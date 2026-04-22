امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جمعہ کو، ٹرمپ نے 'اچھی خبروں' کا اظہار کیا

امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جمعہ کو ہونے والا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کے مثبت نتائج کے امکان پر امید ظاہر کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتی کوششوں کے بعد ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کا عارضی تعطل آیا ہے۔
واشنگٹن: امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جمعہ کو متوقع ہے، جس کے پیش نظر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تعمیری نتائج کے امکان پر امید ظاہر کی ہے اور مذاکرات سے 'اچھی خبریں' آنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایک ساتھ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھا رہا ہے جبکہ کسی بھی ممکنہ پیشرفت کا جواب دینے کے لیے اپنی فوج کو مکمل طور پر تیار رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اگلا مرحلہ اہم پیشرفت لے کر آ سکتا ہے، جو خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی تجویز دیا کہ حالیہ پیشرفتوں میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کا عارضی طور پر تعطل شامل ہے، جو وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواستوں اور سفارتی کوششوں کے بعد آیا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور ایران سے باہمی طور پر منظور شدہ تجاویز پیش کیے جانے تک سفارتی مذاکرات جاری رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاعاتی عمل کے مکمل ہونے اور ایران ی تجاویز پر واضح پیشرفت دیکھنے تک جنگ بندی کا معاہدہ برقرار رہے گا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان کی سفارتی کردار نے کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں علاقائی استحکام اور امن کی کوششوں کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ اور فرانس نے ہرمز کی تنگ آبنائے کی سلامتی کے مشن کے منصوبے پر 30 ممالک کے ساتھ مذاکرات کی میزبانی کی۔ یہ مذاکرات ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اہم ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ ہفتوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر تیل ٹینکروں پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ ایران نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں ایران کے ساتھ تحمل اور مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ وزیراعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تناؤ کو بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی صدر کو بتایا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا خیال ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی تنازع کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران ی عہدیداروں نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی دھمکی کے تحت مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کو پہلے تمام پابندیاں ہٹانی ہوں گی اور مذاکرات کے لیے ایک مثبت ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کے سامنے نہیں آئے گا۔ برطانیہ اور فرانس کی جانب سے منعقدہ 30 ممالک کے مذاکرات میں ہرمز کی تنگ آبنائے کی سلامتی کے لیے ایک بین الاقوامی مشن قائم کرنے پر غور کیا گیا۔ اس مشن کا مقصد تیل ٹینکروں کی حفاظت کرنا اور خطے میں بحری تجارت کو یقینی بنانا ہے۔ تاہم، ایران نے اس مشن کو خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کا انحصار دونوں ممالک کی جانب سے لچک اور سمجھदारी پر ہوگا۔ اگر دونوں ممالک مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں تو خطے میں امن اور استحکام قائم کرنے کا امکان ہے۔ تاہم، اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتی کوششوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک مثبت ماحول پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے.
امریکہ ایران مذاکرات ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف عاصم منیر ہرمز کی تنگ آبنائے سفارتکاری