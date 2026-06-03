Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں شامل ہیں

خبریں News

امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں شامل ہیں
امریکا، ایران، جنگ کا خاتمہ، مذاکرات، سپریم لیڈر،
📆03/06/2026 1:11 pm
📰ExpressNewsPK
82 sec. here / 4 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 53%

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکراتی عمل میں شامل ہیں اور ان سے ان کا خواہش ہے کہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکراتی عمل میں شامل ہیں اور ان سے ان کا خواہش ہے کہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے مجتبیٰ خامنہ ای سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے عوام اور حکومت بھی ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سپریم لیڈر کی صحت سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ میری کبھی اُن سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اس لیے ان کی صحت کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم امریکی صدر نے ان خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر افواہوں پر یقین کیا جائے تو مجتبیٰ خامنہ ای اپنے جسم کے کئی حصوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ مجتبیٰ خامنہ ای سمیت تمام متعلقہ رہنماؤں سے ملنا چاہوں گا اور ممکن ہے کہ مستقبل میں کسی وقت ہماری ملاقات ہو بھی جائے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ معاملات کس سمت جاتے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ایک ممکنہ معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ قبل ازیں صدر ٹرمپ نے ایک اور حالیہ انٹرویو میں یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے اصولی مؤقف سے اتفاق کیا ہے اگرچہ اس حوالے سے ایرانی حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ یاد رہے کہ مارچ میں ایران کے نئے سپریم لیڈر بننے والے مجتبیٰ خامنہ ای اب تک منظر عام پر نظر نہیں آئے ہیں۔ ان کے تحریری پیغامات کو بھی سرکاری نیوز چینلز پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ فروری کے آخری روز اسرائیل کے فضائی حملے میں ان کے والد اور سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای عسکری قیادت سمیت شہید ہوگئے تھے۔ امریکی ذرائع ابلاغ اور بعض حکام کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای بھی اسی حملے میں زخمی ہوئے تھے اور ان کی ٹانگ پر شدید چوٹ آئی ہے.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکراتی عمل میں شامل ہیں اور ان سے ان کا خواہش ہے کہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے مجتبیٰ خامنہ ای سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے عوام اور حکومت بھی ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سپریم لیڈر کی صحت سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ میری کبھی اُن سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اس لیے ان کی صحت کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم امریکی صدر نے ان خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر افواہوں پر یقین کیا جائے تو مجتبیٰ خامنہ ای اپنے جسم کے کئی حصوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ مجتبیٰ خامنہ ای سمیت تمام متعلقہ رہنماؤں سے ملنا چاہوں گا اور ممکن ہے کہ مستقبل میں کسی وقت ہماری ملاقات ہو بھی جائے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ معاملات کس سمت جاتے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ایک ممکنہ معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ قبل ازیں صدر ٹرمپ نے ایک اور حالیہ انٹرویو میں یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے اصولی مؤقف سے اتفاق کیا ہے اگرچہ اس حوالے سے ایرانی حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ یاد رہے کہ مارچ میں ایران کے نئے سپریم لیڈر بننے والے مجتبیٰ خامنہ ای اب تک منظر عام پر نظر نہیں آئے ہیں۔ ان کے تحریری پیغامات کو بھی سرکاری نیوز چینلز پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ فروری کے آخری روز اسرائیل کے فضائی حملے میں ان کے والد اور سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای عسکری قیادت سمیت شہید ہوگئے تھے۔ امریکی ذرائع ابلاغ اور بعض حکام کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای بھی اسی حملے میں زخمی ہوئے تھے اور ان کی ٹانگ پر شدید چوٹ آئی ہے

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

امریکا، ایران، جنگ کا خاتمہ، مذاکرات، سپریم لیڈر،

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-03 16:11:05