امریکی حکومت کی روسی تیل پر پابندیوں میں عارضی رعایت کا اعلان

امریکی خزانہ سیکرٹری نے عالمی توانائی کے بحران اور ایران جنگ کے اثرات کے پیش نظر روسی تیل کے لیے 30 دنوں کی رعایت کا اعلان کیا ہے۔
امریکی خزانہ سیکرٹری سکاٹ بیسنٹ نے پیر کے روز ایک اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ واشنگٹن نے سمندر میں موجود روس ی تیل کے مال برداری کے جہازوں کے لیے اپنی پابندیوں کی چھوٹ کو مزید 30 دنوں تک بڑھا دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران کے ساتھ جاری جنگ کی وجہ سے عالمی توانائی کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں تیل کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی خزانہ سیکرٹری کے مطابق، یہ عارضی لائسنس ان ممالک کے لیے انتہائی ضروری ہے جو توانائی کے لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور ہیں اور جنہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس روس ی تیل تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو فی الحال سمندری راستوں پر رکا ہوا ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی کو برقرار رکھنا اور قیمتوں کے بے قابو اضافے کو روکنا ہے تاکہ عالمی معیشت کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ اس فیصلے کی پس منظر میں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جنگی صورتحال ہے۔ ایران کے جوابی اقدامات نے خطے میں موجود امریکی اتحادیوں کو نشانہ بنایا ہے اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ خلیج فارس کے اسٹریٹ آف הורموز کو تقریباً طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اسٹریٹ آف הורموز عالمی تجارت کے لیے ایک انتہائی اہم راستہ ہے کیونکہ دنیا کی تقریباً بیس فیصد تیل اور گیس کی سپلائی اسی راستے سے گزرتی ہے۔ اس راستے کی بندش نے عالمی توانائی کے بازار میں کھلبلی مچا دی ہے، جس کے باعث خام تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ اس صورتحال نے عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا کر دیا ہے کیونکہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جس سے مہنگائی کی لہر پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور غریب ممالک کے لیے زندگی گزارنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ امریکہ کے اندر بھی اس صورتحال کے اثرات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ امریکی صارفین کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کا سامنا ہے، اور رپورٹ کے مطابق گیسولین کی قیمتیں جنگ کے آغاز کے مقابلے میں 50 فیصد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اس معاشی دباؤ نے امریکی حکومت کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی سخت پابندیوں میں کچھ لچک پیدا کرے تاکہ داخلی مارکیٹ میں قیمتوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ سکاٹ بیسنٹ نے واضح کیا کہ یہ توسیع جسمانی خام تیل کی مارکیٹ کو مستحکم کرنے میں مدد دے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تیل ان ممالک تک پہنچے جو توانائی کے بحران سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ تاہم، یہ تضاد بھی سامنے آیا ہے کہ ایک طرف امریکہ روس پر سخت پابندیاں لگا کر اسے معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف عالمی معاشی استحکام کے لیے اسے انہی پابندیوں میں نرمی کرنی پڑ رہی ہے۔ دوسری جانب، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی حکومت کے اس فیصلے پر سخت تنقید کی ہے۔ یوکرین 2022 سے روس کے حملے کے بعد ایک تباہ کن جنگ کا شکار ہے اور زیلنسکی کا موقف ہے کہ روس پر عائد پابندیوں میں کسی بھی قسم کی نرمی روس کو مزید وسائل فراہم کرے گی، جسے وہ یوکرین کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یوکرینی قیادت کے نزدیک، توانائی کے بحران کو حل کرنے کے لیے روس کو رعایت دینا اخلاقی اور تزویراتی طور پر غلط ہے کیونکہ اس سے روس کی جنگی مشین کو مالی مدد ملے گی۔ اس طرح امریکہ ایک مشکل صورتحال میں پھنس گیا ہے جہاں اسے ایک طرف اپنے اتحادی یوکرین کی حمایت کرنی ہے اور دوسری طرف عالمی معیشت اور اپنے اپنے شہریوں کو مہنگائی کے شدید اثرات سے بچانا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ عالمی سیاست میں معاشی مفادات اکثر نظریاتی اور سیاسی مقاصد پر غالب آ جاتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے روس ی تیل کے لیے دی گئی یہ عارضی رعایت محض ایک عارضی حل ہے، لیکن یہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ عالمی توانائی کی زنجیریں کس قدر پیچیدہ ہیں۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کم نہ ہوا اور اسٹریٹ آف הורموز دوبارہ مکمل طور پر نہیں کھلا، تو آنے والے دنوں میں توانائی کا بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری اب اس انتظار میں ہے کہ کیا یہ عارضی اقدامات قیمتوں کو نیچے لانے میں کامیاب ہوں گے یا پھر دنیا کو ایک طویل مدتی توانائی کے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے اثرات کئی دہائیوں تک رہ سکتے ہیں.
