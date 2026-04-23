صدر ٹرمپ کے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو تباہ کرنے کے حکم کے بعد امریکی بحریہ کے سیکریٹری جان سی فیلن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے قبل آرمی چیف آف اسٹاف رینڈی جارج نے بھی استعفیٰ دیا تھا۔
امریکہ میں سیاسی ہلچلیں جاری ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازعہ فیصلوں کے ردعمل میں اہم عہدیداروں کے استعفے سامنے آ رہے ہیں۔ تازہ ترین پیش رفت میں امریکی بحریہ کے سیکریٹری جان سی فیلن نے اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ یہ استعفیٰ صدر ٹرمپ کے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنانے کے سخت حکم کے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع کے ترجمان شان پارنیل نے جان سی فیلن کے استعفے کی تصدیق کی ہے۔ یہ واقعہ امریکی انتظامیہ میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور پالیسیوں پر اختلافات کی نشانی ہے۔ اس سے قبل اسی ماہ کے اوائل میں آرمی چیف آف اسٹاف رینڈی جارج نے بھی اپنا عہدہ چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ کی جانب سے کی گئی درخواست تھی۔ رینڈی جارج کا استعفیٰ ایران کے ساتھ جنگ سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے بعض احکامات پر عدم اتفاق اور جنگ کی پالیسی پر حکومت سے شدید اختلافات کی وجہ سے تھا۔ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں آبنائے ہرمز کے مکمل کنٹرول کا دعویٰ کیا تھا اور بحریہ کو بارودی سرنگیں بچھانے والی کسی بھی کشتی کو بلا جھجک تباہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ حکم ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب غزہ میں جاری جنگ اور ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دوران غزہ اور ایران سے متعلق جنگ کے تناظر میں متعدد عہدیداروں نے استعفیٰ دیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ ان کے ضمیر انہیں اس طرح کے اقدامات کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ان استعفوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے اندر پالیسیوں اور اخلاقیات پر گہرے اختلافات موجود ہیں۔ یہ صورتحال امریکی سیاست میں ایک نئی لہر کی نشاندہی کرتی ہے، جہاں عہدیدار اپنے اصولوں اور ضمیر کی آواز پر عمل کرتے ہوئے اہم عہدوں سے دستبردار ہونے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس صورتحال کی علاقائی اثرات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات تناؤ کو کم کرنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ سے ہی مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں، جو ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق کی حامل ہے۔ مجموعی طور پر، امریکہ میں یہ سیاسی ہلچلیں اور اہم عہدیداروں کے استعفے بین الاقوامی سیاست اور علاقائی امن کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتے ہیں.
