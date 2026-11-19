امریکہ: الینوائے میں ہندو مندر پر حملے کی کوشش کرنے والے نوجوان نے الزامات مسترد کردیے
الینوائے کے شہر اورورا میں ہندو مندر پر دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے 19 سالہ ملزم الیکسینڈروس پاپوراکس نے عدالت میں تمام الزامات مسترد کردیے ہیں۔
امریکہ کی ریاست الینوائے میں واقع شہر اورورا میں ہندوؤں کے مذہبی مقام سری وینکٹیشورا سوامی مندر پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے 19 سالہ ملزم الیکسینڈروس پاپوراکس نے عدالت میں دہشت گردی اور دیگر سنگین الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ استغاثہ کا موقف ہے کہ ملزم نے 11 اکتوبر کو ہندوؤں کے اہم مذہبی تہوار نوراتری کے پہلے روز مندر کی پارکنگ میں پہنچ کر فائرنگ کی کوشش کی لیکن اس کی بندوق جام ہونے کے باعث کارروائی ناکام رہی۔
حملے کی کوشش اور پولیس کی گرفتاری
پولیس کی جانب سے دائر کی گئی شکایت میں بتایا گیا ہے کہ الیکسینڈروس پاپوراکس نے مندر کی پارکنگ میں موجود ایک شخص کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تاہم اس ہتھیار کے خراب ہونے کے سبب گولی چل نہ سکی۔ ناکام کوشش کے فوری بعد ملزم نے اپنے ایک ساتھی کو پیغام دیا کہ وہ مندر پر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کی بنیاد پر اسے اسی روز حراست میں لیا گیا۔Also readNicholls hundred rallies New Zealand after Bumrah strikes early for India
ملزم کے گھر سے کی گئی چھاپہ مار کارروائی میں ایک رائفل، گولیاں، حفاظتی جیکٹ اور سفید فام انتہا پسندی سے منسلک نشانات والی بیج برآمد کی گئیں۔ عدالت کو موصول ہونے والی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ملزم نے ایک تحریر میں خود کو نو نازی قرار دیا تھا اور غیر سفید فام افراد کو قتل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔
سفید فام برتری اور نفرت انگیز بیانات
استغاثہ کے مطابق ملزم کا بنیادی مقصد بھارتی تارکین وطن کو خوف زدہ کرنا تھا اور اس نے اپنی کارروائیوں کے ذریعے سفید فام برتری کے نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اس کے لیے دائیں بازو کی انتہا پسندانہ خاندانی پس منظر کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے اپنی تحریک کی نوعیت کی وضاحت کی تھی۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق ملزم نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنی معصومیت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کی طرف سے دائر کردہ درخواست میں عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ مقدمے کی سماعت جیوری کے سامنے کی جائے تاکہ انصاف کی عملداری کو یقینی بنایا جا سکے۔
وکیل کا موقف اور آئندہ سماعت
ملزم کے وکیل فیڈور کوزلوف نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے موکل نے تمام الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کو دہشت گردی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے۔
الیکسینڈروس پاپوراکس فی الحال عدالتی حراست میں ہے اور اسے 7 جنوری کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت تک اس پر نفرت پر مبنی جرائم کے الزامات عائد نہیں کیے گئے ہیں اور مقدمے کی کارروائی آئندہ سماعتوں تک ملتوی کر دی گئی ہے۔
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