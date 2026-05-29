امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کا ممکنہ معاہدہ: صدر ٹرمپ کی منظوری اور ہرمز کی آزاد نقل و حرکت کلیدی شرائط

امریکن وزیر مالیات اسکاٹ بیسینٹ نے اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے قریب ہیں، لیکن معاہدے کی توثیق کیلئے صدر ٹرمپ کی منظوری اور ہرمز کی خلیج کی آزاد سمندری نقل و حرکت ضروری ہے۔
امریکن وزیر مالیات اسکاٹ بیسینٹ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران ممکنہ طور پر جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدة کے قریب پہنچ رہے ہیں، لیکن کسی بھی معاہدے کی توثیق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری اور متعدد اہم شرائط پر منحصر ہے، جن میں بحری راستے ہرمز کی آزاد نقل و حرکت شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران بیسینٹ نے واضح کیا کہ امریکی اور ایران ی مذاکراتی ٹیمیں مسلسل رابطے اور مشاورت میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ تجویزیں تبادلہ کر رہے ہیں اور کہا کہ شاید اس مرحلے پر معاہدے کی بنیادیں موجود ہیں۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی معاہدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ صدر ٹرمپ کی سرخیوں پر پورا نہیں اترتا۔ "سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ صدر کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور صدر ٹرمپ بُرا معاہدہ نہیں کریں گے،" انہوں نے کہا۔ بیسینٹ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہرمز کی خلیج کی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرنے گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہرمز کی خلیج بین الاقوامی سمندری راستہ ہے اور اسے پہلے کی طرح آزاد نقل و حرکت کی سہولت میسر ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر کسی بھی تجویز پر مذاکرات نہیں ہوں گے اور ایران کو ایٹمی تعلقات سے متعلق کلیدی مطالبات کا احترام کرنا ہوگا۔ ہرمز کی خلیج ، جو فارس خلیج اور خلیج عمان کے درمیان واقع ہے، عالمی تیل کے تقریباً پچاس فیصد کا حصہ نقل کرتی ہے اور اس لئے عالمی توانائی کے اہم گیسٹ ہب کے طور پر جانی جاتی ہے۔ بیسینٹ نے مزید کہا کہ مذاکرات میں ایک کثیر الجہتی معاہدہ شامل ہے اور صرف ایک ہی مسئلہ پر محدود نہیں ہیں۔ ایران کو اپنے ہائی اینرچڈ یورین کی ذخائر سرمائی کے ساتھ ساتھ یہ سرکاری طور پر تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ معاملے کی موجودہ صورتحال کے بارے میں سوال کرنے پر بیسینٹ نے کسی تفصیل سے پرہیز کیا اور کہا کہ حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ اس وقت امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے پر کوئی غور نہیں کیا جا رہا۔ "جب تک ہم ہرمز کے راستے کو کھلا نہیں دیکھتے اور ایران ہائی اینرچڈ یورین واپس نہیں کرتا، ہماری میز پر کچھ بھی نہیں ہو گا،" انہوں نے کہا۔ اس کے علاوہ، بیسینٹ نے بپتسما دیا کہ انہوں نے منگل کی صبح عمان کے سفیر کے ساتھ فون پر گفتگو کی، جس میں علاقائی اور سفارتی امور پر بات ہوئی۔ سفیر نے یقین دہانی کرائی کہ ہرمز کی خلیج پر کوئی ٹول ٹیکس یا ٹولنگ نظام نہیں لگایا جائے گا۔ بیسینٹ نے امریکا کے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا جس سے اس راستے پر ٹول لگایا جائے اور اس کے خلاف کوئی بھی ادارہ شدید طور پر نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے تمام ممالک کو ہدایت کی کہ وہ ایران کی جانب سے تجارت کی آزاد حرکت کو متاثر کرنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے رد کریں۔ اس طرح، صدر ٹرمپ کی واضح سرخ لائنوں کے تحت مذاکرات کی راہوں کو واضح کرتے ہوئے، بیسینٹ نے زور دیا کہ کوئی بھی کمزور یا نامناسب مع{اہدة امریکہ کی توثیق نہیں پائے گی اور صرف وہی معاہدہ منظور کیا جائے گا جو امریکی مفادات، بحری آزاد نقل و حرکت اور ایران کے ایٹمی پروگرام کو مؤثر طور پر حل کرتا ہو.
