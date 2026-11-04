امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایران جنگ کو الیکشن کی شکست کا سبب قرار دینا
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کی پالیسی ریپبلکن پارٹی کی وسط مدتی انتخابات میں شکست کی بنیادی وجہ بنی۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے صریح الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ ریپبلکنز کی وسط مدتی انتخابات میں بڑی شکست کا بنیادی سبب ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں واضح کیا کہ اس جنگ کے نتائج ریپبلکن پارٹی کے لیے انتہائی مہنگے ثابت ہوئے ہیں۔ وینس نے اپنے بیان میں یہ اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ آئندہ چھ سال کے لیے سینیٹ میں اکثریت کھونے کے بدلے جنگ جیتنا ایک موزوں سودا تھا تو اسے کھل کر دفاع کرنا چاہیے۔
جے ڈی وینس کا سیاسی فاصلے کی کوشش
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ریپبلکن پارٹی کو امریکی وسط مدتی انتخابات میں سنگین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جے ڈی وینس کی جانب سے یہ تبصرہ سیاسی حلقوں میں ایران جنگ سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اس صورتحال میں جب جے ڈی وینس کو 2028 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے ممکنہ امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا یہ مؤقف ریپبلکن پارٹی کے اندرونی تقسیم اور مستقبل کی حکمت عملی پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
ڈونلڈ ٹرمپ کا ردعمل اور جنگی پالیسی
اسی دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی انتخابی شکست میں ایران جنگ کے کردار کو تسلیم کیا ہے تاہم انہوں نے جنگ شروع کرنے کے فیصلے پر کوئی پشیمانی کا اظہار نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ کے اس رویے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ انتخابی نقصان کو سمجھتے ہیں لیکن اپنی دفاعی پالیسی سے دستبردار نہیں ہیں۔ یہ موقف دونوں رہنماؤں کے درمیان مختلف نقطہ نظر کو اجاگر کرتا ہے کیونکہ وینس نے ٹرمپ کی جنگی پالیسی پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔
امریکی عوام کا ردعمل اور سیاسی اثرات
امریکی عوام کی جانب سے ایران جنگ کے خلاف ردعمل واضح ہے جس نے ریپبلکنز کے ووٹ بینک کو متاثر کیا ہے۔ ڈیموکریٹس کے لیے بھی یہ نتائج حیران کن رہے ہیں لیکن ریپبلکنز کے لیے یہ ایک بڑی حکمت عملی کی ناکامی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وینس کا بیان اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ عوامی رائے جنگ مخالف ہو چکی ہے اور اسے نظر انداز کرنا سیاسی طور پر مہلک ثابت ہوا ہے۔
آئندہ کی سیاسی صورتحال اور توقعات
ان تمام واقعات کے بعد امریکی سیاست میں ایران جنگ ایک نیا اور حساس موضوع بن چکا ہے۔ جے ڈی وینس کے اس اعتراف سے ریپبلکن پارٹی کو اپنی مستقبل کی خارجہ پالیسی کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔ 2028 کے صدارتی انتخابات کو دیکھتے ہوئے تمام بڑے امیدواروں کو عوامی جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ امریکی خارجہ پالیسی میں یکسرت تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics