امریکی فدرل ججز نے ٹرمپ انتظامیہ کی ووٹنگ چیک پر پابندی عائد کر دی
امریکی فدرل عدالتوں نے ٹرمپ انتظامیہ کی غیر شہری ووٹنگ کی شکایتوں پر ریاستی انتظامیہ کو دباؤ ڈالنے کی کوششوں کو روک دیا ہے، جس سے الیکشن کی خودمختاری اور شہری حقوق کے تحفظ کی جانب اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔
امریکہ کے فدرل ججزوں نے گزشتہ چند گھنٹوں میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے غیر شہری ووٹنگ کی شکایتوں کے نام پر ریاستی الیکشن افسران پر دباؤ ڈالنے کی غیر سابقہ کوششوں کو روکنے کے لیے متعدد اہم احکامات جاری کیے ہیں۔
یہ قانونی مداخلت امریکی وسطی دورانیہ کے انتخابات کے دن، منگل کے روز پولنگ شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل سامنے آئی، جس نے انتخابی اختیار اور ووٹنگ کے حقوق کے بارے میں نئے قانونی سوالات پیدا کر دیے ہیں۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
عدالتی فیصلوں کی تفصیلات اور قانونی بنیاد
واشنگٹن میں ایک فدرل جج نے انتظامیہ کو کیلی فورنیا کے افسران سے ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کا مطالبہ کرنے سے روک دیا، جبکہ دوسرے ججوں نے پورے ملک میں کسی بھی ریاست میں متنازعہ فہرستیں بھیجنے پر پابندی عائد کر دی۔
فدرل ججزوں نے یہ طے کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ انتخابی انتظام، جو کہ امریکی آئین کے تحت ریاستوں کی ذمہ داری ہے، میں سرحد سے تجاوز کر رہی ہے۔
عدالتوں نے انتظامیہ کی طرف سے تیار کی گئی غیر شہریوں کی فہرستوں کی درستگی کو بھی مسترد کر دیا ہے اور انہیں قدرتی شہریوں کے ووٹ کے حق منصفانہ طور پر موقوف کرنے کا خطرہ قرار دیا ہے۔
امریکی سپریم کورٹ اور جسٹس ڈیپارٹمنٹ کا ردعمل
امریکی سپریم کورٹ نے منگل کے روز کیلی فورنیا میں 20,000 سے زائد افراد کی متنازعہ ووٹنگ چیک کرنے کے جسٹس ڈیپارٹمنٹ کے مقدمے میں مداخلت کی ٹرمپ انتظامیہ کی درخواست کو فوری طور پر مسترد کر دیا۔
جسٹس ڈیپارٹمنٹ کی پریس سیکرٹری کیئرسٹن پیلز نے سپریم کورٹ اور نائینتھ سرکٹ کورٹ آف اپیلز کے فیصلوں پر مایوسی کا اظہار کیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی کوششوں کا اختتام نہیں ہوگا۔
پیلز نے مزید واضح کیا کہ ڈیپارٹمنٹ کیلی فورنیا اور ملک بھر میں انتخابی ناظرین تعینات کرے گا، روزانہ کے بنیادوں پر انتخابی دھاندلی کرنے والوں کے خلاف مقدمات چلائے گا اور غیر قانونی ووٹنگ کو روکنے کے لیے دیگر قانونی راستے اپنائے گا۔
9th Circuit کے فیصلے اور سیاسی اثرات
منگل کے روز 9th US Circuit Court of Appeals نے 6-5 کی آرا میں ایک ایسے آرڈر کو ختم کر دیا تھا جو انتظامیہ کو متنازعہ ووٹرز کی تعمیل نہ کرنے پر ریاستی افسران کے خلاف مقدمہ چلانے کی دھمکیوں سے روک رہا تھا۔
اس فیصلے میں ججز کی رائے کا تقاطع جمہوری اور ریپبلکن جماعتوں کی لائنوں میں ہوا، جس نے موجودہ سیاسی تناؤ کو مزید اجاگر کیا۔
دوسری طرف، NAACP کی جانب سے عدالت میں دائر درخواست کو واشنگٹن کے ایک فدرل جج نے مسترد کر دیا، جس میں فدرل قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پولنگ اسٹیشنوں پر ناظرین کے طور پر تعینات کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
جج نے اس بات کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ فدرل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عملے ہتھیاروں سے پاک ہوں گے اور کاروباری آرام دہ لباس پہنیں گے۔
الاسکا الیکشن تنازع اور مستقبل کے اقدامات
جسٹس ڈیپارٹمنٹ نے الاسکا میں سینٹ کی نشست کے لیے ہونے والے الیکشن کے نتائج کی تصدیق کو روکنے کے لیے دائر کردہ مقدمے کو بحال کرنے کی اپیل کورٹ سے کی ہے اگر ریپبلکن امیڈینٹ ڈین سلوان کم اکثریت سے ہار جاتے ہیں۔
انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ ووٹرز اس بات سے الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ ووٹنگ بیلٹ پر ایک اور امیدوار کا نام بھی سینٹر ڈین سلوان جیسا ہی ہے۔
سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیشہ یہ الزام لگایا ہے کہ ان کے 2020 کے الیکشن میں ہار کا سبب دھاندلی تھی، حالانکہ ان کے حامیوں نے ہار کو چیلنج کرنے کے لیے 60 سے زائد مقدمات دائر کیے تھے جو کامیاب نہیں ہوئے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کی غیر شہری ووٹنگ کی مہم کے باوجود ثبوت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ انتہائی نایاب ہے، جس پر عدالتی مداخلت نے ریاستی خودمختاری کو مضبوط کیا ہے۔
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