امریکا میں تھینکس گیونگ کے موقع پر شدید طوفان نے لاکھوں افراد کو بجلی سے محروم کردیا
امریکہ کے مشرقی ساحلی ریاستوں میں تھینکس گیونگ ڈے کے موقع پر شدید سمندری طوفان نے تباہی مچادی ہے جس کے باعث 10 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہوگئے۔
امریکہ میں تھینکس گیونگ کے موقع پر آنے والے شدید سمندری طوفان اور موسلادھار بارشوں نے مشرقی ساحلی ریاستوں میں نظامِ زندگی کو مکمل طور پر مفلوج کردیا ہے۔ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ صارفین بجلی سے محروم ہوگئے جبکہ فضائی اور زمینی سفر بھی شدید متاثر ہوا۔ طوفان اور سیلابی صورتحال کے باعث امریکہ بھر میں 500 پروازیں منسوخ اور 3 ہزار سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔
بجلی کی فراہمی اور ہوائی اڈوں کی صورتحال
جمعرات کی شام ساڑھے 7 بجے طوفان کی شدت کے دوران 9 لاکھ 61 ہزار سے زائد صارفین بجلی سے محروم تھے۔ تاہم رات تقریباً 10 بجے تک متاثرہ صارفین کی تعداد کم ہوکر 9 لاکھ 8 ہزار رہ گئی۔ پنسلوینیا میں 2 لاکھ 7 ہزار سے زائد، نیو جرسی میں ایک لاکھ 79 ہزار، میری لینڈ میں ایک لاکھ 39 ہزار، ورجینیا میں ایک لاکھ 6 ہزار، مسوری میں ایک لاکھ اور نیویارک میں 68 ہزار سے زائد گھروں اور کاروباری مراکز کی بجلی منقطع ہوئی۔Also readکالا باغ میں کسٹمز کی بڑی کارروائی، 68 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان برآمد
نیویارک اور واشنگٹن ڈی سی کے بڑے ہوائی اڈے اس بحران میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ریگن ایئرپورٹ کے رن ویز پر سیلابی پانی جمع ہوگیا جبکہ لاگارڈیا ایئرپورٹ پر حفاظتی اقدامات کے تحت عارضی طور پر پروازیں روکنا پڑیں۔ شدید بارشوں کے باعث زمین نرم ہونے اور 50 سے 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواؤں کے نتیجے میں متعدد درخت جڑوں سے اکھڑ کر بجلی کی تاروں اور کھمبوں پر گر گئے۔
پلیں بند اور ٹریفک کا نظام درہم برہم
تیز ہواؤں اور ساحلی سیلاب کے خطرے کے پیش نظر پنسلوینیا اور نیو جرسی کو ملانے والا کموڈور بیری برج جبکہ میری لینڈ کے کئی پل بھی ٹریفک کے لیے بندکردیے گئے۔ شدید بارشوں اور طوفانی ہواؤں نے نہ صرف زیریں سطحی نظامِ نقل و حمل کو متاثر کیا بلکہ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہوگیا۔
نیویارک شہر کی مشہور سالانہ میسیز تھینکس گیونگ ڈے پریڈ بھی اس خراب موسم کا شکار ہوئی۔ اپنی 100 سالہ تاریخ میں پہلی بار موسم کی خرابی کے باعث پریڈ ملتوی کرکے ہفتہ 28 نومبر تک مؤخر کردی گئی۔ یہ فیصلہ عوامی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ شرکاء اور تماشا چین کو کوئی خطرہ نہ ہو۔
حکام کا ردعمل اور دیگر ریاستوں پر اثرات
نیویارک اور نیو جرسی کے گورنرز نے شدید سیلاب اور طوفان کے خطرے کے پیش نظر ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کردی۔ نیویارک شہر اور ورجینیا میں سیلابی پانی میں پھنسی گاڑیوں سے درجنوں افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ طوفان کے اثرات صرف مشرقی ساحل تک محدود نہیں رہے بلکہ وسط مغربی ریاست مسوری میں شدید برف باری ریکارڈ کی گئی۔
دوسری جانب مغربی ساحل پر کیلیفورنیا کے ساحلی علاقوں میں بھی اونچی لہروں کے باعث لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی۔ یوں تھینکس گیونگ کی تعطیلات کے دوران امریکہ کی مختلف ریاستیں شدید موسمی صورتحال کی لپیٹ میں رہیں، جس سے لاکھوں افراد کی روزمرہ زندگی اور سفری منصوبے متاثر ہوئے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy