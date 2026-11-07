امریکی وزارت خزانہ نے کینیڈا کی آٹھ کمپنیوں پر ایران سے تعلق کی وجہ سے پابندیاں عائد کر دیں
امریکی وزارت خزانہ نے ایران سے غیرقانونی مالی لین دین میں ملوث پانچ کینیڈین مالیاتی اداروں پر سخت پابندیاں عائد کردی ہیں جس سے ان کا امریکی ڈالر میں لین دین روک دیا گیا ہے۔
امریکی وزارت خزانہ نے جمعہ کے دن باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ اس نے کینیڈا میں قائم آٹھ مختلف مونی سرورس کمپنیوں پر مالی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ وزارت کے مطابق یہ ادارے ممنوعہ ایرانی اداروں کے ساتھ لین دین میں مدد دینے کے الزامات کے تحت نشانہ بنائے گئے ہیں۔
امریکی پابندیوں کا بنیادی مقصد اور اثرات
ان پابندیوں کا بنیادی نتیجہ یہ ہے کہ متعلقہ آٹھوں کمپنیوں کو ڈالر پر مبنی عالمی مالیاتی نظام سے مکمل طور پر کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کے تحت ان کمپنیوں کے امریکہ میں موجود کسی بھی اثاثے کو منجمد کر دیا گیا ہے اور ان کے لیے امریکی شہریوں یا امریکی اداروں کے ساتھ کوئی بھی مالی لین دین سختی سے منع قرار دیا گیا ہے۔Also readپاکستان میں مقامی ایل پی جی کی 90 فیصد پیداوار نیلامی کے ذریعے فروخت ہوگی
یہ اقدامات واشنگٹن کی جانب سے ایران پر دباؤ برقرار رکھنے اور ٹیکن کے آس پاس پابندیوں کو توڑنے کی کوششوں کا تازہ ترین مرحلہ ہیں۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ وہ عالمی سطح پر ایسے تمام اداروں کے خلاف کارروائی کرے گی جو ایران کی مالی چینلز کو فعال بناتے ہیں۔
وزیر خزانہ کا سخت موقف اور متاثرہ ادارے
امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے واضح الفاظ میں کہا کہ کینیڈا ممنوعہ مالیاتی ذرائع فراہم کرنے والے اداروں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بننے کا متحمل نہیں ہو سکتا جو ایران کی ریاست اور اس کے وفادار گروپوں کو سبسنکشن ایویشن سروسز فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ٹریژری عالمی سطح پر ایرانی حکومت کی مالی چینلز کو روکنے کے لیے مسلسل کام کرے گی۔
ٹریژری نے ان آٹھ کمپنیوں کی تفصیلات بھی شائع کی ہیں جو اونٹاریو اور برٹش کولمبیا میں واقع ہیں۔ ان میں ڈائیورس ٹریڈ انک (ملین ایکسچینج کے نام سے کاروبار)، 1380079 BC لمیٹڈ، ٹاپ پی سی ٹیکنیشن انک، NIA نیشنز کرنسی لمیٹڈ، 2397639 اونٹاریو لمیٹڈ (فراہ ایکسچینج)، CCC انک، بی گلیکسی انک اور داروش ایکسچینج شامل ہیں۔
کریپٹو کرنسی ایکسچینج MEXC Global کے خلاف کارروائی
اس سے الگ تھلگ، وزارت خزانہ نے اپنی فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹورک (FinCEN) یونٹ کے ذریعے ایک اور اہم حکم صادر کیا جس میں ورتیول کرنسی ایکسچینج MEXC Global کو بھی امریکی مالیاتی نظام سے الگ کر دیا گیا ہے۔ FinCEN کا کہنا ہے کہ اس کمپنی کے ذریعے ایران، شمالی کوریا اور روس کی جانب سے پابندیوں سے بچاؤ میں استعمال ہونے والے لین دین کی نشاندہی کی گئی ہے۔
سیشلز میں رجسٹرڈ MEXC Global کے خلاف یہ حکم امریکی مالیاتی اداروں کو اس کمپنی سے منسلک فنڈ ٹرانسفرز کو پروسیس کرنے سے روکتا ہے۔ وزارت خزانہ کا دعویٰ ہے کہ MEXC Global کی جانب سے کم از کم 16 بلین ڈالر کے غیر قانونی لین دین میں ایران، شمالی کوریا اور روس سے جڑے واقعہ کو ہوا دی گئی ہے۔
عالمی مالیاتی نظام پر پابندیوں کے نتائج
یہ اقدامات امریکہ کی جانب سے ایران، شمالی کوریا اور روس کو ملحقہ دیگر ممنوعہ ایجنٹوں کے ساتھ مالی تعاون کو ختم کرنے کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل بھی ٹریژری نے ایسے بہت سے غیر ملکی اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں جو ایران کے لیے بینکنگ چینلز کھولتے تھے۔
متعلقہ کمپنیوں اور ایکسچینج پر یہ پابندیاں ان کے لیے بین الاقوامی تجارتی سرگرمیوں کو بہت مشکل بنا دیتی ہیں کیونکہ امریکی ڈالر کی عالمی افادیت کی وجہ سے ان کے لیے متبادل راستے تلاش کرنا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ اگلے اقدامات میں امریکی اداروں کی جانب سے باضابطہ رپورٹس اور نگرانی شامل ہو سکتی ہے۔
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