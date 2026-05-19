امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عالمی معاشی خطرات

امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تعطل، آبنائے ہرمز کی بندش اور ممکنہ جنگ کے خطرات کا تفصیلی جائزہ جو عالمی معیشت کو متاثر کر رہا ہے۔
امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کے تین ماہ بعد، واشنگٹن اور تہران کے درمیان تعلقات ایک انتہائی نازک اور تعطل کا شکار موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں امریکی بحری بلاکڈ اور ایران کا آبنائے ہرمز پر مضبوط گرفت نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جہاں کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ عالمی سیاست دانوں اور پالیسی سازوں کے درمیان اب یہ تشویش نہیں ہے کہ آیا کوئی معاہدہ قریب ہے یا نہیں، بلکہ اصل فکر یہ ہے کہ واشنگٹن یا تہران کی جانب سے کوئی ایسی غلط فہمی یا غلط قدم نہ اٹھایا جائے جو ایک بار پھر بڑے پیمانے پر جنگ کا سبب بن جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اندر مزید فوجی حملوں کے مطالبے بلند ہو رہے ہیں، اور کچھ حکام کا خیال ہے کہ دباؤ بڑھانے سے ایران کی مذاکراتی طاقت کم ہو جائے گی اور وہ میز پر واپس آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تاہم، اسرائیلی انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے ماہرین اس نظریے پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ پہلے بھی کئی بار آزمایا جا چکا ہے لیکن ایران نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ اب دنیا ایک ایسی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں ہر گزرتا دن نئے حملوں کے امکانات کو بڑھا رہا ہے اور خطے میں عدم استحکام عروج پر ہے۔ ایران کے لیے اس کا میزائل پروگرام، جوہری صلاحیتیں اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول محض سیاسی ہتھیار نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ کی بقا کے نظریاتی ستون ہیں۔ ایران ی حکام کا موقف ہے کہ ان چیزوں پر سمجھوتہ کرنا کوئی سفارتی رعایت نہیں بلکہ مکمل ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے، جسے وہ اپنی قومی شناخت اور وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت لہجے میں تہران کو خبردار کیا ہے کہ وقت تیزی سے نکل رہا ہے اور اگر ایران نے جلد کوئی معاہدہ نہ کیا تو اسے انتہائی شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کی حکمت عملی محض جیت حاصل کرنا نہیں بلکہ ایران کو عالمی سطح پر ذلیل کرنا اور اسے مکمل طور پر مغلوب ظاہر کرنا ہے۔ اس نظریاتی تصادم نے ایک ایسی جنگ کو جنم دیا ہے جسے ماہرین جنگ استنزاف قرار دے رہے ہیں، جہاں دونوں فریق وقت کو اپنے حق میں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوجی حملے بند کیے جائیں، سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے، جنگ کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے اور آبنائے ہرمز پر ان کی خودمختاری کو تسلیم کیا جائے، لیکن واشنگٹن نے ان تمام شرائط کو مسترد کر دیا ہے۔ اس تعطل کے اثرات صرف دونوں ممالک تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز ، جو دنیا کے سب سے اہم آبی راستوں میں سے ایک ہے، جنگ سے پہلے عالمی تیل کی تجارت کا تقریباً 25 فیصد اور م liquefied natural gas کا 20 فیصد حصہ منتقل کرتا تھا۔ اب اس راستے کی بندش یا محدود رسائی کی وجہ سے عالمی سپلائی چین شدید متاثر ہو رہی ہے اور تیل کی قیمتوں میں غیر متوقع اضافے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جس سے پوری دنیا کی معیشت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اگرچہ ایران بیرونی طور پر ایک سخت اور عزم سے بھرپور تصویر پیش کر رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر تہران شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور اہم صنعتی یونٹس پر حملوں نے ایران کی پہلے سے کمزور معیشت کو مزید تباہ کر دیا ہے۔ ایران ی ذرائع کے مطابق، تہران ایک ایسی ابتدائی صورتحال چاہتا ہے جس میں امریکی بلاکڈ کے بدلے آبنائے ہرمز کو ایران ی نگرانی میں دوبارہ کھول دیا جائے، تاکہ معاشی دباؤ کم ہو سکے اور عوام کا غصہ ٹھنڈا کیا جا سکے، تاہم امریکہ اس وقت کسی بھی قسم کی فوری رعایت دینے کے بجائے سخت موقف پر قائم ہے اور جنگ کے خاتمے کے لیے مستقبل کے مذاکرات کا انتظار کرنے کا کہہ رہا ہے۔ یہ صورتحال ایک خطرناک توازن پیدا کر چکی ہے جہاں امن کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں.
