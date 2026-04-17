امریکی صدر کا پاکستان، وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے کردار کو سراہنا؛ آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے پر اظہار تشکر

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے فیصلے کے بعد ثالثی کی کوششوں میں پاکستان ، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اہم کردار کو سراہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ٹرتھ سوشل اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں پاکستان کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ، اس کے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل دونوں عظیم شخصیات ہیں، ان کے بہترین کردار کا شکریہ۔ اس سے قبل، ایک اور پوسٹ میں، امریکی صدر نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا بھی شکریہ ادا کیا تھا اور علاقائی استحکام
کی کوششوں میں ان کے تعاون کو سراہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو تمام تجارتی بحری ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھولنے کے اعلان کا خیرمقدم کرتے ہوئے اس پیش رفت کو ایک مثبت قدم قرار دیا اور اظہار تشکر کیا۔ ٹرتھ سوشل پر ایک بیان میں، صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلا ہے اور تمام اقسام کی شپنگ کے لیے تیار ہے، جس پر انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا تھا کہ لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں، آبنائے ہرمز جنگ بندی کی باقی مدت کے دوران تمام تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت ایران کے اس فیصلے کے بعد سامنے آئی ہے کہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ سے بحری ٹریفک کو بحال کیا جائے، جس سے تناؤ کم ہوگا اور علاقائی و عالمی تجارت کے استحکام کے امکانات بہتر ہوں گے۔ آبنائے ہرمز، جو خلیج فارس اور خلیج عمان کو ملاتا ہے، عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک انتہائی اہم اور حساس راستہ ہے۔ اس کی بندش یا اس میں خلل پڑنے سے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر تیل کی قیمتوں میں اضافے اور سپلائی میں رکاوٹ کی صورت میں۔ اس صورتحال میں، پاکستان جیسے ملک کا ثالثی کردار ادا کرنا اور علاقائی ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد کرنا، بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان خطے کے امن و استحکام میں اپنا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں یہ کوششیں نمایاں ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب کہ خطے میں مختلف علاقائی طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران کا یہ اقدام، خاص طور پر لبنان میں جنگ بندی کے پس منظر میں، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سفارت کاری اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ جیسے عالمی طاقت کے صدر کا اس پیش رفت کو مثبت قرار دینا، دیگر ممالک کے لیے بھی حوصلہ افزا ہو سکتا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب کہ عالمی برادری خطے میں استحکام کی متلاشی ہے۔ آبنائے ہرمز کا دوبارہ کھلنا صرف تجارتی سرگرمیوں کے لیے ہی اہم نہیں بلکہ یہ جغرافیائی سیاست کے لحاظ سے بھی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اس سے ایران اور دیگر خطے کے ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، جس کا بالواسطہ اثر عالمی سلامتی پر بھی پڑے گا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان شہباز شریف عاصم منیر آبنائے ہرمز ایران علاقائی استحکام