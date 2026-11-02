امریکی حملے نے ایران کے جزیرے قشم کو نشانہ بنایا، تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں
امریکی حملے نے خلیج میں تیل کی فراہمی کے خطرات بڑھا دیے ہیں جس کی وجہ سے برینٹ کرائیڈ 105.25 ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے اور عالمی مارکیٹوں میں عدم استحکام پیدا ہوا ہے۔
امریکہ کے جانب سے ایران کے جزیرے قشم پر حملے کی رپورٹس کے بعد عالمی تیل کی قیمت وں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ خبریں تیل کی سپلائی کے سلسلے میں ممکنہ خلل کے خدشات کو بڑھا رہی ہیں۔ یہ تازہ ترین واقعات خطے میں جاری تناؤ کو مزید شدت بخشتے ہوئے توانائی کی عالمی مارکیٹوں میں ردعمل کا سبب بنے ہیں۔
تیل کی قیمتوں میں اضافے کی تفصیلات
منگل کے روز ایشیائی تجارت کے آغاز میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برینٹ کرائیڈ کے فیوچرز 48 سینٹ یعنی 0.5 فیصد بڑھ کر 105.25 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہوئے۔ اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹیمیڈیٹ (WTI) خام تیل کی قیمت میں 47 سینٹ یا 0.5 فیصد کا اضافہ ہوا اور یہ 96.93 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا۔ یہ اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سرمایہ کاروں کے درمیان عدم یقینی کا ماحول موجود ہے۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
حملے کی نوعیت اور دفاعی حکمت عملی
دی وال سٹریٹ جرنل نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ امریکی فورسز نے ایران کے قشم جزیرے پر حملہ کیا۔ عہدیداروں نے بیان کیا کہ یہ حملے دفاعی نوعیت کے تھے تاکہ ایران کو خلیج ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کی آزادی سے روکا جا سکے۔ اس اقدام کا مقصد توانائی کی نقل و حرکت کو محفوظ بنانا اور ممکنہ بحری خطرات کو کم کرنا بتایا گیا ہے۔
ماہرین کا تجزیہ اور مارکیٹ کا ردعمل
KCM Trade کے چیف مارکیٹ ایانالسٹ ٹم واٹرر نے وضاحت کی کہ اس رپورٹ نے تیل کی قیمت میں رسک پرمیم کو دوبارہ شامل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مارکیٹیں زیادہ سفارتی راستے کی امید کر رہی تھیں، تو اس فوجی سرگرمی کا ذکر لہجے میں تبدیلی کا باعث بنا۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ جغرافیائی سیاست اور فوجی کارروائیاں توانائی کے بازاروں پر گہرا اثر انداز ہوتی ہیں۔
سفارتی کوششیں اور خطے کا تناظر
ایران نے منگل کو دعویٰ کیا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی ذرائع نے قطر کے ثالثی مذاکرات کے بعد بھی بات چیت کو برقرار رکھنے کی تصدیق کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس بارے میں شبہہ ظاہر کیا کہ وہ ایران پر مزید فوجی کارروائیوں کو جاری رکھیں گے یا نہیں، اور کہا کہ تہران کے ساتھ ایک معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کا کہنا تھا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ نے پیس ٹاکس کے لیے حکومت کو اختیارات دیے ہیں۔
توانائی کی سپلائی پر اثرات اور مستقبل کا منظر
فبروری کے آخر میں شروع ہونے والے تناؤ نے خلیج ہرمز میں ٹریفک کو نمایاں طور پر کم کر دیا ہے، جہاں دنیا کے تقریباً پچاس فیصد خام تیل اور قدرتی گیس گزرتی تھی۔ اس جنگ کی وجہ سے پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جو ووٹروں پر بوجھ بن رہا ہے۔ برینٹ کرائیڈ اکتوبر میں چھ ماہ کی بلند ترین سطح پر بند ہوا کیونکہ نومبر کے میڈ ٹرم انتخابات کے بعد مزید الجھن کے خطرات پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ، امریکہ 10 اور 11 نومبر کو ابوظہبی میں یوکرین اور روس کے درمیان امن مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔
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