 26 جون 2025 کو اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئیں۔ ملیسیا لاس الاموس نیشنل لیبارٹری میں انتظامی معاون کے طور پر کام کرتی تھیں۔ اس دن وہ گھر سے دفتری کام کر رہی تھیں، اور بعدازاں اپنی بیٹی کو لنچ پر لے جانے کے بعد غائب ہو گئیں۔ ملیسیا کو آخری بار سڑک پر پیدل چلتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر ان کے پاس ان کا فون، بٹوے یا چابیاں بھی نہیں تھیں۔ میلیسا کی طرح، لاس الاموس نیشنل لیبارٹری کے ایک اور سابق ملازم، انتھونی شاویز، 4 مئی 2025 کو لاپتہ ہو گئے۔ انہیں آخری بار اپنے گھر کے باہر پیدل جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ 26 فروری 2026 کو، ایئر فورس کے ایک ریٹائرڈ جنرل، ولیم نیل میک کاسلینڈ، نیو میکسیکو میں اپنے گھر سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہو گئے۔ ایک اور اہم واقعہ جوہری طبیعیات دان اور ایم آئی ٹی کے پروفیسر نونو لوریرو کا ہے، جنہیں 15 دسمبر 2025 کو ان کے گھر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ جدید طب کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنی Novartis کے ایک محقق، جیسن تھامس، 12 دسمبر 2025 کو لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان کی لاش 17 مارچ 2026 کو ایک جھیل سے برآمد ہوئی۔ ان تمام واقعات کا تعلق چونکہ حساس ترین سائنسی اور حکومتی پروگراموں سے تھا، اس لیے ان کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور حکام کو خدشہ ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعات نہیں بلکہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہوسکتے ہیں۔ مزید برآں، خبروں کے مطابق، بھارت نے ڈالر کی بجائے ایران سے تیل کی خریداری کے لیے چینی کرنسی یوآن کا استعمال شروع کر دیا ہے، جیسا کہ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے۔ لبنان اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، اور اسرائیل میں شہریوں کے لیے عائد کردہ پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، جس سے معمولات زندگی بحال ہونے کی امید ہے
امریکہ جوہری پروگرام سائنسدان لاپتہ ہلاکتیں قومی سلامتی