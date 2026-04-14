امریکہ-ایران مذاکرات: دوسرا دور اسلام آباد میں ہو سکتا ہے

اسلام آباد (دنیا نیوز) – امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کے انعقاد کی کوششیں زور پکڑ رہی ہیں، ثالث دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے فعال طور پر مصروف عمل ہیں۔
ذرائع کے مطابق، پس پردہ رابطوں میں تیزی آئی ہے، جس سے اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مباحثے اب بھی امن معاہدے کی جانب ممکنہ پیش رفت کا اشارہ دیتے ہیں۔ آئندہ مرحلے میں دونوں ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان براہ راست، آمنے سامنے بات چیت کا بھی امکان ہے۔
سفارتی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ایک ثالث ملک نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران اور واشنگٹن دونوں نے اصولی طور پر آگے بڑھنے کی آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ایک ہی سطح کے وفود شرکت کریں گے۔ مذاکرات کا مقام اور وقت ابھی زیر غور ہے۔
اطلاعات کے مطابق، اسلام آباد میں ہونے والی ابتدائی بات چیت کے دوران، ایران نے پانچ سال کے لیے یورینیم کی افزودگی روکنے کی پیشکش کی تھی۔ تاہم، امریکہ نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے 20 سال تک کی معطلی پر زور دیا۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کا پہلا مرحلہ 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہوا تھا، جو تقریباً 21 گھنٹے جاری رہا، لیکن بغیر کسی معاہدے کے ختم ہوا۔
اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے، جے ڈی وینس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مثبت پیش رفت ہوئی ہے، مزید کہا کہ ایران کو تجاویز پیش کی گئی ہیں اور 'اب گیند ایران کے کورٹ میں ہے۔' دریں اثنا، مسعود پزیشکیان نے کہا کہ ایران ایک منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے، جب کہ سرگئی لاوروف نے مزید تنازعات کو روکنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور روس تصفیہ حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔
جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ بات چیت میں بہت زیادہ پیش رفت کی ہے۔ اس صورتحال میں، دونوں ممالک کے درمیان پس پردہ رابطوں کا تیز ہونا ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریق مذاکرات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے خواہاں ہیں۔
تاہم، مذاکرات کے مقام اور وقت کا تعین ابھی تک ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کا انعقاد ایک مثبت اقدام ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی فضا پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔
اس کے علاوہ، جے ڈی وینس اور دیگر حکام کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں سنجیدہ ہے۔ تاہم، ایران کا موقف ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی روکنے کی تجویز پر امریکہ کے ردعمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ابھی تک اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا ہے۔
اس کے باوجود، سفارتی ذرائع سے ملنے والی خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ممالک اصولی طور پر مذاکرات جاری رکھنے پر راضی ہیں۔ اس سے امید کی کرن پیدا ہوتی ہے کہ جلد ہی کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا۔
روس کی جانب سے اس مسئلے کے حل میں مدد کی پیشکش ایک اہم اقدام ہے۔ روس کا بحران کے حل میں شامل ہونا نہ صرف خطے میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے بلکہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کو بھی تقویت دے سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، مسعود پزیشکیان کی جانب سے ایک منصفانہ معاہدے کی تیاری کا اظہار ایک مثبت اشارہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران بھی مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ ہے۔
مجموعی طور پر، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کا انعقاد ایک اہم پیش رفت ہے۔ اگرچہ ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا ہے، لیکن پس پردہ رابطوں میں تیزی، ثالثوں کی سرگرمی اور دونوں ممالک کی جانب سے بات چیت جاری رکھنے کی آمادگی امید کی کرن پیدا کرتی ہے۔
امریکہ ایران مذاکرات اسلام آباد تناؤ سفارت کاری یورینیم افزودگی امن معاہدہ روس