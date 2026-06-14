امریکی میرین کور کا ایف اے 18 ہارنیٹ طیارہ تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ

واشنگٹن ریاست میں تربیتی مشق کے دوران امریکی میرین کور کا ایف اے 18 ہارنیٹ لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوگیا۔ پائلٹ نے محفوظ طریقے سے ایجیکٹ کر لیا اور معمولی زخمی ہے۔ تحقیقات جاری ہیں۔
امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں واقع ایک پہاڑی علاقے میں امریکی میرین کور کا ایف اے 18 ہارنیٹ لڑاکا طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوگیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب طیارہ فضائی تربیتی مشقوں میں مصروف تھا اور اچانک کنٹرول کھو بیٹھا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارہ تقریباً 10 ہزار فٹ کی بلندی پر تھا جب اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہوئی جس کے باعث پائلٹ کو ہنگامی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا۔ پائلٹ نے فوری طور پر ایجیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور کئی سو فٹ کی بلندی سے پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اترنے میں کامیاب رہا۔ حادثے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے پائلٹ کو تلاش کر کے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ ابتدائی طبی معائنے میں پائلٹ کو معمولی چوٹیں آئی ہیں تاہم وہ خطرے سے باہر ہے۔ امریکی میرین کور کے حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ تحقیقات میں طیارے کے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاک پٹ وائس ریکارڈر کو بازیاب کرنے پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ حادثے سے پہلے کے لمحات کا جائزہ لیا جا سکے۔ یہ حادثہ ان چند واقعات میں سے ایک ہے جو حالیہ برسوں میں امریکی فوجی طیاروں کے ساتھ پیش آئے ہیں اور اس نے فوجی تربیتی پرواز وں کی حفاظت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ یاد رہے کہ ایف اے 18 ہارنیٹ ایک ملٹی رول جنگی طیارہ ہے جو 1980 کی دہائی سے امریکی بحریہ اور میرین کور میں زیر استعمال ہے اور اسے مختلف مشنز جیسے فضائی برتری، زمینی حملہ اور بحری جنگی کارروائیوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس طیارے کی تیاری میک ڈونل ڈگلس (اب بوئنگ) نے کی تھی اور یہ اپنی تیز رفتاری اور چالبازی کے لیے جانا جاتا ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں کچھ حادثات نے اس کی عمر بڑھنے والی ٹیکنالوجی پر تشویش پیدا کی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حادثات معمول کی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن ہر حادثے کی مکمل تحقیقات کی جاتی ہیں تاکہ مستقبل میں ان سے بچا جا سکے۔ اس حادثے کے بعد میرین کور نے تربیتی پرواز وں کی روٹین کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خامی کو دور کیا جا سکے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ طیارہ گرنے کے بعد علاقے میں دھواں اور آگ دیکھی گئی جس پر فائر بریگیڈ نے قابو پالیا۔ حادثے کے مقام پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور عام شہریوں کو اس علاقے میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی یاددہانی کرتا ہے کہ جدید ترین ہوا بازی کی ٹیکنالوجی کے باوجود انسانی غلطی یا فنی خرابی کے امکانات مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتے۔ امریکی دفاعی ماہرین نے اس حادثے کے بعد فوجی طیاروں کی دیکھ بھال اور تربیتی پروٹوکولز پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب میرین کور کے ترجمان نے بتایا کہ پائلٹ کی حالت تشویش ناک نہیں ہے اور وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ حادثے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے سوائے طیارے کی تباہی کے۔ یہ حادثہ اسٹریٹجک نقطہ نظر سے بھی اہم ہے کیونکہ امریکی میرین کور ایف اے 18 ہارنیٹ طیاروں کو بتدریج نئے ایف 35 لائٹننگ II طیاروں سے تبدیل کر رہا ہے۔ اس تبدیلی کے دوران موجودہ بیڑے کی حفاظت اور کارکردگی کو یقینی بنانا ایک چیلنج ہے.
امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں واقع ایک پہاڑی علاقے میں امریکی میرین کور کا ایف اے 18 ہارنیٹ لڑاکا طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوگیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب طیارہ فضائی تربیتی مشقوں میں مصروف تھا اور اچانک کنٹرول کھو بیٹھا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارہ تقریباً 10 ہزار فٹ کی بلندی پر تھا جب اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہوئی جس کے باعث پائلٹ کو ہنگامی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا۔ پائلٹ نے فوری طور پر ایجیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور کئی سو فٹ کی بلندی سے پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اترنے میں کامیاب رہا۔ حادثے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے پائلٹ کو تلاش کر کے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ ابتدائی طبی معائنے میں پائلٹ کو معمولی چوٹیں آئی ہیں تاہم وہ خطرے سے باہر ہے۔ امریکی میرین کور کے حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ تحقیقات میں طیارے کے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاک پٹ وائس ریکارڈر کو بازیاب کرنے پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ حادثے سے پہلے کے لمحات کا جائزہ لیا جا سکے۔ یہ حادثہ ان چند واقعات میں سے ایک ہے جو حالیہ برسوں میں امریکی فوجی طیاروں کے ساتھ پیش آئے ہیں اور اس نے فوجی تربیتی پروازوں کی حفاظت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ یاد رہے کہ ایف اے 18 ہارنیٹ ایک ملٹی رول جنگی طیارہ ہے جو 1980 کی دہائی سے امریکی بحریہ اور میرین کور میں زیر استعمال ہے اور اسے مختلف مشنز جیسے فضائی برتری، زمینی حملہ اور بحری جنگی کارروائیوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس طیارے کی تیاری میک ڈونل ڈگلس (اب بوئنگ) نے کی تھی اور یہ اپنی تیز رفتاری اور چالبازی کے لیے جانا جاتا ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں کچھ حادثات نے اس کی عمر بڑھنے والی ٹیکنالوجی پر تشویش پیدا کی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حادثات معمول کی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن ہر حادثے کی مکمل تحقیقات کی جاتی ہیں تاکہ مستقبل میں ان سے بچا جا سکے۔ اس حادثے کے بعد میرین کور نے تربیتی پروازوں کی روٹین کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خامی کو دور کیا جا سکے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ طیارہ گرنے کے بعد علاقے میں دھواں اور آگ دیکھی گئی جس پر فائر بریگیڈ نے قابو پالیا۔ حادثے کے مقام پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور عام شہریوں کو اس علاقے میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی یاددہانی کرتا ہے کہ جدید ترین ہوا بازی کی ٹیکنالوجی کے باوجود انسانی غلطی یا فنی خرابی کے امکانات مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتے۔ امریکی دفاعی ماہرین نے اس حادثے کے بعد فوجی طیاروں کی دیکھ بھال اور تربیتی پروٹوکولز پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب میرین کور کے ترجمان نے بتایا کہ پائلٹ کی حالت تشویش ناک نہیں ہے اور وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ حادثے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے سوائے طیارے کی تباہی کے۔ یہ حادثہ اسٹریٹجک نقطہ نظر سے بھی اہم ہے کیونکہ امریکی میرین کور ایف اے 18 ہارنیٹ طیاروں کو بتدریج نئے ایف 35 لائٹننگ II طیاروں سے تبدیل کر رہا ہے۔ اس تبدیلی کے دوران موجودہ بیڑے کی حفاظت اور کارکردگی کو یقینی بنانا ایک چیلنج ہے
ایف اے 18 ہارنیٹ امریکی میرین کور طیارہ حادثہ واشنگٹن تربیتی پرواز
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