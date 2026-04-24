پینٹاگون کی ایک خفیہ ای میل میں امریکہ کے نیٹو اتحادیوں کو ایران جنگ میں تعاون نہ کرنے پر سزا دینے کے آپشنز پر بحث کی گئی، جس میں اسپین کے ساتھ فوجی معاہدے معطل کرنے کا امکان بھی شامل ہے۔
امریکہ اور نیٹو کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی خبریں منظر عام پر آئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، پینٹاگون کی ایک خفیہ ای میل سامنے آئی ہے جس میں امریکہ کے نیٹو اتحادیوں کو سزا دینے کے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ہے۔ اس ای میل میں خاص طور پر اسپین کے ساتھ فوجی معاہدے معطل کرنے کا امکان بھی شامل ہے۔ امریکی عہدیداروں نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ سزائیں نیٹو ممالک کی جانب سے ایران جنگ میں امریکی کارروائیوں کی حمایت نہ کرنے کی وجہ سے تجویز کی گئی ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ فوجی تنازعے میں نیٹو کی مکمل حمایت کی توقع کی تھی، لیکن بعض ممالک نے اس سلسلے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ای میل میں یہ بھی ذکر ہے کہ بعض نیٹو رکن ممالک امریکہ کو ایران جنگ کے لیے اپنی فضائی حدود اور فوجی تنصیبات استعمال کرنے کی اجازت دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال نے امریکہ میں تشویش پیدا کر دی ہے اور اس کے ردعمل میں سزاؤں کے آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق، اس ای میل میں خاص طور پر ان ’مشکل‘ ممالک کی نشاندہی کی گئی ہے جو نیٹو کے اہم عہدوں پر فائز ہیں اور جنہوں نے امریکہ کو ایران جنگ میں تعاون فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسپین کے ساتھ فوجی معاہدے معطل کرنے کا آپشن اس لیے تجویز کیا گیا ہے کیونکہ اسپین کو امریکہ کے لیے ایک اہم فوجی اڈہ حاصل ہے جو کہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی کارروائیوں کو انجام دینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم، یہ اقدام نیٹو کے اندر مزید اختلافات پیدا کرنے کا خطرہ رکھتا ہے اور امریکہ کے یورپی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ اس معاملے پر ہسپانوی وزیراعظم پیڈرو سانchez نے ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ای میلز کی بنیاد پر نہیں بلکہ سرکاری دستاویزات کے مطابق عمل کریں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسپین اپنی خارجہ پالیسی کو خود مختاری سے طے کرتا ہے اور کسی بھی غیر ضروری دباؤ کے سامنے نہیں آئے گا۔ اس صورتحال نے بین الاقوامی سیاست میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے کہ کیا امریکہ اپنے اتحادیوں پر اپنی پالیسیوں کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال سکتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کا یہ رویہ نیٹو کے اتحاد کو کمزور کر سکتا ہے اور یورپی ممالک کو امریکہ سے دور جانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ دوسری جانب، بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں اپنے اتحادیوں سے تعاون حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا جائز ہے۔ اس معاملے پر پاکستان میں بھی خبریں زیر گردش ہیں اور عوام اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں، جو اس معاملے میں عوام کی دلچسپی کا ثبوت ہے۔ یہ خبریں ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر جرمنی میں حملے اور امریکہ میں خالصتان حامی سکھوں کے احتجاج جیسی دیگر اہم خبروں کے ساتھ بھی شائع کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر، امریکہ اور نیٹو کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے.
