امریکی اور چینی سفارتکار تین طرفہ میٹنگ میں غیر هستہ ای سازی پر بات چیت کی بات کر رہے ہیں
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور چینی ہم منصب وانگ یی کی فون پر بات چیت کے دوران غیر هستہ ای سازی اور تجارتی تنازعات پر اتفاق رائے سامنے آیا ہے۔
امریکہ اور چین کے سربراہان ریاست ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جِن پنگ ممکنہ تین طرفہ مذاکرات کے دوران غیر هستہ ای سازی کے موضوع پر بات چیت کرنے کے امکان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ بات امریکی ریاستی محکمے نے تیرس کو تصدیق کی کہ دونوں ممالک کے اعلیٰ سفارت کار پہلے ہی اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔
امریکہ اور چین کے سفارتی رابطے
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ان کے چینی ہم منصب وانگ یی نے ایشیا پیسیفک اقتصادی تعاون (اے پی ای سی) کانفرنس سے قبل فون پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات سوئزن میں 18 سے 19 نومبر کو ہونے والی کانفرنس سے پہلے ہوئی، جہاں دونوں ممالک کے نمائندے شامل ہونے والے ہیں۔Also readخلیجی ممالک کی امیر ترین ریاست بننے کی وجوہات
اس فون کال کے دوران، روبیو اور وانگ یی نے سربراہی سطح کی بات چیت کی اہمیت پر اتفاق کیا تاکہ امن اور غیر هستہ ای سازی جیسے اہداف کو آگے بڑھایا جا سکے۔ امریکی ریاستی محکمے نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ یہ بات چیت ممکنہ تین طرفہ میٹنگ کے بھی حصے کے طور پر ہو سکتی ہے۔
تین طرفہ میٹنگ کے امکانات
امریکہ، چین اور روس کے عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ ان کے ممالک اس بات کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، شی جِن پنگ اور ولادیمیر پوٹن اے پی ای سی کے موقع پر تین طرفہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایسی ملاقات کا مقصد غیر هستہ ای سازی اور علاقائی امن کے امور پر بات چیت کرنا ہے۔
تاہم، چین نے ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے کہ غیر هستہ ای سازی تین طرفہ ایجنڈے کا حصہ ہوگی۔ بیجنگ پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے پیمانے کو امریکہ اور روس سے مختلف قرار دیتا ہے اور اس لیے کبھی بھی ناپ بارگی کے مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا۔
تجارتی تنازعات اور استحکام
وانگ یی نے روبیو کو بتایا کہ چین امریکہ کے ساتھ رابطے اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق، وانگ یی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان استحکام "مشقت سے حاصل کیا گیا" ہے اور وہ اختلافات کو صحیح طریقے سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔
ماضی میں، دونوں ممالک نے 2025 میں ٹیرف کے تبادلے کے بعد گزشتہ سال کے اے پی ای سی سمٹ میں تجارتی تنازعات کو کم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ یہ پیشرفت دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلیات میں بہتری کی علامت ہے۔
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