امریکہ میں بحریہ کے سیکریٹری کو اچانک عہدے سے ہٹایا گیا

امریکہ کے بحریہ کے سیکریٹری جان فیلان کو اچانک عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، پینٹاگون نے اس فیصلے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ یہ اقدام صدر ٹرمپ کے دور میں عسکری قیادت میں مسلسل تبدیلیوں کا حصہ ہے۔
امریکہ میں عسکری قیادت میں مسلسل تبدیلیوں کی لہر جاری ہے، جہاں امریکی بحریہ کے سیکریٹری جان فیلان کو اچانک عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے اس فیصلے کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی، تاہم یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ ایران کے ساتھ ایک غیر طے شدہ جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان شین پارنل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ جان فیلان کا استعفیٰ فوری طور پر منظور کر لیا گیا ہے اور ان کی جگہ انڈر سیکریٹری ہنگ کاؤ کو قائم مقام بنایا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے، امریکہ میں اعلیٰ عسکری افسران کی برطرفیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ماہ ہی، امریکی فوج کے سربراہ جنرل رینڈی جارج اور دو دیگر سینئر افسران کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس سے قبل، صدر ٹرمپ نے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف جنرل چارلس براؤن کو بھی فروری 2025 میں بغیر کسی وضاحت کے برطرف کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ، امریکی بحریہ اور کوسٹ گارڈ کے سربراہان، نیشنل سکیورٹی ایجنسی کے سربراہ، ایئر فورس کے نائب چیف آف سٹاف، نیٹو میں تعینات ایک نیوی ایڈمرل اور تین اعلیٰ عسکری قانون دانوں کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایئر فورس کے چیف آف سٹاف نے بھی دو سال کے مختصر عرصے میں اپنی مدت سے قبل ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ امریکی سدرن کمانڈ کے سربراہ نے بھی اپنے عہدے پر صرف ایک سال رہنے کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹھ کا اصرار ہے کہ صدر صرف وہی رہنما منتخب کر رہے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں۔ تاہم، ڈیموکریٹک قانون سازوں نے امریکی فوج کی روایتی طور پر غیر سیاسی نوعیت کو کمزور کرنے کے امکان پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فوج کو سیاسی مداخلت سے پاک ہونا چاہیے۔ گزشتہ سال، پینٹاگون کے سربراہ نے امریکی فوج میں فعال ڈیوٹی پر تعینات چار ستاروں والے جنرلوں اور ایڈمرلز کی تعداد میں کم از کم 20 فیصد کمی کرنے کا حکم دیا تھا، ساتھ ہی جنرل اور فلیگ افسران کی مجموعی تعداد میں 10 فیصد کمی کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ ان اقدامات کو فوج میں اصلاحات اور اخراجات میں کمی کے حصے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ فوج کی استعداد کو کمزور کر سکتے ہیں۔ یہ مسلسل تبدیلیاں امریکہ کی عسکری حکمت عملی اور قیادت پر سوالات اٹھاتی ہیں۔ کیا یہ اقدامات صرف انتظامی تبدیلیوں کا حصہ ہیں یا اس کے پیچھے کوئی گہری سیاسی حکمت عملی کارفرما ہے؟
یہ سوالات امریکہ اور عالمی سطح پر زیر بحث ہیں۔ اس صورتحال نے امریکہ کے داخلی سیاست اور بین الاقوامی تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایران کے ساتھ جاری تناؤ کے درمیان، عسکری قیادت میں غیر یقینی صورتحال امریکہ کی جنگی تیاریوں اور حکمت عملی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مزید برآں، یہ اقدامات امریکہ کے اتحادیوں اور مخالفین دونوں کو امریکہ کی عسکری طاقت اور عزم کے بارے میں پیغام بھیجتے ہیں۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ صدر ٹرمپ مستقبل میں عسکری قیادت میں مزید کیا تبدیلیاں لاتے ہیں اور ان تبدیلیوں کا امریکہ کی قومی سلامتی پر کیا اثر پڑے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ امریکہ کی عسکری طاقت اور بین الاقوامی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ امریکہ کی عسکری قیادت میں یہ تبدیلیاں ایک پیچیدہ اور حساس معاملہ ہے۔ اس صورتحال پر نظر رکھنا اور اس کے اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ امریکہ کی عسکری طاقت دنیا کی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی غیر یقینی صورتحال عالمی سطح پر اثرات مرتب کر سکتی ہے
