امریکہ: ایچ ون بی ویزا فیس میں بڑا اضافہ، ہنر مند غیر ملکی ملازمین متاثر

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایچ ون بی ویزا فیس میں ایک لاکھ ڈالر تک اضافہ کرنے کا فیصلہ، جس سے امریکہ میں کام کرنے والے غیر ملکی ہنر مند ملازمین متاثر ہوں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنر مند غیر ملکی ملازمین کے لیے سالانہ ویزا فیس میں بڑے پیمانے پر اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت ایچ ون بی ویزا کی فیس جو پہلے 1500 ڈالر تھی، اب ایک لاکھ ڈالر کر دی گئی ہے۔ یہ اقدام امریکہ میں کام کرنے کے خواہشمند غیر ملکی ہنر مند افراد، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کرنے والوں پر براہ راست اثر انداز ہوگا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ اپنی امیگریشن پالیسیوں میں تبدیلی لا رہا ہے اور غیر ملکی کارکنوں کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
اس فیصلے کے ممکنہ اثرات وسیع ہیں اور اس سے نہ صرف امریکہ کی ٹیکنالوجی کمپنیاں متاثر ہوں گی بلکہ ان ممالک سے آنے والے ہنر مند افراد پر بھی اثر پڑے گا جو اس ویزا پروگرام سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔\ایچ ون بی ویزا ایک ایسا پروگرام ہے جس کے تحت امریکی کمپنیاں غیر ملکی ہنر مند افراد کو ملازمت پر رکھنے کے لیے سپانسر کرتی ہیں۔ یہ ویزا خاص طور پر آئی ٹی، انجینئرنگ، فنانس اور صحت کے شعبوں میں کام کرنے والے افراد کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد امریکی کمپنیوں کو ایسے ہنر مند افراد کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت دینا ہے جو امریکی شہریوں کے مقابلے میں کم تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس اقدام سے قبل، ہر سال 85 ہزار ایچ ون بی ویزے جاری کیے جاتے تھے، جن میں سے 65 ہزار عام افراد کے لیے اور 20 ہزار ان افراد کے لیے مختص تھے جو امریکی یونیورسٹیوں سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق، اس ویزا پروگرام سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ممالک میں انڈیا اور چین شامل ہیں۔ تاہم، ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ فیصلے سے ان ممالک سے آنے والے افراد کے لیے امریکہ میں ملازمت حاصل کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔\اس فیصلے کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام امریکہ کی افرادی قوت کا استحصال ہے اور اس سے امریکی کمپنیوں کو سستے مزدور ملیں گے۔ دوسری جانب، اس پروگرام کے حامیوں کا خیال ہے کہ اس سے دنیا بھر سے بہترین ٹیلنٹ کو امریکہ لانے میں مدد ملتی ہے۔ حالیہ تبدیلیوں کے نتیجے میں، کمپنیوں کو اب ہر درخواست دہندہ کے لیے چھ سال تک ایک لاکھ ڈالر کی رقم ادا کرنا ہوگی، جس سے کمپنیوں پر مالی بوجھ بڑھے گا۔ اس کے علاوہ، ویزا ہولڈرز کو 21 ستمبر تک امریکہ واپس آنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ جو لوگ اس تاریخ تک واپس نہیں آ سکتے، انہیں مزید ہدایات کا انتظار کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف ٹیک کمپنیاں متاثر ہوں گی بلکہ وہ غیر ملکی ملازمین بھی متاثر ہوں گے جو پہلے ہی امریکہ میں کام کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس فیصلے سے خطے میں افرادی قوت کی منتقلی اور عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کے شعبے پر بھی اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے
