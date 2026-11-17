امریکہ میں 50 ارب ڈالر کی فضائی سہولت فنڈز پر سینیٹرز نے کی مخالفت
امریکی ریپبلکن سینیٹرز نے فضائی ٹریفک کنٹرول کے لیے 50 ارب ڈالر کی مانگ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے فنڈز کی حجم اور پچھلی رقم کے غیر مستعمل ہونے پر سوال اٹھایا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ہوائی اڈوں اور فضائی ٹریفک کنٹرول سسٹم کی بہتری کے لیے 50 ارب ڈالر کے اضافی فنڈز کی مانگ کی ہے جس پر ریپبلکن سینیٹرز نے سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس منصوبے کی مخالفت کر دی ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے حال ہی میں پیش آنے والے تکنیکی مسائل اور پروازوں کے منسوخ ہونے کا سلسلہ ہے جو ملک بھر میں نقل و حرکت کے لیے چیلنج بن گیا۔
وزیر ٹرانسپورٹ نے فنڈز کی مانگ بڑھا دی
امریکی وزیر ٹرانسپورٹ شین ڈفی نے ابتدائی طور پر 30 ارب ڈالر کے فنڈز طلب کیے تھے، لیکن حالیہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے انہوں نے یہ رقم بڑھا کر 50 ارب ڈالر کردی۔ اس بحران کی وجہ سے ملک بھر میں پروازوں کو روکنے پر مجبور ہونا پڑا جس کے نتیجے میں 18 ہزار سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں۔ یہ بڑی تعداد میں پروازوں کا منسوخ ہونا عوام اور معیشت کے لیے بڑا نقصان تھا۔Also readرنگ پرستی: برطانوی استعمار اور جدید دور کا نفسیاتی زخم
سینیٹرز کی جانب سے فنڈز کی وجوہات پر سوالات
ریپبلکن سینیٹرز کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہ فضائی تحفظ اور ایئر ٹریفک کنٹرول نظام کی بہتری کے لیے محدود فنڈز کی حمایت کرسکتے ہیں، تاہم 50 ارب ڈالر کی مانگ کی وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ حکومت کو اس رقم کی ضرورت کی مزید تفصیلات فراہم کرنی چاہئیں تاکہ یہ طے کیا جاسکے کہ کیا یہ رقم واقعی اتنی ضروری ہے۔
ایئرلائنز سے بھی اخراجات کی ادائیگی کی تجویز
بعض سینیٹرز نے تجویز دی کہ نظام کی اپ گریڈیشن کے اخراجات میں ایئرلائنز اور فضائی سہولیات استعمال کرنے والوں کو بھی حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ تمام بوجھ ٹیکس دہندگان پر نہ پڑے۔ ان کا مؤقف ہے کہ نجی شعبے کے ذمہ داران کو بھی اس بحران کے حل میں مالی شراکت دینی چاہیے۔
پچھلی رقم کے غیر مستعمل ہونے کا معاملہ
سینیٹ میں اکثریتی رہنما جان تھون کے مطابق سینیٹرز نے فنڈز کے حجم پر سوالات اٹھائے ہیں۔ کانگریس پہلے ہی گزشتہ سال 12.5 ارب ڈالر منظور کرچکی ہے جس میں سے اب تک صرف 30 فیصد خرچ ہوا ہے۔ اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ اگر گزشتہ رقم کا صحیح استعمال ہوتا تو موجودہ بحران کا زیادہ بہتر حل نکالا جاسکتا تھا۔
ڈیموکریٹس کی جانب سے تحقیقات کا مطالبہ
دوسری جانب ڈیموکریٹس نے مزید فنڈز کی منظوری سے قبل حالیہ فضائی تعطل کی وجوہات سامنے لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بغیر واضح تحقیقات کے اتنی بڑی رقم جاری کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ دونوں فریقین کے درمیان اس معاملے پر ابھی تک کوئی حتمی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔
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