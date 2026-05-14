Head Topics

امریکا کے سابق صدر باراک اوباما نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اُن کے دور میں تہران کے ساتھ معاملہ فوجی کارروائی کے بغیر طے پایا تھا جبکہ موجودہ کشیدگی خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے گئی۔

International News

امریکا کے سابق صدر باراک اوباما نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اُن کے دور میں تہران کے ساتھ معاملہ فوجی کارروائی کے بغیر طے پایا تھا جبکہ موجودہ کشیدگی خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے گئی۔
IranBarack ObamaDonald Trump
📆14/05/2026 2:54 am
📰ExpressNewsPK
31 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 53%

امریکا کے سابق صدر باراک اوباما نے ایران پالیسی پر موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اُن کے دور میں تہران کے ساتھ معاملہ فوجی کارروائی کے بغیر طے پایا تھا جبکہ موجودہ کشیدگی خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے گئی۔ ایک حالیہ انٹرویو میں بارک اوباما نے دعویٰ کیا کہ اُن کی انتظامیہ نے مذاکرات کے ذریعے ایران کے افزودہ یورینیم پروگرام کو نمایاں حد تک محدود کروایا اور اس مقصد کے لیے کسی جنگ یا بڑے فوجی تصادم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اوباما کا کہنا تھا کہ اُس وقت نہ بڑے پیمانے پر خونریزی ہوئی نہ آبنائے ہرمز بند ہوئی اور نہ ہی خطے کو ایسی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا جیسا آج دیکھنے میں آرہا ہے۔

امریکا کے سابق صدر باراک اوباما نے ایران پالیسی پر موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اُن کے دور میں تہران کے ساتھ معاملہ فوجی کارروائی کے بغیر طے پایا تھا جبکہ موجودہ کشیدگی خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے گئی۔ ایک حالیہ انٹرویو میں بارک اوباما نے دعویٰ کیا کہ اُن کی انتظامیہ نے مذاکرات کے ذریعے ایران کے افزودہ یورینیم پروگرام کو نمایاں حد تک محدود کروایا اور اس مقصد کے لیے کسی جنگ یا بڑے فوجی تصادم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اوباما کا کہنا تھا کہ اُس وقت نہ بڑے پیمانے پر خونریزی ہوئی نہ آبنائے ہرمز بند ہوئی اور نہ ہی خطے کو ایسی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا جیسا آج دیکھنے میں آرہا ہے.

امریکا کے سابق صدر باراک اوباما نے ایران پالیسی پر موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اُن کے دور میں تہران کے ساتھ معاملہ فوجی کارروائی کے بغیر طے پایا تھا جبکہ موجودہ کشیدگی خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے گئی۔ ایک حالیہ انٹرویو میں بارک اوباما نے دعویٰ کیا کہ اُن کی انتظامیہ نے مذاکرات کے ذریعے ایران کے افزودہ یورینیم پروگرام کو نمایاں حد تک محدود کروایا اور اس مقصد کے لیے کسی جنگ یا بڑے فوجی تصادم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اوباما کا کہنا تھا کہ اُس وقت نہ بڑے پیمانے پر خونریزی ہوئی نہ آبنائے ہرمز بند ہوئی اور نہ ہی خطے کو ایسی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا جیسا آج دیکھنے میں آرہا ہے

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

Iran Barack Obama Donald Trump Tension Nuclear Program Military Action

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-14 05:55:01