امریکہ میں یونیورسٹی لیب میں ساتھی کو زہر دینے کا واقعہ

یونیورسٹی آف ونسکونسن میں ایک ملازم نے حسد کی وجہ سے اپنے ترقی پانے والے ساتھی کی پانی کی بوتل میں زہر ملا دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔
امریکہ میں ایک یونیورسٹی کی لیبارٹری میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک ملازم نے اپنے ایک ترقی پانے والے ساتھی کو زہر دینے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ یونیورسٹی آف ونسکونسن میں پیش آیا، جہاں مکوٹو کوروڈا نامی شخص پر قتل کی غرض سے یا کسی کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے خطرناک مواد استعمال کرنے کا سنگین الزام عائد کیا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران مکوٹو کوروڈا نے جرم کا اعتراف کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس نے اپنے ساتھی کی پانی کی بوتل میں پیرافارمل ڈیہائڈ اور کلورو فارم ملا دیا تھا۔ مکوٹو کوروڈا اور متاثرہ شخص گزشتہ پانچ برسوں سے یونیورسٹی کے انفلوئنزا ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے، لیکن جب متاثرہ شخص کو یونیورسٹی میں ترقی مل گئی تو مکوٹو حسد کی بھینٹ چڑھ گیا اور اس نے اپنے ساتھی کو زہر دینے کا گھناؤنا منصوبہ بنایا۔ متاثرہ شخص نے چار اپریل کو لیبارٹری میں موجود ایک بوتل سے پانی پیا، جو دو دنوں سے وہاں رکھی ہوئی تھی۔ پانی پینے کے بعد اسے فوری طور پر کچھ غیر معمولی محسوس ہوا اور اس نے فوراً تھوک دیا۔ اس کے بعد، اس کے دیگر ساتھیوں نے بھی پانی سے بدبو کی تصدیق کی۔ واقعہ کے دو روز بعد، متاثرہ شخص نے اپنے لیبارٹری کے جوتوں سے شدید بدبو محسوس کی اور اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے پانی اور جوتوں کے نمونے حاصل کیے اور انہیں جانچ کے لیے بھیجا گیا۔ لیبارٹری رپورٹ میں کلوروفارم کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ کیمیکل کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ ٹیسٹ اسٹرپس درست نتیجہ دینے میں ناکام رہیں۔ پولیس کی تفتیش میں مکوٹو کوروڈا نے انکشاف کیا کہ اس نے لیبارٹری کے فریج سے 2 سے 3 مائیکرو لیٹر ٹرائزول ملا پی ایف اے حاصل کیا اور اسے 0.
5 مائیکرو لیٹر مرکب پانی کی بوتل میں ملایا۔ اس کے علاوہ، اس نے 1.5 مائیکرو لیٹر مرکب بھی بوتل میں شامل کیا۔ یہ واقعہ امریکہ میں سنسنی پھیلا رہا ہے اور یونیورسٹی کے ملازمین میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ پولیس نے مکوٹو کوروڈا کو حراست میں لے لیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس کیس کی مزید تفتیش جاری ہے اور حقائق کو مکمل طور پر سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس واقعہ سے لیبارٹری میں کام کرنے والے افراد کی حفاظت اور سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور متاثرہ شخص کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ واقعہ انسانی نفسیات اور حسد کے خطرناک نتائج کی ایک مثال ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ایک شخص اپنی پیشہ ورانہ حسد کی وجہ سے ایک گھناؤنا جرم کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے
