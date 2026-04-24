امریکہ کی فیس ادا نہ کرنے کے باوجود اقوام متحدہ کی مزدور تنظیم میں ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار کی تقرری

آئی ایل او نے امریکہ کی فیس کی عدم ادائیگی کے باوجود شینگ لی کو ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل مقرر کردیا، جس سے تنظیم میں مالیاتی اور سیاسی چیلنجز پیدا ہوگئے ہیں۔
اقوام متحدہ کی مزدور تنظیم ( آئی ایل او ) میں کئی ماہ کی تاخیر کے بعد، سابق صدر ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار شینگ لی کو ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل مقرر کردیا گیا ہے۔ یہ تقرری اس وقت ہوئی ہے جب امریکہ گزشتہ دو سالوں سے اپنی رکنیت کی فیس ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ آئی ایل او نے اس ہفتے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ لی، جو امریکی محکمہ محنت میں ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں، وہ آٹھ ماہ پہلے خالی ہونے والا عہدہ سنبھالیں گے۔ جنیوا میں مقیم یہ تنظیم کہتی ہے کہ لی پالیسی کے شعبے کی سربراہی کریں گے اور پانچ پالیسی محکموں کے کام کی رہنمائی اور نگرانی کریں گے۔ آئی ایل او گزشتہ ستمبر سے ڈپٹی چیف کے بغیر تھی، جب سیلیسٹ ڈریک – جو ایک امریکی شہری تھیں – نے عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ حالیہ مہینوں میں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق چیف اقتصادی مشیر نیلس نورڈکوسٹ کی ممکنہ تقرری کی خبروں نے آئی ایل او میں شدید ردعمل پیدا کردیا تھا، جس نے امریکی انتظامیہ کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کیا تھا۔ گزشتہ اگست میں شائع ہونے والے ایک میمورنڈم میں، انتظامیہ نے آئی ایل او کو ایک ایسی تنظیم کے طور پر بیان کیا تھا جو 'غیر ملکی کارکنوں کو منظم کرنے اور بیرون ملک امریکی کارپوریٹ مفادات کو سزادیتی ہے' – اگرچہ یہ الفاظ اور تنظیم کو 107 ملین ڈالر کی فنڈنگ منسوخ کرنے کا فیصلہ بعد میں پراسرار طور پر متن سے غائب ہو گیا۔ آئی ایل او کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا عہدہ عام طور پر امریکی شہری کے پاس رہتا ہے، لیکن تنظیم کے ملازمین کے یونین نے اس وقت اس روایت پر عمل کرنے پر سوالات اٹھائے ہیں جب امریکہ – جو روایتی طور پر تنظیم کا سب سے بڑا عطیہ دہندہ ہے – نے 2024 اور 2025 کی فیس ادا کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 'ہم ابھی بھی اس فیصلے کے اسباب کے بارے میں وضاحت کا انتظار کر رہے ہیں، خاص طور پر امریکہ کے عطیات سے متعلق کچھ غیر حل شدہ سوالات کی روشنی میں،' یونین کے سربراہ سیورین ڈی بوس نے اے ایف پی کو بتایا۔ امریکہ ، جو حالیہ برسوں میں آئی ایل او کے فنڈنگ کا 22 فیصد حصہ فراہم کرتا رہا ہے، نے 24 اپریل تک گزشتہ دو سالوں کے لیے 173 ملین سے زیادہ سوئس فرانک (220 ملین ڈالر) کی بقایا رقم جمع کر لی ہے، جو تنظیم کی ویب سائٹ پر موجود اعداد و شمار کے مطابق ہے۔ ' امریکہ بقایا جات میں ہے، اور بہت سے دیگر رکن ممالک بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک موجودہ دو سالہ مدت کے لیے باقاعدہ بجٹ کے لیے اپنی مالیاتی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا ہے،' آئی ایل او نے جمعہ کو اے ایف پی کو ایک ای میل میں بتایا۔ 'ان بقایا جات نے آئی ایل او کے کیش فلو پر اثر ڈالا ہے، اور ہم اس مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ ممالک کے ساتھ فعال طور پر مصروف عمل ہیں تاکہ جلد از جلد تصفیہ کو یقینی بنایا جا سکے۔' آئی ایل او ، دیگر اقوام متحدہ کی تنظیموں کی طرح، اس وقت اہم مالی دباؤ کا سامنا کر رہی ہے اور اپنے بجٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کے طور پر بڑے اصلاحات سے گزر رہی ہے۔ اصلاحات کے منصوبوں کو ابھی تک منظور ہونا ہے جن میں 2029 تک تقریباً 120 عہدوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے – اگر مزید بچت کی ضرورت ہوئی تو یہ تعداد کئی سو تک بڑھ سکتی ہے، جیسا کہ آئی ایل او کے دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے۔ گزشتہ مئی میں، آئی ایل او کے سربراہ گلبرٹ ہونگبو نے کہا تھا کہ امریکہ کی فنڈنگ سے چلنے والے کچھ 50 منصوبوں کے بند ہونے کے باعث تنظیم کو تقریباً 200 ملازمین کو برطرف کرنا پڑا، جو کہ عالمی سطح پر تقریباً 3,500 ملازمین کی کل تعداد کا حصہ ہیں۔ یہ فیصلہ آئی ایل او کے لیے ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کرتا ہے، جہاں مالیاتی مسائل اور سیاسی دباؤ دونوں موجود ہیں۔ امریکہ کی عدم ادائیگی کے باوجود، شینگ لی کی تقرری سے تنظیم کے کام میں تسلسل کی امید پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ سوالات بھی اٹھاتے ہیں کہ آیا امریکہ اپنی مالیاتی ذمہ داریوں کو پورا کیے بغیر تنظیم میں اہم عہدوں پر فائز ہونے کے قابل ہے۔ آئی ایل او کے مستقبل کے لیے یہ ایک اہم لمحہ ہے، اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ تنظیم مالیاتی چیلنجوں اور سیاسی پیچیدگیوں سے کیسے نمٹتی ہے.
