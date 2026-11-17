امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی بحری طاقت میں اضافہ کر دیا
امریکی طیارہ بردار بحری جہاز تھیوڈور روزویلٹ مشرق وسطیٰ پہنچ گیا جس کے بعد خطے میں امریکی بحری جہازوں کی تعداد تین ہو گئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایران نے بحرین میں امریکی اڈے پر ڈرون حملے کا دعویٰ کیا ہے۔
مشرق وسطیٰ کے خطے میں حالیہ دنوں میں صورتِ حال انتہائی حساس اور پرتشدد ہو گئی ہے جس کے تناظر میں امریکہ نے اپنی بحری طاقت میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکی وزارتِ دفاع نے تصدیق کی ہے کہ جوہری توانائی سے چلنے والا طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس تھیوڈور روزویلٹ سرکردہ کمانڈ کے آپریشنل علاقے میں کامیابی سے پہنچ گیا ہے۔ اس اہم تعیناتی کے بعد خطے میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز وں کے مجموعے کا عدد تین تک پہنچ گیا ہے جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی اور اثر و رسوخ کو مضبوط بنانے کے لیے سنجیدہ قدم اٹھا رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے برطانوی اخبار کو روزویلٹ کی آمد کی مکمل تصدیق دی ہے جبکہ نیویارک ٹائمز نے اپنی رپورٹس میں پہلے ہی خبر دی تھی کہ یہ بحری جہاز بیس گھنٹوں کے اندر مشرق وسطیٰ کے علاقے میں موجود ہو گا۔ اس عظیم الشان فوجی نقل و حرکت کا سب سے بڑا مقصد خطے میں امریکی مفادات کی حفاظت اور ایران کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنا ظاہر ہوتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پورے خطے میں عدم استحکام کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ایران نے حال ہی میں اتوار کے دن بحرین میں واقع امریکی ہیلی کاپٹر اڈے پر ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو کہ کئی ہفتوں بعد خلیجی ملک میں ایران کا پہلا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس اقدام کو بین الاقوامی برادری نے شدید لفظوں میں مسترد کیا ہے۔ دوسری جانب ایران ی سرکاری ٹی وی کی رپورٹس کے مطابق گزشتہ چوالیس گھنٹوں کے دوران پانچ بحری جہاز بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ تاہم ان جہازوں کی قومیت یا تعلق کی شناخت ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کی جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق بھارتی بحری حکام نے خلیج میں ایک آئل ٹینکر پر حملے کی اطلاع بھی دی ہے۔ خوش قسمتی سے اس حملے میں ٹینکر کا عملہ محفوظ رہا لیکن اس واقعے سے خلیجی تجارتی راستوں میں مزید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے امریکی فضائی دفاعی ریڈار کو بھی نشانہ بنایا ہے جو کہ خطے میں جنگ کے خطرے کو مزید بڑھا رہا ہے۔ سفارتی محاذ پر بھی اہم تحریکیں جاری ہیں۔ ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی منگل کے روز عمان کا دورہ کریں گے جہاں وہ اپنے عمانی ہم منصب سے اہم مذاکرات کریں گے۔ یہ سفارتی کوششیں اس وقت کی گئی ہیں جب 28 فروری کو امریکا اور اسرائیل کے ایران پر مشترکہ حملے کے بعد شروع ہونے والی کشیدگی کے خاتمے کے لیے تاحال کوئی بڑی اور حتمی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سفارتی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو خطے میں بڑے پیمانے پر فوجی جھڑپوں کا امکان ہے جو کہ عالمی معیشت اور توانائی کے سپلائی چین کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے تین طیارہ بردار بحری جہاز وں کی تعیناتی اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے فوجی آپریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ عالمی برادری اس وقت انتہائی محتاط قدم اٹھا رہی ہے تاکہ خطے میں امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے اور کسی بھی قسم کی غیر ضرستی فوجی کارروائی کو روکا جا سکے۔.
مشرق وسطیٰ کے خطے میں حالیہ دنوں میں صورتِ حال انتہائی حساس اور پرتشدد ہو گئی ہے جس کے تناظر میں امریکہ نے اپنی بحری طاقت میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکی وزارتِ دفاع نے تصدیق کی ہے کہ جوہری توانائی سے چلنے والا طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس تھیوڈور روزویلٹ سرکردہ کمانڈ کے آپریشنل علاقے میں کامیابی سے پہنچ گیا ہے۔ اس اہم تعیناتی کے بعد خطے میں امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کے مجموعے کا عدد تین تک پہنچ گیا ہے جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی اور اثر و رسوخ کو مضبوط بنانے کے لیے سنجیدہ قدم اٹھا رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے برطانوی اخبار کو روزویلٹ کی آمد کی مکمل تصدیق دی ہے جبکہ نیویارک ٹائمز نے اپنی رپورٹس میں پہلے ہی خبر دی تھی کہ یہ بحری جہاز بیس گھنٹوں کے اندر مشرق وسطیٰ کے علاقے میں موجود ہو گا۔ اس عظیم الشان فوجی نقل و حرکت کا سب سے بڑا مقصد خطے میں امریکی مفادات کی حفاظت اور ایران کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنا ظاہر ہوتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پورے خطے میں عدم استحکام کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ایران نے حال ہی میں اتوار کے دن بحرین میں واقع امریکی ہیلی کاپٹر اڈے پر ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو کہ کئی ہفتوں بعد خلیجی ملک میں ایران کا پہلا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس اقدام کو بین الاقوامی برادری نے شدید لفظوں میں مسترد کیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی سرکاری ٹی وی کی رپورٹس کے مطابق گزشتہ چوالیس گھنٹوں کے دوران پانچ بحری جہاز بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ تاہم ان جہازوں کی قومیت یا تعلق کی شناخت ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کی جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق بھارتی بحری حکام نے خلیج میں ایک آئل ٹینکر پر حملے کی اطلاع بھی دی ہے۔ خوش قسمتی سے اس حملے میں ٹینکر کا عملہ محفوظ رہا لیکن اس واقعے سے خلیجی تجارتی راستوں میں مزید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے امریکی فضائی دفاعی ریڈار کو بھی نشانہ بنایا ہے جو کہ خطے میں جنگ کے خطرے کو مزید بڑھا رہا ہے۔ سفارتی محاذ پر بھی اہم تحریکیں جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی منگل کے روز عمان کا دورہ کریں گے جہاں وہ اپنے عمانی ہم منصب سے اہم مذاکرات کریں گے۔ یہ سفارتی کوششیں اس وقت کی گئی ہیں جب 28 فروری کو امریکا اور اسرائیل کے ایران پر مشترکہ حملے کے بعد شروع ہونے والی کشیدگی کے خاتمے کے لیے تاحال کوئی بڑی اور حتمی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سفارتی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو خطے میں بڑے پیمانے پر فوجی جھڑپوں کا امکان ہے جو کہ عالمی معیشت اور توانائی کے سپلائی چین کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے تین طیارہ بردار بحری جہازوں کی تعیناتی اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے فوجی آپریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ عالمی برادری اس وقت انتہائی محتاط قدم اٹھا رہی ہے تاکہ خطے میں امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے اور کسی بھی قسم کی غیر ضرستی فوجی کارروائی کو روکا جا سکے۔
Get an alert when there is news on سیاسی اور بین الاقوامیFollow سیاسی اور بین الاقوامی