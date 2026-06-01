امریکی اور ایرانی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی پر کسی بھی سرحد پر کفایت نہیں ہوگی

امریکی اور ایرانی حکومت کے درمیان طے شدہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی پر کسی بھی سرحد پر کفایت نہیں ہوگی، بشمول لبنان اور دیگر علاقائی تھیٹر وں پر۔ ایرانی حکومت کے نمائندے، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ بندی کو تمام جہتوں پر پورا معاہدہ سمجھنا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امریکی اور ایرانی حکومت کے درمیان طے شدہ جنگ بندی کا معاہدہ ہر جہت پر پورا معاہدہ ہے، بشمول لبنان ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی جہت پر معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی تو پورا معاہدہ خلاف ورزی ہوگی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اس رپورٹ کے مطابق، تنازعہ میں 40 دن سے زیادہ عرصے تک امریکی اور اسرائیلی حکومت کے درمیان ایک بڑا فوجی تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں بہت سارے شہید ہوئے اور شہری اداروں کو بھی بڑا نقصان پہنچا۔ ایران نے جواب میں اپنی فوجی کیمپوں اور امریکی اڈوں پر حملے کیے.
