امریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
امریکی درمیانی انتخابات میں کانگریس کے دونوں گھرانوں پر ڈیموکریٹکس اور ری پبلکنز کا کنٹرول طے ہو رہا ہے۔ یہ نتائج ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر گہرے اثرات مرتب کریں گے۔
امریکی صدارتی انتخابات کے درمیان حلقوں میں منعقد ہونے والے درمیانی انتخابات کا نتیجہ آج منگل سوم کو سامنے آئے گا۔ یہ ووٹنگ کے عمل کا وہ حصہ ہے جس میں عوام کا فیصلہ یہ طے کرے گا کہ اگلے دو سال کے لیے ری پبلکنز اور ڈیموکریٹکس میں سے کون سی سیاسی جماعت کانگریس پر قابض رہے گی۔ یہ سیاسی امتحان براہ راست صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورِ صدارت کے باقی ماندہ حصے کی سمت اور ان کی پالیسیوں کی کامیابی پر منحصر ہے۔
کانگریس کی نشستوں اور انتخابی نظام
امریکہ کی ری پبلکن پارٹی نے رواں سال کے درمیان میں ہونے والے ان انتخابات میں کل چار سو پینتالیس ایوان نمائندگان کی تمام نشستوں کے لیے مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ سنٹے کی ایک سو نشستوں میں سے پچاس نشستیں بھی اس الیکشن کا حصہ تھیں۔ فی الحال دونوں ایوانوں میں ری پبلکنز کے پاس تھوڑی بہت اکثریت موجود ہے جو انہیں قوانین کی منظوری دینے کا موقع دیتی ہے۔ الیکشن کے بعد اگر ڈیموکریٹکس کو ایوان نمائندگان پر قبضہ ملتا ہے تو وہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف تحقیقات شروع کر سکتے ہیں اور افسران کو حاضری کے لیے بلवा سکتے ہیں۔Also readAmama Saif: A Pakistani TikTok Star and Choreographer with 1.9 Million Followers
ڈیموکریٹکس کی ممکنہ کامیابی کے اثرات
اگر ڈیموکریٹک پارٹی کو ایوان نمائندگان کی اکثریت مل جاتی ہے تو انہیں سرکاری خرچے اور بجٹ کے فیصلوں پر متاثر کرنے کا بڑا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ تاہم اگر ڈیموکریٹکس کو سنٹے میں بھی اکثریت مل جاتی ہے تو وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کیبینٹ اراکین اور فدرل ججوں کی تقرریوں کو روک سکتے ہیں۔ البتہ، اگرچہ ڈیموکریٹکس کی کامیابی کانگریس کی صلاحیتوں کو بڑھا سکتی ہے، لیکن اس سے صدر ٹرمپ کی صدارتی قوتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور وہ اےگزیکٹو آرڈرز جاری کرنے کے حوالے سے اپنا اختیار برقرار رکھیں گے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ری ایکشن اور وارننگز
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایک کھلے بیان میں واضح کیا تھا کہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی کو درمیانے انتخابات میں کامیابی مل جاتی ہے تو وہ خود کو 'مسٹر ووٹو' قرار دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مخالف جماعت کی حمایت یافتہ بلوں کو ویٹو کریں گے اور قانون سازی کو روکنے کے لیے اپنی مکمل صدارتی طاقت استعمال کریں گے۔ ان کی اس موقف نے اس بات کی واضح اشارہ دیا ہے کہ اگر حکومتی شاخیں ان کی پارٹی کے کنٹرول میں رہتے ہوئے بھی مخالفین کو طاقت ملی تو وہ قانون سازی میں سخت رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔
الجزیرہ اور بروکنگز ادارے کی تجزیاتی رپورٹس
الجزیرہ اور بروکنگز انسٹی ٹیوٹ کے تجزیاتی رپورٹس کے مطابق اگر کانگریس پر ڈیموکریٹکس کا قبضہ ہوتا ہے تو ٹرمپ کی پالیسیوں پر نگرانی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں بجٹ اور سرکاری اخراجات پر تنازعات بڑھ سکتے ہیں۔ تاہم، اگر ری پبلکنز اپنی موجودہ اکثریت برقرار رکھتے ہیں تو صدر ٹرمپ کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے نفاذ میں کم از کم قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ رپورٹس اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کانگریس کی موجودہ ساخت کس طرح ٹرمپ کے فیصلوں کو آسان بناتی ہے۔
انتخابی رجحانات اور مستقبل کا خاکہ
انتخابی سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیموکریٹکس کو ایوان نمائندگان پر قبضہ کرنے کے امکانات زیادہ ہیں جبکہ سنٹے کے انتخابات میں صورتحال ابھی بھی کشیدہ ہے اور نتائج کا تعین کرنا مشکل ہے۔ امریکہ کی سیاسی فضا میں یہ انتخابات ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ڈیموکریٹکس کو بڑی فتح ملتی ہے تو وہ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف سخت گیر موقف اپنا سکتے ہیں۔ تاہم، ری پبلکنز کی کامیابی صدر ٹرمپ کے لیے ایک سیاسی تسکین کا باعث بن سکتی ہے اور انہیں اپنی پالیسیوں کو آسانی سے نافذ کرنے کا موقع دے سکتی ہے۔
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