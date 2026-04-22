امریکہ کا تاریخ ساز دفاعی بجٹ: جدید ٹیکنالوجی، ڈرونز اور خلائی پروگراموں پر کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری

امریکہ نے 4.181 ٹریلین ڈالر کا تاریخی دفاعی بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں جدید ترین میزائل سسٹمز، ڈرون ٹیکنالوجی اور خلائی دفاع پر خطیر سرمایہ کاری کی جائے گی۔
امریکہ نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ پیش کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے جس میں 42 فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ عسکری صلاحیتوں کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے۔ 24 نیوز ایچ ڈی کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق مجوزہ دفاعی بجٹ کا کل حجم 4.
181 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ منصوبہ امریکی عسکری اخراجات میں ایک غیر معمولی اضافے کی عکاسی کرتا ہے جس میں جدید ترین ہتھیاروں اور مستقبل کی دفاعی ضروریات پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس تاریخی بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو کہ 750 ارب ڈالر پر مشتمل ہے، بحری جہازوں، لڑاکا طیاروں اور گولڈن ڈوم نامی میزائل ڈیفنس سسٹم کی خریداری کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو کسی بھی ممکنہ خطرے کے خلاف ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سرمایہ کاری نہ صرف موجودہ دفاعی ڈھانچے کو مضبوط کرے گی بلکہ عالمی طاقت کے توازن کو بھی برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ مزید برآں، اس بجٹ میں ڈرون اور اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کے لیے 74 ارب ڈالر کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے، جو جدید جنگی حکمت عملی میں بغیر پائلٹ کے طیاروں کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ امریکہ نے اب روایتی جنگی سازوسامان کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی پر مبنی سسٹمز پر بھی توجہ مرکوز کر دی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی جدید ہائبرڈ جنگ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ 75 ارب ڈالر سے زائد رقم خلائی دفاعی پروگراموں کے لیے تجویز کی گئی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ خلا میں بھی اپنی برتری کو برقرار رکھنے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس طرح کی سرمایہ کاری ثابت کرتی ہے کہ مستقبل کی جنگیں محض زمین یا سمندر تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ خلا اور ڈیجیٹل ڈومین بھی اس کا اہم حصہ ہوں گے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ اقدامات عسکری طاقت کو جدید بنانے اور تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر ایک مضبوط دفاعی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس بجٹ میں گولڈن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم کے لیے 18 ارب ڈالر کی مخصوص رقم رکھی گئی ہے، جو اس منصوبے کی تزویراتی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دفاعی شیلڈ نہ صرف دشمن کے میزائل حملوں کو ناکام بنانے میں مدد دے گی بلکہ علاقائی اور عالمی سطح پر امریکی اتحادیوں کے تحفظ کو بھی یقینی بنائے گی۔ پینٹاگون کے حکام کا کہنا ہے کہ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں خود کو ہر طرح سے محفوظ رکھنا امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ اس دفاعی بجٹ کا ایک اور اہم پہلو انٹیلی جنس اور سائبر سکیورٹی میں سرمایہ کاری کرنا ہے تاکہ ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ مجموعی طور پر، یہ دفاعی بجٹ نہ صرف امریکی فوج کو ایک نئی طاقت دے گا بلکہ دفاعی صنعت میں تحقیق اور ترقی کے نئے دروازے بھی کھولے گا، جس سے امریکہ آنے والے کئی دہائیوں تک تکنیکی برتری برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ یہ بجٹ امریکی انتظامیہ کی اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ عالمی سلامتی کے لیے جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے
