امریکہ اور ایران مذاکرات: ٹرمپ کا طویل مدتی معاہدے پر زور
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان کہ ایران طویل مدتی معاہدہ چاہتا ہے، جسے مستقبل میں کوئی بھی صدر ختم نہ کر سکے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی گفتگو میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عوامی حلقوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے حکام واشنگٹن کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات مسلسل جاری ہیں اور اس سلسلے میں مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے دیے گئے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ٹرمپ کا طویل المدتی معاہدے پر زور
ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کی انتظامیہ کا مقصد صرف عارضی مفاہمت نہیں بلکہ ایک پائیدار اور طویل المدتی معاہدہ کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی حکام بھی ایسے سمجھوتے کی خواہاں ہیں جو کچھ عرصے بعد خود بخود ختم نہ ہو جائے۔ امریکی صدر نے مزید وضاحت کی کہ وہ ایک ایسے معاہدے پر زور دے رہے ہیں جو مستقبل میں آنے والے کسی بھی امریکی صدر کے دور میں بھی برقرار رہے۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
صدر ٹرمپ نے یہ بھی بیان دیا کہ اگر مستقبل میں امریکا میں کوئی کمزور یا غیر مؤثر صدر منتخب ہوتا ہے، تو بھی ایران کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ اس کے ذاتی فیصلوں سے بالاتر ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ یہ معاہدہ مستقبل کی کسی بھی امریکی قیادت کی تبدیلی یا تبدیلی کے رجحانات سے متاثر نہ ہو۔
ایرانی حکام کی پوزیشن اور امریکی مطالبات
ایرانی حکام کی جانب سے بھی معاہدے کے خواہشمند ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایران کے نمائندے اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی سمجھوتا عارضی ہونا چاہیے اور اسے طویل عرصے تک برقرار رکھنا ضروری ہے۔ دونوں فریقین کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے حل کی تلاش میں ہیں جو مستقل بنیادوں پر دونوں ممالک کے تعلقات کو مستحکم کر سکے۔
امریکہ کی جانب سے پیش کردہ تجویز میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ معاہدہ مستقبل کے ممکنہ سیاسی تبدیلیوں کے باوجود قائم رہنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ اگر امریکا میں کوئی احمق، برا یا کمزور صدر منتخب ہوجائے، تو بھی یہ طے پانے والا معاہدہ اس کے فیصلوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر امریکی سیاسی نظام کی مستحکمیت کو یقینی بنانے کی کوشش ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور سفارتی اثرات
موجودہ صورت حال میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی نوعیت میں واضح تبدیلی آ رہی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق، واشنگٹن ایران کے ساتھ مکالمے کو جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ کوئی ایسا حتمی معاہدہ ممکن بنایا جا سکے جو دونوں ممالک کے مفادات کے مطابق ہو۔ اس عمل میں کوئی جلد بازی نہیں کی جا رہی بلکہ احتیاط اور طویل المدتی سوچ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
علاقائی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ معاہدہ طے پاتا ہے، تو یہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ کسی طویل المدتی معاہدے کی کامیابی امریکی خارجہ پالیسی کی ایک نئی باب کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات اگلے سفارتی دوروں اور میٹنگز کے بعد سامنے آنے کا امکان ہے۔
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